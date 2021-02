El CGPJ aprueba por unanimidad el informe crítico contra la Ley de Libertad Sexual de Irene Montero

El Pleno del CGPJ ha aprobado por unanimidad el informe al anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, acogiendo el texto de la ponencia de los vocales Roser Bach, Juan Manuel Fernández y Pilar Sepúlveda. Un informe preceptivo, pero no vinculante de "la ley del solo sí es sí" que considerar innecesarias o problemáticas las principales reformas que propone el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

En dicho informe, los vocales sostienen que la norma no evitará la victimización secundaria y alertan de que en materia de delitos contra la libertad sexual el Código Penal vigente ya se asienta sobre la idea de consentimiento, aunque no incluya una definición del concepto. Por ello, se considera punible todo acto de carácter sexual realizado sin el libre consentimiento del sujeto pasivo, sea la forma de agresión o en la de abuso sexual, bien porque no exista tal consentimiento o bien porque se trate de un consentimiento viciado.

En este sentido, el informe del CGPJ considera innecesaria la definición que el anteproyecto introduce en el artículo 177.1 del Código Penal, según la cual "se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar en el acto".

El texto añade que la incorporación de una definición de consentimiento no logrará evitar la victimización secundaria, pues hará girar los interrogatorios hacia el modo en que la víctima suele prestar consentimiento sexual para determinar el alcance de las «circunstancias concurrentes».

Sobre la redacción del consentimiento, el CGPJ afirma que la definición recogida en la Ley Montero contiene elementos contradictorios al admitir claramente en su primera parte que la manifestación de la voluntad pueda ser expresa o tácita y exigir en su inciso final que sea expresa. Para eliminar esa contradicción, los ponentes del CGPJ proponen que el precepto se refiera a la voluntad a secas —como ya hace el Código Penal—, que podrá manifestarse de modo expreso o tácito.

Nombramientos aplazados hasta el jueves

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital aseguran que durante el pleno se ha decidido "aplazar la votación sobre los nombramientos no militares hasta el pleno extraordinario del próximo jueves donde se plantearán en los mismos términos". Una decisión que se adopta ante la posible renovación del CGPJ que negocian el PSOE y el PP.

Concretamente, se trata de la designación de dos magistrados en la Sala de lo Civil y un tercero en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, así como las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del TSJ del País Vasco, la presidencia de la Sala Social del País Vasco y las presidencias de las Audiencias Provinciales de Salamanca y Almería.