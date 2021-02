Robles se une a Darias y se desmarca de las marchas del 8-M: "Hay que evitar situaciones de contagio"

Las manifestaciones del 8-M no contarán este año con el respaldo cerrado del Gobierno. Tanto la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, han confirmado en las últimas horas que no asistirán a las convocatorias de este año debido a que la situación sanitaria no es adecuada para realizar este tipo de actos. Ambas han coincidido también en llamar a la responsabilidad.

"Yo comparto plenamente las declaraciones de la ministra de Sanidad. Ya no fui el año pasado y tampoco voy a ir este año. Creo que por las mujeres se puede luchar con sentido de responsabilidad y el mayor sentido de la responsabilidad, en este momento, es evitar situaciones que puedan generar contagio", ha dicho Robles poco después de condecorar a una veintena de militares por su participación en la operación Balmis contra el coronavirus.

"Comprendo plenamente las palabras de la Ministra de Sanidad y creo que en este momento no es responsable ir a las manifestaciones. Y, en cualquier caso, trabajar por las mujeres se puede hacer y se debe hacer todos los días, sin necesidad de ir a manifestaciones que lo que hacen es aumentar el riesgo para otras personas", ha insistido la ministra.

De esto modo, mostraba su apoyo a las declaraciones que había hecho unas horas Carolina Darias, compañera en el Consejo de Ministras y responsable de la cartera de Sanidad, que desaconsejó rotundamente la asistencia a las manifestaciones que se convocan anualmente cada 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. "La situación actual no permite llevar a cabo manifestaciones el 8M", aseguró.

"No ha lugar, creo que estoy siendo clara y diáfana. La situación epidemiológica no permitiría ni se entendería llevar a cabo estos actos. Por coherencia de una llamada a la responsabilidad que he realizado, puesto que todavía estamos en situación de riesgo extremo, no ha lugar", insistió.