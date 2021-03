El parlamento catalán clasifica a los diputados en hombres, mujeres, no binarios e indefinidos

Nuevo paso en las "políticas de género" en el Parlament de Cataluña. La cámara ha emitido un formulario para los diputados que abre cuatro opciones a la hora de definir su sexo: "hombre", "mujer", "no binario" y "no quiero contestar". El documento remitido a los grupos parlamentarios para que lo trasladen a los diputados apunta que "el Plan de Igualdad de Género del Parlamento de Cataluña 2020-2023 tiene por objetivo que el Parlamento incorpore transversalmente la perspectiva de género, es decir que promueva activamente la igualdad efectiva de hombres y mujeres y la no discriminación de las personas del colectivo LGTBI en el conjunto de sus actuaciones".

También sostiene el papel que "una de las maneras de hacerlo es introducir esta perspectiva en el sistema de recogida de datos y clasificación de la información". Y a continuación introduce el género "no binario" así como la opción de no contestar, según adelanta el digital Vozpópuli.

La elección será determinante en relación a las comunicaciones y notificaciones del Parlamento a sus diputados. Es decir, si alguien se declara "no binario" se supone que las cartas a su nombre deberán utilizar el género neutro, igual que si un hombre se declara mujer deberá ser tratado lingüísticamente como tal.

Cursos obligatorios de "igualdad de género"

En el documento se pide también a los diputados un compromiso de "tolerancia cero ante la discriminación y el acoso". "De acuerdo con los objetivos del Plan de Igualdad de Género del Parlamento de hacer de la institución un referente en la lucha contra la desigualdad de género y la discriminación, me comprometo a velar por un entorno laboral libre de sexismo, LGTBI-fobia, acoso psicológico o sexual", reza el texto. Los diputados también estarán obligados a cooperar en la investigación de las denuncias que se puedan producir así como "a participar en la formación especializada que imparta la cámara sobre igualdad de género y prevención del acoso".

Las placas de los lavabos

Las novedades se deben a los afanes de la Comisión de Igualdad de la cámara autonómica que alumbró el plan, uno de los grandes "logros" de la pasada legislatura al margen de los relacionados con el proceso separatista. Los trabajos de dicha comisión también sirvieron para cambiar algunas de las placas de las puertas de los lavabos, según se ufanaba la diputada de ERC, Jenn Díaz, en su cuenta de Twitter. En la actualidad, dichas placas muestran una copa menstrual, el símbolo del "tercer sexo", así como la figura de un bebé y la de una persona en silla de ruedas.

Una de les accions del Pla d’Igualtat del Parlament era canviar la senyalística d’alguns lavabos per fer-los més inclusius. N’hi han els de gènere binari i aquests, amb la copa i el gènere inclusiu. Sembla un canvi insignificant i passa inadvertit, però no ho és. pic.twitter.com/jYldgbKkFp — Jenn Díaz (@JnnDiaz) September 17, 2020

Protestas feministas

Estos cambios no están exentos de polémicas entre feministas, que se quejan de que la inclusión de conceptos como el de "niñas y adolescentes transexuales y cisgénero", "personas intersexuales" o "identidades no binarias" en leyes contra la "violencia de género" tienden a "invisibilizar a las mujeres". Así y según apunta el referido digital, entidades como Feministes de Catalunya o la Asociación Contra el Borrado de Mujeres piden que se respeten el sexo biológico y se hagan leyes específicas y no inclusivas para abordar la discriminación de las personas transexuales.