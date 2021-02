Máximo Pradera desea en 'Público' un cáncer a Macarena Olona y Donald Trump

Máximo Pradera lo ha vuelto a hacer. Si ya le deseó, vía Twitter, la destrucción a la Catedral de la Almudena en detrimento de Notre Dame cuando la catedral gala ardió en un espectacular incendio, ahora le dedica una columna en Público a la periodista Julia Otero, que recientemente ha anunciado que se retira de las ondas para recuperarse del cáncer que padece. Y ha repetido la hazaña: "¿Para qué tenemos a Trump, o a Aznar, o a la arpía de Macarena Olona, sino para que les toque algo en el sorteo (del cáncer)?", Se pregunta Pradera.

Una de las aludidas, la portavoz y secretaria general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona ha lamentado en Twitter que le deseen un cáncer al tiempo que se ha solidarizado con todos los que sufren esa enfermedad:

Máximo Pradera me desea un cancer en @publico. "Eran tres candidatos cojonudos para febrero. Pues nada, macho: la Otero con cáncer y ellos sanos como cervatillos." Su indecencia no conoce límites. Todo mi cariño a quienes estáis librando esa dura batalla. https://t.co/8HqVGZ8vLq — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 25, 2021

No lo deja ahí Pradera. Además, da los motivos por los que considera que Trump, Aznar u Olona deben padecer la terrible enfermedad: Trump, "por cargarse el planeta"; Aznar "por meternos en la guerra de Iraq, en la burbuja inmobiliaria y ahora, desde FAES, se dedica a emponzoñar la convivencia de los españoles con delirantes teorías conspiranoicas". Por último, de Olona dice: "De Macarena Olona solo sé que se cuadra, cual monja alférez, ante el féretro del torturador Rodríguez Galindo y que dice que el hombre no mata, mata el asesino. Que no existe la violencia de género. ¡Ángel del cielo!".

Por si fuera poco, remata: "Eran tres candidatos cojonudos para febrero. Pues nada, macho: la Otero con cáncer y ellos sanos como cervatillos. Tampoco es imprescindible que vayan a reunirse hoy con el Creador. Pero estaría bien que tuvieran que bregar con el tratamiento, que casi siempre es chungo de narices". Al menos, Pradera no les desea directamente la muerte, sólo el purgatorio.

Máximo Pradera fue un personaje conocido de la televisión de los 90 cuando presentaba junto a Fernando Schwartz el magacín Lo + plus. Ahora colabora con el programa de Julia Otero en Onda Cero.