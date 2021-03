Sánchez aplaza nuevamente y sin fecha la reunión con Iglesias: "No está en agenda"

Las relaciones de la coalición tienen matices. Ni están al borde de la ruptura ni están como una piña. El punto intermedio en el que están los socios de Gobierno pasa por una interlocución en la que PSOE y Podemos tienen vocación y necesidad de perdurar haciendo suyo el refrán de hacer de tripas corazón ante las evidentes tensiones que surgen en el Ejecutivo como la Ley Trans o la Ley del Alquiler de Viviendas.

Colisiones que se negocian con dificultades y en las que las formas, como las filtraciones interesadas y las acusaciones públicas vía tuit, son importantes. Es en este contexto donde se enmarcan las relaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quienes, más allá de la reunión institucional del Consejo de Ministros, no se hablan en privado desde hace semanas en que la batalla interna antes de Navidad llegó a ser "insostenible", según fuentes del propio Ejecutivo.

Algo que pretendía encontrar solución después de las elecciones catalanas del 14-F. La órbita socialista del Gobierno jugó a elevar las expectativas de Podemos que lleva quince días, desde el lunes 15 de febrero, esperando ésa llamada de Sánchez a Iglesias. El entorno de Iglesias llegó a dar por cerrado el encuentro para "este jueves o viernes" y a afirmar que "claro, tenemos que hablar". Pero Moncloa ha vuelto a arrojar un jarro de agua fría sobre el socio minoritario.

Fuentes del Ejecutivo consultadas por Libertad Digital han confirmado que esta semana no habrá reunión, "no está en agenda", y tampoco hay previsión de que la haya en el corto plazo. "No está previsto", deslizan a este periódico. Algo que se suma a la cancelación de las reuniones de coordinación de PSOE y Podemos, la llamada reunión de 'maitines' que se celebraba entre los núcleos duros de Gobierno y PSOE los lunes por la mañana en Moncloa y que ha sido trasladada a Ferraz desde esta semana sólo con la cuota socialista.

De hecho, los socialistas se felicitan porque "ha habido una rebaja de tono" estas últimas semanas y Podemos ha dejado de disparar públicamente contra el PSOE en las redes sociales. Creen que "esto es un hecho" incontestable que responde a que su formación "camina cada vez más a la irrelevancia" como demostraron los comicios catalanes y Podemos "necesita el abrigo del Gobierno de coalición".

No descartan que la distensión no sea de motu propio de Podemos sino porque se haya podido producir conversaciones en el segundo nivel con el jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo, que suele llevar las interlocuciones relevantes como las negociaciones del CGPJ. Una forma de castigo y advertencia que utiliza el silencio como arma frente a las voces. Porque Sánchez castiga sin piedra ni palo.