El jefe municipal del PP en Barcelona exige la renuncia de Alejandro Fernández y sus afines

El presidente del grupo municipal del PP en Barcelona, Josep Bou, ha arremetido contra la dirección del partido en Cataluña y ha amenazado con irse si no hay ceses de manera inmediata. En un incendiario mensaje, Bou ha afirmado que "los malos resultados fueron proporcionales a la actuación y al trabajo hecho, así de claro" y que Alejandro Fernández, el presidente del partido, "es un hombre que lo tiene todo en la cabeza, un gran analista, un gran orador, pero se tienen que tener más cosas y se deben hacer más cosas".

Entrevistado en el canal catalán de TVE, Bou ha lamentado que "a mí en la campaña no se me utilizó para nada, yo estaba a las órdenes, hice solo un acto y no figuraba ni siquiera en las listas y eso que como catalán yo entiendo esta tierra y podría haber sumado". En su opinión, los malos resultados se deben a que el PP en Cataluña "no entiende lo que es el pueblo catalán".

Según Bou, a Alejandro Fernández "le falta hacer un partido unido y hay personas con nombres y apellidos que deberían salir inmediatamente. No diré quienes, pero sí que daré una primicia: o salen ellos o salgo yo y eso sí que se lo puedo garantizar porque si no, no tiramos para adelante".

El dirigente del PP en Barcelona también ha afirmado que "yo estoy haciendo mucho trabajo, pero no cuento, hay fotografías en las que no aparezco. Al final me doy cuenta de que se me apoyó mucho en una campaña electoral hecha con corazón, el partido me ayudó mucho, pero al día siguiente me di cuenta de que no me querían, que lo querían era que me fuera. Pero decidí que me quedaba".

Bou ha asegurado además que se siente respaldado por la ejecutiva nacional del PP. "El problema es aquí, con los de aquí", ha advertido. En cuanto a los fichajes de Lorena Roldán y Eva Parera, Bou ha dicho de entrada que "a mí no se me consultó nada y eso que soy el presidente del grupo municipal del PP de Barcelona" para aclarar acto seguido que "pienso que la idea era buena, se trataba de ampliar la base, de hacer incluso un guiño al catalanismo de la mano de Parera".

Críticas a Cayetana por no ser catalana

Bou pretende representar un teórico "sector catalán catalán" del PP, lo que ha sido fuente de fricciones con la dirección del partido en Cataluña. El episodio más sonado del desencuentro fue cuando Bou censuró que que Cayetana Álvarez de Toledo hubiera sido la candidata por Barcelona al Congreso de los Diputados "porque no es catalana ni habla catalán".

Según Bou, Álvarez de Toledo era una buena candidata para Madrid, Toledo o Ciudad Real, pero no para Cataluña "porque los catalanes queremos gente de aquí, que sea catalana, tenga apellidos catalanes y hable catalán".