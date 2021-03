Aguirre denuncia la "estrategia" del abogado de Bárcenas con Anticorrupción para incriminarla en Púnica

La expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha denunciado la "estrategia perfectamente coordinada" del abogado de Luis Bárcenas, Gustavo Galán, con la Fiscalía Anticorrupción para incriminarla en la trama Púnica.

En su declaración en sede judicial del pasado 24 de febrero, Bárcenas acusaba a Aguirre de recoger un sobre con 60.000 euros para financiar su campaña. Tal y como avanzó LD, la Fiscalía Anticorrupción puso en marcha hace semanas dicha estrategia para intentar que la expresidenta regional fuera procesada por su supuesta implicación en la financiación ilegal del PP de Madrid a través del testimonio de Bárcenas. Tras la acusación del extesorero, Aguirre anunciaba la presentación de una querella contra él por falso testimonio.

Ahora en un escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, la defensa de Aguirre afirma que "asistimos, con autentica indignación, al espectáculo de como un grupo de personas - Isabel Jordán (esposa del abogado Gustavo Galán), Guillermo Ortega, Arturo González Panero (‘el Albondiguilla’) y ahora Luis Bárcenas- condenadas a altísimas penas de prisión como autores de toda suerte de delitos, intentan poner en valor la oferta de sus testimonios ad hoc a la Fiscalía Anticorrupción, a los que la Fiscalía da lugar mediante escritos al Juzgado en los que interesan su declaración".

"Estas personas", añade, "unidas en su estrategia perfectamente coordinada y por una dirección jurídica común, comparecen ante el Juzgado y efectivamente prestan su declaración en la que faltan a la verdad sin ningún rubor -si no lo hicieran nada tendrían que ofrecer y nada se les podría retribuir- y el dato objetivo es que efectivamente están obteniendo un tratamiento penitenciario tan llamativamente bondadoso".

La defensa de Aguirre denuncia también "el empeño" de la Fiscalía y de la acusación popular del PSOE en prolongar la instrucción e "intentar obtener elementos probatorios que eviten el sobreseimiento de la causa" respecto a la expresidenta madrileña.

"Es falso que en el año 2007, o en el año 2008, o en cualquier otro momento, Esperanza Aguirre recibiera ningún sobre con dinero en efectivo metálico. Es falso que Bárcenas tuviera ninguna reunión, aunque fuese episódica, con Granados, el Lapuerta y Gutiérrez, en la planta primera del edifico de la calle Génova, en el año 2007, en el año 2008, o en cualquier otro momento. Es falso que en ningún caso se hubiese participado, por el Bárcenas, por el Lapuerta ni por ninguna otra persona a Aguirre que se hubiera recibido donación alguna en efectivo metálico o de cualquier otra forma, contabilizada o no, para financiar ninguna elección del Partido Popular de Madrid, ni en el año 2007, ni en el año 2008 ni en ningún otro momento", apunta el escrito.

"Mentira grosera para enfangar el procedimiento"

Respecto a las acusaciones de Bárcenas en sede judicial, la defensa de Aguirre destaca que "la mentira es tan grosera y la improvisación tan chapucera, que Bárcenas no ha reparado en que la persona a la que ahora quiere atribuir esa entrega imaginaria, ya había declarado ante el Juzgado Central de Instrucción n" 5 de esta Audiencia Nacional, concretamente el 5 de febrero de 2014 y ya habla manifestado que no conocía a Bárcenas; que no conocía a Don Alvaro Lapuerta; que no había entregado dinero alguno al Partido Popular; y que no había estado jamás en la sede el Partido Popular de la calle Génova".

"Aun cuando las falsas manifestaciones del supuesto testigo Sr. Bárcena carecerían de la menor virtualidad, aun si el hecho relatado fuese verdadero tal figurado factum no supondría reproche penal alguno y en todo caso estaría prescrito, una falsedad con la que se ha querido enfangar el procedimiento para incriminar a mi representada, ya sea para obtener un rendimiento procesal o penitenciario, ya sea por puros deseos de venganza personal respecto de la persona que públicamente exigió a Bárcenas la debida explicación de cuál era el origen se los fondos que ocultaba en Suiza, no puede ser pasada por alto y no la vamos a pasar por alto, por lo que esta parte va a formular querella por delito de falso testimonio contra Luis Bárcenas por la falsas manifestaciones referidas a la persona de mi representada en su declaración ante este Juzgado", concluye el escrito.