Sánchez, muerto de risa ante el ridículo de Casado: solo querían humillarlo

El Mundo

"Ciudadanos exprime la 'vergüenza' de las negociaciones del PP en RTVE y el CGPJ para distanciarse de la absorción". "El Gobierno tratará esta semana de retomar la negociación con el PP para renovar el CGPJ". ¿No lo ha humillado ya suficiente? Parece que no descansará hasta que Casado se arrastre pidiendo clemencia.

"La clave del éxito o fracaso de las mismas estará en si el presidente, Pedro Sánchez, es capaz de disuadir al vicepresidente Pablo Iglesias para que renuncie a la elección del magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada como vocal del Consejo", dice Ángela Martialay. Pero si Sánchez apoyó esa propuesta públicamente el viernes.

Federico Jiménez Losantos dice que "tras poner a la venta Génova en Ideatonta, Casado quiso repartirse con Sánchez RTVE, CGPJ y lo que fuera. Pero después de tragar vetustos estalinistas libertófobos como Martín Medem, le volvieron a servir la cicuta de De Prada y Rosell, para que tuviera que decir que no. Y Sánchez, muerto de risa ("Casado ya no es virgen"), ha vuelto a su plan de siempre: elección en las Cortes por mayoría simple, y no de dos tercios, del Gobierno de los jueces... gobernados por los partidos. Sólo querían humillarlo e imponer el modelo bolivariano. El timo del centromocho nunca falla". Si es que Casado es tonto. ¿Es que no sabía con qué clase de tahúres estaba jugando? "Casado, borracho de moderación, la está durmiendo. O sea, que menos centro y más fondo".

El País

"El PP, decidido a mantener el bloqueo a la renovación del poder judicial". Así, sin ponerse colorados. Elsa García de Blas nos cuenta el cuento chino de que "todo parecía indicar que el PP y el PSOE abrían la senda de un nuevo entendimiento con aromas de regreso al bipartidismo, pero se frustró". Sí, ya ves. El PP se avino a meter en TVE toda la basura podemita que Iglesias le hizo tragar a cucharadas, y como Casado tragó sin rechistar dobló la apuesta y le quiso meter también al juez de la moción de censura. Una trampa descarada para que el PP rompiera la negociación y dar su golpe de Estado a la Justicia poniendo al PP como excusa. Elsa, que no todos somos tan tontos como Casado.

Pero la periodista se empeña en vendernos la burra. "El viernes, después de que las negociaciones naufragaran, el órdago del secretario general se concretó en el veto explícito y por escrito a los dos jueces que proponía Unidas Podemos para el CGPJ: Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género y exdiputada del partido de Pablo Iglesias, y José Ricardo de Prada, el juez de la sentencia que más daño ha hecho al PP, la del caso Gürtel, que abrió paso a la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy". Vamos, que el órdago lo dieron Sánchez e Iglesias sabiendo que el PP no iba a pasar por ahí. Vieron que este chico se iba a comer todo lo que le pusieran por delante y elevaron la humillación para forzar la ruptura.

"El PP va a mantener ese pulso y no moverá ficha, con el objetivo de seguir forzando a Sánchez a elegir. El Gobierno está convencido de que, tarde o temprano, Casado se avendrá a negociar y asegura que, por ahora, no planea reactivar la proposición de ley que le permitiría renovar el CGPJ sin los votos del PP". Venga, Elsa, a otro perro con ese hueso, es justo lo que buscan.

Anabel Díaz dice que "no fue a traición ni por sorpresa. El nombre del juez José Ricardo de Prada siempre estuvo en la mesa de la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Estaba en la lista y ahí se mantiene. Esta es la versión de los socialistas, que la sostienen contra viento y marea para desterrar que Unidas Podemos irrumpió en la negociación con este nombre y con el de la juez Victoria Rosell".

Supongo, Anabel, que no intentarás a estas alturas que alguien crea una palabra de lo que digan los socialistas... ni sus periodistas de cabecera. Es la mentira sistemática.

ABC

"PSOE y PP se escudan en sus exigencias tras romper el pacto institucional" .

