El Gobierno catalán justifica los disturbios por la "baja calidad" de la democracia española

El dirigente de ERC Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalidad que aspira a la presidencia, ha comparecido este miércoles en la cámara autonómica catalana para dar cuenta de la posición del ejecutivo regional respecto a los graves disturbios de las dos últimas semanas. Como era de esperar, ha dicho que el Govern condena "todo tipo de violencia" (la versión separatista catalana de la manera filoetarra de "condenar" la violencia "venga de donde venga"), que da su apoyo a los Mossos d'Esquadra, pero que hay que revisar el modelo policial y que todo es fruto de la "baja calidad" de la democracia española.

Como preludio de su intervención, Aragonès ha mostrado su solidaridad con los miembros de la mesa del Parlamento saliente, acusados de desobediencia por la Fiscalía, así como con los miembros de la "junta electoral" del referéndum ilegal del 1-O, cuyo juicio ha comenzado hoy en Barcelona. Acto seguido ha entrado en materia para justificar los disturbios ensartando una serie de tópicos como que los violentos son una minoría, la violencia no es el camino, que la violencia no tiene nada que ver con el derecho a la protesta y que dicho derecho no ampara el pillaje. Dicho lo cual ha declarado que el rapero Hasél ha entrado en la cárcel por sus canciones, que España es el país con más raperos condenados, que el PSOE prometió derogar la ley mordaza y no lo ha hecho y que además hay una generación con graves dificultades para "buscarse la vida". Y de colofón, esta frase: "Que las ramas de los artefactos incendiarios no nos impidan ver el bosque del malestar social".

Aragonès, que se perfila para presidente de la Generalidad siempre que JxCat no lance por la borda las negociaciones y precipite una repetición electoral, ha asegurado que el próximo ejecutivo modificará el modelo policial.

El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha replicado que España es una democracia plena, que no puede ser que el gobierno diga que hay que ir a la raíz del problema cuando ERC y JxCat llevan años en el poder. También ha afeado a Aragonès que tardara seis días en pronunciase sobre los disturbios y en cuanto a las negociaciones de los partidos separatistas para configurar un nuevo gobierno, ha manifestado que son una "conjunción entre los que están por apretar, los que dejan para más adelante lo de apretar y los que encuentran cualquier excusa para apretar", alusión al apreteu, apreteu que pidiera en su día Torra a los CDR.

La portavoz de los comunes, Jéssica Albiach, también ha justificado la violencia porque "si hablamos de violencia también tenemos que hablar de la violencia del sistema, la estructural". El representante de la CUP, Vidal Aragonés, ha ahondado en ese discurso y ha pedido a ERC "que sea de izquierdas".

El presidente del PP, Alejandro Fernández, ha tachado el discurso de Aragonès de "viscoso", ha mostrado su apoyo a los Mossos y ha acusado a ERC de negociar con quienes promueven la violencia, en alusión a la CUP.

La portavoz del PSC, Eva Granados, también ha reprochado el retraso del Govern en abordar la violencia y ha preguntado a Aragonès si la Generalidad se presentará como acusación particular contra los violentos. El vicepresidente no ha respondido. Granados ha defendido a la policía autonómica, que ha definido como un pilar del Estado del bienestar. También ha reprochado a Aragonès estar atrapado en una negociación con quienes quieren disolver a la Brigada Móvil de los Mossos. Tanto JxCat como ERC han insistido en la reforma del modelo policial.