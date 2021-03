La coalición no tiene motivos de celebración sino más bien de lo contrario. La "animadversión personal" entre la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha hecho más que crecer a cuenta de Ley Trans y la preparación del aniversario del 8-M evidenciándose una ruptura interna de imposible solución en el ramo de la Igualdad.

En las últimas semanas, la ministra Montero se ha quejado ante los suyos de tener el ministerio "intervenido" por Carmen Calvo, por negarle ésta llevar el anteproyecto de Ley Trans al Consejo de Ministros sin que hubiera pasado el filtro preceptivo -o semáforo- de la Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado.

El bloqueo de Calvo

La intención de Montero era haber presentado el anteproyecto en Moncloa antes del aniversario del 8M pero la responsable de la coordinación ministerial rechazó su entrada por no existir los informes preceptivos de los ministerios de Justicia y Sanidad por tratarse de una cuestión trasversal que afecta a varias carteras del Ejecutivo. Montero ha estado semanas esperando los citados informes pero, tras filtrarse el escrito de la Secretaría de Estados de Relaciones con las Cortes -dependiente de la ministra de Presidencia Calvo-, cuestionando las "barbaridades, chapuzas e inseguridad jurídica" del borrador de Igualdad, la ministra se puso en contacto directamente con los ministerios de Juan Carlos Campo y Carolina Darias. Su respuesta, según fuentes parlamentarias, fue que "eso lo decide la vicepresidenta".

Sánchez tutela a Montero

La ‘intervención’ trasciende a la Ley Trans. El próximo lunes se celebra el aniversario del Día Internacional de la Mujer con un acto en el ministerio de Igualdad en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, robará el protagonismo a la ministra del ramo, Irene Montero, en un acto en su ministerio a las 11:15 horas de la mañana bajo el lema ‘Por ser Mujeres. España Feminista’ y con la intervención de Sánchez y Montero. Un tutelaje que ha sido la gota que ha colmado el vaso de Podemos después de una semana en la que Montero ha tenido que admitir que no acudirá a ninguna convocatoria porque está "obligada a cumplir escrupulosamente con las recomendaciones de las autoridades sanitarias".

Una ‘obligación’ que asumió después de que Calvo impusiera la directriz la semana anterior. La misma que hace un año, y justo antes de infectarse de covid, animaba a las mujeres a manifestarse porque "les va la vida en ello", aseguró este 2021 que "la pandemia está antes y la vida está antes". Criterio fijado también por la ministra de Sanidad dos días antes cuando Carolina Darias dejó claro que "no ha lugar" dado que "todavía estamos en una situación de extremo riesgo".

Una semana costó coordinar la respuesta y comprobar que el criterio de la coalición ya era unánime. El pasado martes, el Gobierno salió del Consejo de Ministros (y Ministras) con el mandato claro de Moncloa de que "ningún miembro del Gobierno" se dejaría ver en ninguna convocatoria en las calles y que tendrían que resignarse a otras "fórmulas más imaginativas" a través de plataformas digitales y redes sociales.

"La ley Trans no va a salir"

La cuota morada del Gobierno esta vez ha acatado la orden del socio mayoritario sin abrir fuego. Pero la tregua sólo durará hasta después del 8-M. Conscientes de la imagen que pueda transmitir la batalla Calvo-Montero, y que el encendido enconado debate sobre la Ley Trans entre el feminismo clásico y las nuevas teorías en defensa de la autodeterminación de género les estará esperando el día después, los morados han decidido no hacer ruido más allá de hacer equilibrismos para justificar su ausencia en las convocatorias callejeras. Y éste es el quid de la cuestión.

Fuentes gubernamentales afirman con rotundidad a Libertad Digital que "no habrá Ley Trans" y que la intención de la órbita socialista es unificarla dentro de la Ley LGTBI, ambas compromisos de su programa electoral y del programa de la coalición. Irene Montero amenazó esta semana con que "no puedo ceder" y dejó claro que "no contemplo que incumpla el acuerdo de la coalición". Los morados confían en que sea el presidente Sánchez quien resuelva el entuerto, habida cuenta de que se trata de un problema "personal" y no político entre ambas. Pero su esperanza ha empezado a desvanecerse cuando ha sido el mismo jefe del Ejecutivo quien ha querido intervenir esta vez el Ministerio para hacerle sombra a la cuestionada ministra de Igualdad mientras castiga a su pareja, el vicepresidente Pablo Iglesias, sin las reuniones de coordinación donde solían resolver amistosamente las colisiones que no habían logrado frenar sus subordinados en los niveles previos.