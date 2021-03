El votante de Vox en 'El Mundo': paletos y machotes que defienden "tradiciones ancestrales"

El Mundo

"La Audiencia Nacional deja en libertad a Villarejo al ser incapaz de juzgarlo en cuatro años". La puesta en libertad se produce "después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara un escrito pidiendo que se sustituya la prisión provisional por otras medidas cautelares". La fiscalía de Dolores Delgado. Ya contó Miguel Angel Pérez en Libertad Digital que "Delgado ofreció la libertad a Villarejo a cambio de atacar al PP y a la Corona cuando era ministra de Justicia". Qué peste, qué peste.

Un catedrático en Sociología, Juan Jesús González hace un curioso y disparatado análisis sobre Vox y sus votantes. "El discurso de Vox se articula en torno al triple rechazo del separatismo, la inmigración y la ideología de género". Vaya cúmulo de bobadas. El rechazo al separatismo es también el discurso de Cs y del PP. El rechazo es a la inmigración ilegal —las concertinas las puso Zapatero, oiga, y las devoluciones en caliente las han practicado todos los gobiernos—. Y la ideología de género es el discurso de Podemos. Vox lo combate, como muchos otros —y otras—.

Continúa diciendo que el granero de votantes de Vox están en "el pequeño negocio, la agricultura y los militares y demás fuerzas de seguridad. ¿Qué tienen en común estos votantes? Fundamentalmente, dos cosas: su conservadurismo y su masculinización". Vamos, que a Vox le votan los paletos y los machotes, y por eso son la tercera fuerza del Congreso.

Cuenta, y esto sí que es bueno, que todo empezó en los años 70, cuando los machos agricultores enviaron a estudiar a sus hijas hembras a Madrid mientras que los varones se tenían que ocupar del ganado, la vendimia y otras tareas del campo. "Las mujeres jóvenes del medio rural castellano se pusieron por delante de sus hermanos en términos de logro educativo en los años 80, lo que dio paso a una emigración diferencial por género que masculinizó la vida de los pueblos, con consecuencias bien conocidas sobre su estilo de vida, empezando por la soltería de los varones que no encontraban pareja y las prácticas asociadas a ella". O sea, que los votantes de Vox son los hombres de la caravana de mujeres de Plan. Pues bien, "la irrupción de Vox ha servido para politizar estas diferencias características del medio rural, de manera que la caza, la tauromaquia o la defensa de las tradiciones ancestrales han pasado a formar parte del repertorio reivindicativo del nuevo partido". Vamos, que si usted quiere identificar a un votante de Vox lo tiene fácil. Será un paleto con boina y pantalón de pana, una escopeta al hombro y un toro de Osborne en el reloj. Y si se marca un aurresku estilo castellano ante la urna pues ya no hay duda ninguna. Aclara el catedrático que ha llegado a estas conclusiones "con los estudios electorales del CIS". Eso lo explica todo.

Arcadi Espada dice alto y claro, y es de agradecer que lo haga alguien por fin, que "la pandemia, sus escaladas y desescaladas, tienen una característica interesante, que ha sido poco subrayada. Las decisiones que llevarán a la miseria a cientos de miles las han tomado siempre personas que tienen la integridad de su sueldo asegurado, es decir, que viven bajo una forma u otra de funcionariado". Y para colmo, "esos funcionarios que toman decisiones no solo han visto su sueldo garantizado, sino que, insólitamente, ha aumentado". Políticos y periodistas con sueldazos asegurados clamando todos los días por cerrar los negocios. Que renuncien a sus sueldos, que cedan sus casas y luego que den lecciones. Menuda jeta.

De las collejas o consejos a Casado se encargan hoy David Jiménez Torres y Rafa Latorre.

Dice David que "la paradoja de todo es que el único líder en cuyo espejo Casado se puede mirar al menos, con algún afán de verosimilitud, es también su némesis: Pedro Sánchez". "Feijóo y Vox son hoy a Casado lo que Susana Díaz y Podemos fueron una vez para Sánchez. El problema, claro, es que la solución que el actual presidente del Gobierno encontró a sus problemas no está disponible para el líder del PP", porque los golpistas y los proetarras no va a echarle un cable como a Sánchez.

"El camino al poder de Casado no puede ser como el de Aznar, ni como el de Rajoy, ni como el de Sánchez: deberá encontrar uno propio. Pero ni él mismo parece tener idea de cuál será". A ver, seamos misericordiosos, no lo tiene fácil.

Rafa Latorre le arrea a Casado porque "hoy el PP podría estar celebrando el triunfo del feminismo amazónico con el que Álvarez de Toledo dijo no, no y no a las fantasías antijurídicas de Irene Montero. Podría, pero entonces el PP volvió a demostrar que a lo que de verdad tiene pavor no es a librar la batalla de las ideas sino a ganarla". Si es que es más torpe que un guarro.

