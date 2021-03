Buxadé asegura que "si Vox no existiese, PP y PSOE ya habrían pactado el CGPJ"

Las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, otorga más munición a Vox para seguir marcando distancias con los de Pablo Casado ante un asunto que siempre genera polémica y desgasta a los partidos políticos implicados.

Según el vicepresidente político del partido, Jorge Buxadé, ese pacto ya se habría sellado de no existir su partido para ejercer de oposición y vigilar que no se produzca. "Estamos convencidos de que si Vox no existiese ya se habría llegado a un acuerdo", ha dicho en una rueda de prensa desde la sede del partido nacional en Madrid.

"Todo lo que no sea que los jueces se gobiernen a sí mismos, es un mal acuerdo", añadía con dureza, defendiendo el mantra que vienen repitiendo en el partido desde su nacimiento: la necesidad de despolitizar la justicia.

El recurso al TC es "argumentación jurídica"

Sin embargo, Vox presentó varios escritos a la Mesa del Congreso para pedir reiniciar el proceso parlamentario iniciado en 2018, que todavía se mantiene y según el cual, PP y PSOE negocian la composición del CGPJ.

Ante la negativa del órgano de la Cámara, el partido recurrió al Tribunal Constitucional, argumentando que el proceso decaía con la disolución posterior de las Cortes y que no tenía en cuenta su composición actual, al excluir a Vox como tercera fuerza política para que propusiera a sus propios candidatos, tal y como publicó Libertad Digital.

Preguntado al respecto, Buxadé ha encuadrado la argumentación en el plano, exclusivamente, "procesal", para "convencer" al tribunal, asegurando que si el TC les diera la razón, no entrarían en ningún caso a formar parte del "cambalache" o "conchaveo".

"Queremos mantener una posición clara: a los jueces les gobiernan los jueces", ha insistido el portavoz de Vox, asegurando que los magistrados del CGPJ "son de los españoles" y "deben ser independientes".

"Nunca habrá un vocal en el CGPJ del que la prensa diga ese es el magistrado de Vox", ha recalcado. Los de Abascal señalan al PP por querer repartirse el control del órgano de gobierno de los jueces con el Gobierno, y recuerdan que cualquier pacto incluye, inevitablemente, a Podemos, como ocurrió la semana pasada con la renovación de RTVE en el Congreso.

Regresar a la Ley de 1980

"Es mentira que el PSOE sea el bueno y Podemos el malo, es un Gobierno de malos, indigno, que no tiene ninguna intención de garantizar la independencia del poder judicial", ha criticado Buxadé, que ha defendido la proposición de Ley presentada por su grupo el año pasado, para regresar a la Ley de 1980, que fue rechazada.

La norma establecía que los jueces debían elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ, sin el aval de las Cortes. En 1985 fue modificada por el Gobierno de Felipe González para que todos sus integrantes tuvieran que recibir el visto bueno de los partidos políticos por mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado. El actual Ejecutivo de Pedro Sánchez va, incluso, más a allá, y planteó que fuera suficiente con una mayoría absoluta, lo que provocó, incluso, la crítica de Bruselas.