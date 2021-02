El columnista del panfleto de Podemos y director del diario del PCE entra en el consejo de administración de RTVE

PSOE y el PP han pactado el reparto de puestos para el Consejo de Administración de RTVE, que presidirá José Manuel Pérez Tornero, aquello que quería controlar Pablo Iglesias a toda costa, junto al CNI, la vicepresidencia —que ya tiene—, el CIS, el BOE, la Presidencia de la Comisión de secretarios y subsecretarios de Estado, la relación del Gobierno con las Cortes Generales y la creación de nada menos que 15 ministerios.

Entre los nombres que se han dado a conocer encontramos el de José Manuel Martín Medem, periodista que va de cargo en cargo... hasta la victoria final. Martín Medem es columnista en el panfleto podemita que Pablo Iglesias puso a su exasesora Dina Bousselham, La Última Hora y desde marzo de 2020 dirige Mundo Obrero, el periódico oficial del Partido Comunista. Martín Médem es militante de dicho partido y colaborador de Mundo Obrero desde los años de la Transición. Perteneció al Consejo de Administración de RTVE desde 1994 a 1996 como representante de Izquierda Unida. En la televisión pública ha ejercido como corresponsal en Cuba, México y Colombia.

En sus artículos, como en Moción contra la democracia, ya deja claras sus intenciones. En él dice que RTVE "trata mejor a los fascistas que a Unidas Podemos". Por lo que añade que "advierte la Constitución que la creación y el ejercicio de la actividad de los partidos políticos son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. El Consejo de Administración aprobó por unanimidad unos Principios Básicos de Programación que establecen la obligación de RTVE de garantizar el respeto de los principios constitucionales y de los derechos y las libertades que en ellos se reconocen, en especial el respeto al pluralismo político, cultural, lingüístico, religioso y social. Si el servicio público esencial contase bien lo que Vox significa como amenaza para la democracia, los fascistas se quedarían en pelotas con su odio de clase bloqueado por la buena información".

A Pedro J. Ramírez lo llama "Pedro Jabalí" y dice de él que "sabe que ya no es el jabato de El Mundo sino el Perico de los palotes en los saldos de lo digital" y que "es solo la calderilla en las subastas de la influencia. Está amortizado y no quiere darse cuenta".

Carga contra Vicente Vallés: "¿Quién te ha dicho que puedes opinar a traición (cuando parece que informas) y que no podemos opinar sobre por qué opinas de esa manera?" Y le reta a "discutirlo en público, dime dónde y cuándo".

A Ana Rosa Quintana le dice que hace "periodismo de radiador" por sacar de su tertulia al periodista Antonio Maestre.

De Ángels Barceló dice que es la "antidisturbios" porque se ha pasado "tanto tiempo jugando a ser la periodista más elegante para acabar de antidisturbios en los desahucios". Aprovecha también para decir que la ministra Nadia Calviño es la "antidisturbios del mercado".

También atiza a Eduardo Inda, al que califica como "periodista venéreo" porque "ese man es gonorrea", además de quejarse de que La Sexta le regale un "púlpito". Que se despidan los periodistas alejados de la cuerda podemita de participar en la nueva RTVE de PSOE, Podemos y PP.

Pero al vicepresidente del Gobierno todo esto le parece bien, lo que le parece mal es que el diario El Mundo informe del nuevo fichaje del programa de Jesús Cintora, programa muy criticado por el elevado coste que supone para el Ente Público: 60.656 euros por cada una de las entregas del programa. La pública paga a la empresa Lacoproductora 43.000 euros por cada episodios y dedica otros 17.607 euros de recursos propios.

M. Medem ganó un premio nacional de periodismo y fue corresponsal de TVE en varios países. No fue diputado del PP como Marhuenda. Dirige @mundoobrero y escribe en @LaUltima_Hora Por eso El Mundo le señala. Basta ya de amenazas y señalamientos a periodistas por ser de izquierdas pic.twitter.com/X2KQiRHxmJ — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 28, 2021

Sobre Juan Carlos I dice que es el rey ex mérito y el rey del dictador Franco. "La presunción de inocencia del rey del dictador se parece mucho a la de Felipe González con los GAL y el hijo coronado no puede convencernos de que no sabía nada sobre los negocios de su padre". En otro artículo propone la solución para la disolución de la monarquía y la instauración de la III República por lo que pide para don Juan Carlos lo mismo que para Alfonso XIII: "La declaración de las Cortes Constituyentes de la II República, el 20 de noviembre de 1931". Es decir, "el Parlamento condena al monarca que se enriqueció mediante negocios criminales cuando era rey, decretando además la expropiación de todos sus bienes en beneficio del Estado".

A la reina Letizia le pide, con ironía, que "azote hasta que sangre" a Pablo Iglesias, en clara alusión a aquel mensaje del vicepresidente del Gobierno sobre la periodista Mariló Montero.

Está claro que el nuevo consejero de RTVE tiene para todos. También le molesta que Rafa Nadal se compre un lujoso yate con el dinero que ha ganado con su esfuerzo. "No estoy seguro de que a Nadal le moleste ser zurdo. Es posible que piense que así hace trabajar a la izquierda para que la derecha recoja los trofeos". Le acusa de ser un millonario con poca cabeza: "Aunque me parece un pensamiento demasiado sofisticado para un millonario con tan poca cabeza que ha decidido comprarse un yate de cinco millones de euros precisamente cuando más jodidos están por la pandemia y la descomposición económica la mayoría de los que le aplauden".