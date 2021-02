Júbilo en Moncloa por arrastrar a Casado a la negociación: "Jugamos con adolescentes y ganamos"

Cuando este viernes Pedro Sánchez concluía sonriente su comparecencia en la soleada escalinata de Moncloa, los gestos y ademanes de los hombres del presidente arrojaban mucha más luz que las palabras del jefe del Ejecutivo. El gurú del presidente, Iván Redondo, se levantaba y abrazaba con su equipo de fieles: Paco Salazar, Félix Bolaños y Miguel Ángel Oliver. Con diferentes y elocuentes gestos para cada uno: estrechaba la mano de su director adjunto, Salazar y una palmada en la espalda para el secretario general de Presidencia, Bolaños, extenuado tras una negociación que resultó ser de cartón piedra.

El ánimo jovial y satisfecho del gabinete del presidente iba a tono con la estudiada puesta en escena, con señal realizada por la factoría audiovisual gubernamental, con dos decenas de periodistas usados como figurantes del plató primaveral, y que recordaba a la reunión un año atrás de la mesa de diálogo con Cataluña en una fresca imagen de puertas abiertas y mesas de cristal. Mensajes subliminales que nunca son gratuitos en este Palacio de la Moncloa.

Sin embargo, lo que rompía el entorno y estado de aparente celebración del Ejecutivo era la impostada tristeza del presidente Sánchez ante el frustrado pacto del CGPJ. Palabras de frustración, semblantes de alegría que evocaban el anglicismo que han hecho célebre los estrategas monclovitas: el ‘win win’, que permite erigirse en ganador en cualquiera de dos escenarios contrapuestos.

Hacer de la necesidad virtud

La disonancia entre el plano verbal y visual era absoluta, sólo convergiendo en dos puntos de conexión: cuando el presidente del Gobierno hizo suyos a los jueces Rosell y de Prada propuestos por Podemos, a quienes calificó de personas "acreditadas y de gran valía profesional" y al anunciar que rescataría la reforma de la Justicia que presentó en las Cortes y que retrasó en febrero ante la posibilidad de pactar con el PP. Dos afirmaciones con la que Pedro Sánchez demostró que, o bien nunca tuvo esperanza en pactar la renovación de la justicia con el PP, o bien supo articular una estrategia para reponerse rápidamente del fracaso y rentabilizarlo en su propio beneficio.

En Moncloa, el entorno más cercano a Sánchez afirma que su voluntad negociadora era "sincera y real". Tan real como la estrategia misma que les llevó a hacer de la necesidad virtud para darle la puntilla al Pablo Casado que hace quince días sufrió una hecatombe electoral en Cataluña que le obligó a anunciar un cambio de sede. Sólo así se explica que se convocara una rueda de prensa para atizar a aquel con quien aún supuestamente pretendían pactar, que se anunciara la activación de la reforma judicial que entrará en el cupo parlamentario de forma inminente en el mes de marzo, y que, en consecuencia, desplieguen una estrategia de erosión sobre el líder de la oposición que evidencia que ya den por "imposible" el entendimiento.

"Jugamos con adolescentes y por eso siempre ganamos", explican a Libertad Digital fuentes gubernamentales en referencia al éxito de la negociación infructuosa sobre la renovación judicial. La clave de la euforia gubernamental radica en haber logrado arrastrar a Casado a un acuerdo por consenso para el Consejo de RTVE, con presencia de Podemos. Con el ente público como señuelo, y mientras Bolaños y García-Egea seguían negociando el CGPJ, el PP había borrado, sin apenas percatarse, sus exigencias previas a la negociación.

Según las citadas fuentes de Moncloa, "Casado ya no es virgen, ya ha pactado. Votó a los consejeros de Podemos", presumen y se vanaglorian de haber logrado el "punto de inflexión". Y los de Pablo Iglesias ponen la guiña: "al final el PP se va a tener que comer que estemos donde no quieren que estemos".

¿Coordinación de la coalición?

Con un hábil reparto de papeles, aunque Podemos no entró en la negociación con el PP, lo cierto es que la saboteó primero, y la frustró después, aflorando "a última hora" la propuesta oculta de los dos jueces a los que el PP nunca podría dar el visto bueno: la ex diputada de Podemos, Victoria Rosell, y el juez de la Gürtel, José Ricardo de Prada. Dos nombres que no verbalizó el Gobierno en la interlocución Bolaños-Egea hasta el jueves por la noche cuando se inició la ruptura.

Ejerciendo de poli malo, la formación morada cumplió su objetivo de hacer naufragar el pacto con la derecha de la renovación del CGPJ. Los planes de Podemos pasan ahora por que se abra paso la ‘reforma dura’ del sistema de elección: el cambio en el sistema de mayorías parlamentarias que se planteó como farol y que motivó el apercibimiento de la Comisión Europea.

El poli bueno, el PSOE, tacha de "imposible" ya el acuerdo por los "vetos cruzados" de Podemos y el PP y es partidario de la ‘reforma blanda’, la limitación de nombramientos en el CGPJ para responsabilizar y erosionar al PP de Pablo Casado. Los hay, los menos, que creen que aún hay posibilidades para la renovación judicial y esperan a que "Casado se caiga del caballo", aunque la estrategia real sea tirarle del mismo evidenciando la debilidad del líder garantiza la permanencia de Pedro Sánchez en Moncloa mucho más que Pablo Iglesias. En la que aparentemente es la única estrategia coordinada de la coalición, o quizás no tanto, la realidad es que ésta vez al tándem Sánchez- Iglesias no le ha salido tan mal como al Casado-Egea. ‘Win-win’, parecía decirles a los suyos el gurú Iván Redondo.