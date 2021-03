Unidas Podemos pedirá junto a ERC y EH Bildu la comparecencia en el Congreso de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, para que explique su reunión con el periodista Eduardo Inda, al que estas formaciones consideran un "socio del excomisario José Manuel Villarejo en las denominadas cloacas del Estado".

La petición de comparecencia se produce a raíz de que el periódico Ctxt informase de que, ayer, el mismo día que Villarejo salió de la cárcel, la Fiscal General del Estado se reunió con periodistas de OK Diario en un piso en el centro de Madrid, un encuentro por el que consideran que debe dar explicaciones. Los grupos lamentan que se reunió con "investigados en causas penales el mismo día de la puesta en libertad de Villarejo".

De esta manera, Podemos desentierra el hacha de guerra que ya había blandido contra Delgado durante su etapa de ministra de Justicia. "Alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura, de las cloacas de Interior en nuestro país, debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo", llegó a decir en 2018 Pablo Iglesias.

Y este mismo jueves, el vicepresidente del Gobierno ha escrito este mensaje en Twitter, en clara alusión al encuentro desvelado ayer.

Allá por 1988 dijo Felipe González: "El Estado de Derecho se defiende en las tribunas y en los salones, pero también en los desagües" Hoy en los desagües se sigue defendiendo el statu quo pero hay focos, maquillaje, amistades y encuentros extraños... Y atronadores silencios — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 4, 2021

No obstante, fuentes de Podemos consultadas por Libertad Digital intentan quitaerle hierro al asunto señalando que "no es ninguna ruptura en el Gobierno. Simplemente pedimos a un cargo público, como es la Fiscal General de Estado, explique por qué el día en el que Villarejo sale de prisión, ella se reúne con Inda. No nos creemos que fuera para hacerle una entrevista", informa Míriam Muro. "La imagen que vimos ayer, va en la dirección opuesta de lo que espera la sociedad española. La gente espera ver a la Fiscalía General del Estado desarmando las cloacas, no reuniéndose con ellas".

El excomisario salió este miércoles de la cárcel madrileña de Estremera, en la que permanecía desde noviembre de 2017, después de que el juez que le investiga en la Audiencia Nacional le haya dejado libre, tras constatar que va a ser imposible juzgarlo antes de que cumpla el máximo de cuatro años de prisión provisional.

En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Gabriel Rufián ha lamentado la existencia de esa reunión. "Es gravísimo que un cargo puesto a dedo por el Gobierno se reúna con el brazo mediático de Villarejo, un diario que representa como nadie y como nada a las cloacas del Estado", ha asegurado.

Y ha dicho además que Villarejo trabajó para 14 ministros del PP y del PSOE y que el Congreso está a la espera de que acuda a la comisión de investigación del caso Kitchen.