Ignacio Camacho le hace un estudio psicológico a Casado, que anda como pollo sin cabeza, el hombre. "En el azacaneo bullicioso y a veces hiperactivo del jefe de la oposición hay demasiados bandazos, demasiada inseguridad, demasiados titubeos, y falta un concepto, un patrón, una bitácora. Un modelo reconocible para gobernar España. Como suele repetir Ignacio Varela, se puede tener un buen, un mal plan o ningún plan, pero no uno distinto cada semana. Salvo, claro, que te llames Sánchez y dispongas de la avasalladora hegemonía mediática que le regalaron a pachas, gratis et amore, entre Mariano y Soraya". Pobre Casado, ni aunque tuviera un plan le serviría para nada. El buen hombre se enfrenta a dos tíos maquiavélicos, perversos, además de abusones y maltratadores. Para eso se necesita algo más que un plan. Pero es que encima es tan bobo que les hace el caldo gordo para que le traten bien y ellos se descojonan en su cara. Mira Pablo, nunca, nunca, jamás conseguirás que te traten como a un igual, vuelve a casa de los amigos, anda. Al menos estarás a resguardo.

Decía ayer Luis Herrero que "Casado tiene garras de cachorro". "De otro modo no se entiende el ridículo espantoso que ha hecho durante estos días. Los ojos se me abrieron como platos cuando supe, la madrugada del viernes, que las negociaciones para renovar el CGPJ acababan de saltar por los aires. El PSOE se había empeñado en apadrinar las candidaturas de Victoria Rosell, exdiputada de Podemos y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género —lo que suponía, de hecho, mandar a la basura dos de las tres condiciones exigidas por el PP—, y de José Ricardo de Prada, bestia negra de los populares desde que dictó la sentencia que catapultó la moción de censura contra Mariano Rajoy", una bofetada tras otra en el rostro de Casado.

"El órdago era inaceptable. A Casado no le quedaba ningún argumento con el que vender ante la opinión pública su inesperado cambio de criterio —uno más— y el PSOE dejaba claro que nunca tuvo el menor interés en facilitar el acuerdo. Enredó al líder de la oposición con RTVE y le dejó en la estacada con el CGPJ. Menudo papelón. Si este es el mejor liderazgo al que puede aspirar la derecha, pincho de tortilla y caña a que no tardaremos en ver cómo se lo meriendan". Si es que Casado le faltan varios hervores para dirigir el partido. Necesita muchas dosis de mala leche para enfrentarse a Sánchez e Iglesias, al menos un poco de la que gastó contra Abascal. Pero luego vienen este par de filibusteros, le dan un poco de coba –Pablo, yo sé que tú no eres un ultra– y se le hace el culo pepsicola.

La Razón

"25 años de la victoria de Aznar. "Génova minimiza la celebración de la victoria ante la herencia recibida". Sí, no está la cosa para festejos en el PP.

Interesante lo que cuenta Vicente Valles. "El PNV empieza a cansarse". ¿Su traición a Rajoy le empieza pasar factura? "Esteban fue casi hiriente con Sánchez, al golpear donde más podía doler: comparar la inestabilidad de los últimos tiempos de Rajoy con la situación actual en el siempre entretenido gobierno PSOE-Podemos. Pero el PNV habla con conocimiento de causa, porque ha sido el bastón de ambos: votaron los presupuestos de Rajoy –después de cobrar su correspondiente comisión– una semana antes de apoyar la exitosa moción de censura de Pedro Sánchez –después de cobrar otra correspondiente comisión–. Los nacionalistas vascos no tienen mucho de lo que quejarse". Recogen lo que sembraron.

Y ahora resulta que "el PNV se ha cansado de que Podemos esté en el Gobierno". Pero si les parecía fabuloso. "No le gustan quienes ocupan ministerios ni su estilo ni sus decisiones. También empieza a sentir un cierto agotamiento al comprobar que Pedro Sánchez no hace nada al respecto. Y tampoco soportarán por mucho más tiempo que el presidente gobierne mediante decretos leyes, sin apenas consultar a sus socios nacionalistas". Soportará lo que tenga que soportar, como hacemos todos gracias a su traición. Roma no paga traidores si no los necesita. Y Aitor, ahora no te necesita, tiene a Bildu, tu rival.