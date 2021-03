La CUP presume de que ERC acepta sus condiciones para laminar a los Mossos

La CUP exhibe poderío. Alfombra roja en TV3 y Catalunya Ràdio. Todos los agasajos son pocos para satisfacer a la formación separatista y antisistema, en cuyas manos está la constitución de un nuevo gobierno autonómico. Este lunes, el plató del matinal de la televisión autonómica ha sido el escenario en el que los radicales han anunciado el primer acuerdo al que han llegado con ERC. El partido republicano se habría avenido a que la Generalidad no se persone como acusación particular en los casos de ataques a los Mossos, que estos no participen en desahucios y que no se utilicen proyectiles de foam para dispersar manifestaciones violentas.

Ha sido la candidata de la formación cupera, Dolors Sabater, quien ha hecho el impactante anuncio, unas novedades que ERC avala con su silencio mientras que el consejero de Interior en funciones, Miquel Sàmper, de Junts per Catalunya (JxCat) se sumía aún más en la estupefacción. Según Sàmper, él "estaría encantado de que los Mossos no intervengan en desahucios", pero al tiempo se preguntaba "cómo pueden no hacer caso de los mandatos judiciales". Un dilema, según Sàmper, que recurría a una cierta ironía para pedir a Sabater que se lo explicara con detalle.

No obstante, el consejero ha reconocido que ahora mismo la CUP es quien marca la agenda de los partidos independentistas y que hay órdenes severas de no criticarlos e incomodarlos para no perturbar las negociaciones de cara a la formación de Govern. De ahí que ni ERC ni JxCat se hayan atrevido a condenar los graves incidentes del sábado, en el que un agente de la Guardia Urbana estuvo a punto de ser quemado vivo, tras una manifestación convocada por la CUP y sus satélites más los Comités de Defensa de la República (CDR).

Sea como fuere, las horas de Sàmper parecen contadas porque ERC quiere asumir la consejería de Interior en el futuro gobierno y Aragonès, aspirante a presidente vicario de Junqueras, ya ha dicho que la intención de los republicanos es modificar a fondo el modelo policial. Es decir, que ERC asume los planteamientos de máximos de la CUP y se aviene incluso a debatir la disolución o modificación de los antidisturbios del cuerpo policial.