El País

"La Unión Europea presiona a España para bajar la temporalidad en el empleo público". Ay, qué graciosos, que lo paguen ellos. Pero si en España los privilegiados son precisamente los trabajadores de la administración.

Los periodistas y dirigente de El País pertenecen a ese grupito del que habla Arcadi Espada que tiene su sueldazo asegurado mientras defienden día a día el cierre y la ruina de los demás. "Sanidad propone cerrar perimetralmente todas las comunidades en Semana Santa". "Díaz Ayuso apuesta por dejar abierta Madrid durante Semana Santa". "La presidenta regional defiende proteger la economía, pese a las protestas de otros presidentes autonómicos", con sueldazos asegurados que pagarán sí o sí los españoles arruinados.

El cuento diario de Cué hoy va por las infantas. "La vacunación de las infantas escandaliza al Gobierno. El sector socialista trata de proteger a Felipe VI, mientras que el vicepresidente Pablo Iglesias asegura que cuestiones como esta "apuntan a un horizonte republicano". El poli bueno, poli malo de toda la vida. A ver, Felipe VI es mayorcito. Y le protege la ley y la Constitución, no necesita la tutela ni de El País ni de Pedro Sánchez.

De todas forma Felipe puede estar tranquilo, mientras exista Podemos será la garantía de su reinado, el de su hija y el de su descendencia. "El líder de Unidas Podemos habló, además, de la existencia de un debate en la sociedad española sobre la utilidad de la monarquía". Te equivocas chaval, el debate es para qué servís tú y tu parienta, aparte de para robar a los españoles.

ABC

"El traspaso de prisiones al País Vasco está cerrado y se firmará en abril". El PNV ha gruñido y Pedro Sánchez se ha acojonado. "Tres años y cuatro meses después, Villarejo sigue con su juego". Porque se lo dan.

El editorial habla de la expropiaciones en Baleares. "Si falta vivienda social no es porque las empresas inmobiliarias o fondos de inversión tengan inmuebles vacíos, sino porque la administración autonómica no es capaz de desarrollar una política pública de suelo y promoción urbanística eficaz. Por el contrario, estas sobreactuaciones de excitación chavista no resuelven el problema y además espantan a la necesaria inversión privada".

Luis Ventoso dice que no, que "el problema medular de lo de Baleares es que no se trata de una rareza de un sector de iluminados del PSOE, sino que denota el espíritu del podemismo y del sanchismo podemizado que nos gobierna. No creen que la propiedad privada sea un derecho intocable —salvo si se trata del pazo de Galapagar—". "Asombra que con lo que tenemos encima no acabe de despuntar una alternativa capaz de ganarles las elecciones. Casado, Arrimadas, Abascal: espabilen, pues ya estamos en la senda que lleva a los países al carajo". Lo mismo hay que llegar al carajo para reaccionar.

La Razón

"El 80% de los presos de ETA ha sido acercado al País Vasco". Lo dicho, el PNV aprieta bien.

Cuenta A. Rojo sobre la vacunación de las infantas que "en la sala de máquinas del Gobierno, las estrategas de PSOE y Podemos apenas pueden creerse su suerte: el día en que el país superó la tétrica cifra de 4.000.000 de parados, la noticia pasó poco menos que desapercibida. Como si de una imparable enfermedad autoinmune se tratara, el aparato mediático de la democracia española conspira en su propia destrucción".

El tratamiento informativo en todos los medios ha sido una vergüenza que solo le hace el caldo gordo a Podemos. Como dice Chapu Apaolaza, "las infantas no se han saltado la cola de España. En realidad, no se saltan un turno porque el turno es para las vacunas de este país y su lista de espera en la que ya son dos menos, mira por dónde. El hecho de que las infantas se hayan vacunado no va a retrasar el pinchazo suyo o mío; al contrario. Si fueran a Dubai, mis españolitos de Caín se pondrían la china, la moderna y la que hiciera falta. Nunca estuve en Dubai, pero me apuntaría encantado a que me pusieran la vacuna del covid". Como todos.

Marhuenda la tiene tomada con Iglesias, y que conste que no es un reproche. "Uno de los argumentos que utilizan los dirigentes socialistas para justificar el pacto con Podemos es que Iglesias controla la calle". "El líder comunista se encuentra muy cómodo como ocioso vicepresidente mientras sus huestes arrean garrotazos a los ministros socialistas que le caen mal". "Sánchez debería cuidarse, porque la traición está en la naturaleza de su socio". Son tal para cual, Marhu, no te preocupes.

Los podemitas "no hicieron más que pegar un pelotazo político que les ha colocado muy bien a todos". Una panda de golfos chupando del bote de la clase trabajadora, eso es Podemos.