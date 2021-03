Terremoto en el PP con Casado en el precipicio: "Hay quien se lo ha dicho a la cara"

El Mundo

"El dictamen que Sánchez ocultó censura el descontrol de los fondos europeos". Para eso tampoco hacía falta ningún dictamen. Que el inquilino de la Moncloa haga trampas y mienta se da por supuesto.

Dice el editorial que "tras la lectura del informe se confirman las sospechas de la oposición sobre las intenciones ocultas del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias que, en lugar de aprovechar esta histórica ocasión para elaborar un plan nacional de recuperación consensuado con el resto de partidos y con las comunidades autónomas, podrían malgastar el dinero de la UE en alimentar su red clientelar".

Pero tampoco es que sea una sorpresa. "Desde que la Comisión Europea adjudicase a España la segunda mayor partida de fondos, Pedro Sánchez dejó clara su intención de controlar de manera exclusiva las ayudas para sacar el mayor rédito político posible". Y eso fue un momento histórico: Pedro Primero el Embustero dijo la verdad.

También editorializa Rosell sobre la violencia desatada en Cataluña, que por cierto tampoco es nueva. "Es la fábula del zorro al cuidado del gallinero hecha realidad. Cataluña, en vez de contar con unas autoridades responsables y contundentes que protejan a sus ciudadanos y respalden a sus fuerzas policiales, padece la vergüenza de tener al frente de sus instituciones a unos políticos echados en brazos de quienes jalean la violencia". El vandalismo y la violencia hace tiempo que forman parte del paisaje en Cataluña, como la Sagrada Familia, las Ramblas o el Camp Nou.

El País

El folletín sanchista presiona a Casado con lo del CGPJ con total descaro. Después de que el viernes el Gobierno presumiera de cómo había engañado al PP, el periódico del régimen hace un ingente esfuerzo por colarnos las trolas de Sánchez e Iglesias. Como si todos fuéramos Casado o Teodoro.

"El Gobierno se planta y pide al PP que dé el primer paso si quiere retomar la negociación del CGPJ", dice Anabel Díaz. A ver Anabel, no nos tomes el pelo. El PP ya dio el paso y admitió a Podemos como animal de compañía con la RTVE. Sánchez e Iglesias se burlaron de él diciendo que había perdido la virginidad. Y cuando llegó la hora del reparto de jueces, los tahúres sabotearon la cosa con el juez De Prada para humillarle un poco más. Puro sadismo. Ketty Garat lo dejó meridianamente claro en su brillante crónica. "Jugamos con adolescentes y ganamos".

El editorial exige a Casado que pase por el aro o no recibirá el título de moderado. "Resulta una pésima señal que el PP se haya cerrado en banda a aceptar al juez José Ricardo de Prada, uno de los autores de la sentencia del caso Gürtel". La pésima señal es que haya jueces como José Ricardo de Prada.

"El PP afirma simplemente que se propone excluir a Podemos de la negociación, pero De Prada fue propuesto por los socialistas ya en 2018, y aceptado entonces por la formación conservadora. Quedan así una argumentación hipócrita y un intenso aroma de penalización por bajos cálculos partidistas que no deberían tener lugar en un proceso de estas características. El gesto proyecta una nueva y alarmante sombra sobre la separación de poderes". ¿Separación de poderes? Eso sí que es una argumentación hipócrita.

"El mensaje viene a decir que si algún juez falla contra un partido, ese partido podrá luego obstaculizar su carrera pese a su alto grado de cualificación profesional. Se trata de una actitud muy dañina para el funcionamiento de las instituciones, en la medida en que revela un inaceptable uso de las mismas como arma de castigo". El caso es que ese fallo, que facilitó la moción de censura, lo tiró atrás el Tribunal Supremo, algo que no menciona El País. "No puede afirmarse la autoría del Partido Popular como autor de delitos de corrupción". El pobre Pablo fue a por lana y salió trasquilado. Ni ceder con Podemos en el Consejo de RTVE le ha servido para que la izquierda tenga algo de clemencia con él. Lo van a aplastar.

ABC

En el periódico de Vocento Isabel San Sebastián nos cuenta que andan las cosas muy revueltas en el PP. "De las cuatro comunidades más importantes gobernadas por el centro-derecha, tres cuestionan ya seriamente el liderazgo de Pablo Casado, bajo cuya dirección los populares no consiguen levantar cabeza. Se dice que incluso hay quien se lo ha dicho a la cara, antes de lanzar una ofensiva abierta". En Es la mañana de Federico ha desvelado que los cabecillas de la insurrección son Mañueco, Feijóo y Moreno Bonilla, hasta las narices de ver que Casado se carga al partido.

"El guión representado por Sánchez e Iglesias es inequívoco. Uno hace el papel de poli bueno, el otro encarna el de poli malo, y entre los dos se llevan al huerto al bisoño líder popular". "¿Se han enterado ya de que la negociación para renovar el órgano rector de los jueces fue una trampa como un castillo, o siguen creyendo en la buena fe de un interlocutor que acredita sobradamente la condición de trilero?".

Pues yo no descartaría que todavía estén a por uvas. Casado tiene un problema serio. No acaba de entender que se enfrenta a un par de granujas, dos golfos con muy mala leche que no respetan nada y han hecho del engaño y la mentira su forma de gobernar. O juegas con sus cartas o perderás siempre. Y Casado, pese a errores garrafales como el de Abascal, es una persona decente y nunca podrá ser el canalla que se necesita ser para tratar con esa gentuza. Y para colmo de males, no tiene un equipo que traslade seguridad o buena gestión como tenía Rajoy, sino que se ha rodeado de niñatos sin ninguna experiencia. Total, un desastre.

La Razón

"El PP estalla contra Aznar y lo vincula a la caja B". "Su entrevista en La Sexta ha sido un terremoto y consuma la ruptura con la dirección. Para el nuevo PP, el expresidente Aznar es una carga, que 'vive en una realidad paralela porque no ha asumido que ya no suma, sino que sólo resta'". Yo diría que es todo el PP el que vive en una realidad paralela.

Francisco Marhuenda dice que "a nadie le sorprenderá que el inquilino de la Moncloa, que la derecha más radical llamaba despectivamente el okupa tras la moción de censura, esté feliz como una perdiz" por la división de la derecha en tres partidos. "Lo que es un panorama desolador para el centroderecha es un motivo de inmensa satisfacción para la izquierda".

Y que se olviden los columnistas que anunciaban la ruptura de Sánchez con el moñas. "Una posible ruptura con Podemos es solo un sueño inalcanzable del centroderecha sociológico que se ha instalado en la irresponsable comodidad del voto del cabreo. Hace tiempo que estoy convencido de que Sánchez será como un shogun antes de la Era Mejí y la caída de los Tokugawa".

Pero, al margen la Era Mejí y los Tokugawa, a este paso Sánchez "será vitalicio" y "el pobre Iglesias será fagocitado por aquel que sistemáticamente menospreció y acabará siendo un samurái errante". Pues ya está tardando. Nos basta con que salga del Gobierno y, a ser posible, se largue de España. Como samurái errante o como el Cid Campeador.