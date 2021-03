Carla Toscano: "Vox es el partido que más protege a la mujer"

Carla Toscano es una de las diputadas de Vox que, poco a poco, va adquiriendo un mayor protagonismo, sobre todo por los enfrentamientos que mantiene con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y otros miembros del Gobierno, a cuenta del feminismo. Famosa por sus camisetas reivindicativas, que le han convertido en protagonista de varias polémicas, Toscano es una de las voces más combativas con la actual Ley de Violencia de Género. No en vano es la portavoz de Vox en esta Comisión del Congreso. La diputada nos recibe en algunos de los escenarios habituales de las manifestaciones del 8-M que, este año, ha prohibido la Delegación de Gobierno en Madrid por el coronavirus.

Qué va a hacer Vox el 8-M?

No vamos a participar en ninguna manifestación feminista, para nosotros el 8-M es el día de las víctimas del coronavirus. Ahora conocemos que el Gobierno ya sabía entonces que la pandemia era una realidad y, a pesar de ello, convocaron a todos los españoles a la calle y muchas vidas se perdieron por ir a esa manifestación. Por eso pedimos que sea un día de homenaje a las víctimas del coronavirus.

El origen de esa fecha se remonta a hace más de un siglo, ¿por qué no homenajear a las mujeres que lucharon por sus derechos?

El feminismo actual no tiene nada que ver con el feminismo de hace un siglo o lo que pedía Mary Wollestoncraft. El feminismo actual pide unos privilegios para la mujer, no piden derechos para las mujeres que viven en países islámicos y que carecen de los mismos derechos que tenemos aquí. Promueve el odio al hombre heterosexual y blanco, y los manifiestos de cada manifestación del 8-M piden comunismo, son anticapitalistas, están a favor de la inmigración ilegal…no tienen nada que ver con los derechos de la mujer.

En España, la mujer no tiene derechos que reclamar

En España, las mujeres ¿tienen derechos aún por conquistar?

No, en España la mujer tiene los mismos derechos que un hombre, incluso más. Ahora mismo, por culpa de este feminismo, la mujer tiene más derechos, como ocurre con la Ley Integral contra la Violencia de Género, en la que la palabra de una mujer basta para que se activen medidas contra los hombres. La mujer en España no tiene ningún derecho que reclamar.

Han defendido recientemente en el Congreso una Ley Intrafamiliar en sustitución de la actual Ley de Violencia de Género. ¿Qué contempla su propuesta?

Pide algo tan básico como es que haya igualdad entre hombres y mujeres. Que si se produce una situación de violencia en el ámbito familiar, estén igualmente protegidos los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos y las parejas homosexuales. Ahora mismo, con la Ley Integral contra la Violencia de Género, la que está protegida con unas medidas especiales es la mujer, víctima de un hombre blanco y heterosexual. Nosotros creemos que el artículo 14 de la Constitución es sagrado y que todos los españoles debemos ser iguales ante la ley, y que todas las personas en el ámbito familiar tienen que estar protegidas.

¿Qué medidas concretas recoge para garantizar esa protección?

Pedimos que haya una resolución judicial para otorgar el estatus de víctima de violencia doméstica, que no se conceda a través de cualquier funcionario, sin pruebas, ni sentencias. Que se reconozca la alienación parental como delito, que consiste en manipular a los hijos contra el otro padre. Y atajar el problema de las denuncias falsas. Según un informe del CGPJ, un 70% de las denuncias se archiva, de ahí muchas son falsas, no han podido prosperar porque no hay ninguna prueba. La Fiscalía General del Estado no nos dice la verdad sobre las denuncias falsas, ni de violencia. Pedimos que se faciliten esos datos y saber cuántas mujeres son maltratadas, cuántos hombres, cuántos niños, para implementar medidas que les protejan a todos. Es muy difícil proteger cuando el Gobierno oculta información.

Carla Toscano, en la Puerta del Sol. | David Alonso Rincón.

La Ley de Violencia de Género es inconstitucional

Con su propuesta ¿quedarían desprotegidas las mujeres?

No, queremos que la protección que tiene ahora la mujer, la tengan todos los miembros de la unidad familiar, y corregir defectos de la actual Ley que viola la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, vulnerando derechos constitucionales.

¿Eliminarían los juzgados especializados, centros de atención a la mujer, etc?

Se eliminarían porque son tribunales de excepción, no puede haber juzgados para hombres, es como si hubiera juzgados para negros, chinos o albinos. No puede haber juzgados para un sexo. Ya hay juzgados de familia.

Pero la mayor parte de la violencia doméstica la sufren las mujeres…

No es verdad, eso es lo que se nos cuentan. La violencia la sufren también muchos hombres y, sobre todo, muchos niños.

Ser mujer, ¿te hace más vulnerable a ese tipo de violencia?

El hecho de ser mujer no hace que estés en mayor disposición de ser víctima de ese tipo de violencia, igual que ser hombre, niño, homosexual o de la religión X. Cualquiera somos susceptibles de sufrir violencia. ¿Que hay más mujeres que sufren violencia en el ámbito familiar que el hombre? Sí, pero no por eso vas a hacer una ley para unos y no para otros, negándole unos derechos a unos para dárselos a otros. Eso es anticonstitucional.

Con su ley, ¿se podría reducir el número de víctimas?

Siendo sincera, es muy difícil decir si la violencia se puede reducir o no, creo que hay que tomar medidas para cuando se produce la violencia, que tiene que estar castigada, independientemente de la víctima o del agresor. ¿Prometer, como hace la izquierda, violencia cero? Me parece una irresponsabilidad como la copa de un pino. El mal existe, es una realidad, es muy difícil poder intervenir sobre lo que pasa dentro de una casa. Queremos que en los colegios se enseñe a respetar a todos, no sólo a las mujeres, a todos, pero prometer que la violencia se va a reducir es engañar a los españoles. Y hay que estar ahí para proteger a una persona cuando sufre violencia.

Durante el Pleno en el Congreso para defender su propuesta, todos los partidos, incluido el PP, se unieron en contra de Vox para aplaudir a las víctimas de violencia doméstica. ¿Qué pensó en ese momento?

En Vox estamos siempre con las víctimas, con todas, siempre estaremos con las víctimas de cualquier tipo, sea cual sea la causa por la que han sido agredidas, independientemente de su sexo, edad u orientación sexual. Dicho esto, lo que quedó reflejado en el Congreso es el consenso progre, de una forma muy gráfica. Lo que estaban aplaudiendo es, precisamente, que esa Ley no ha funcionado, esas víctimas demuestran que la Ley Integral contra la Violencia de Género no funciona, no se ha reducido en ningún momento el número de víctimas. Están aplaudiendo una Ley fracasada. Si funcionara, si consiguiera esos objetivos que dicen que tiene, esas víctimas no existirían. Quedó reflejado que sólo queda Vox para defender la igualdad ante la Ley en España.

¿Qué siente cuando les llaman negacionistas por defender esta postura?

Carla Toscano, diputada de Vox. | David Alonso Rincón.

Me molesta porque se utiliza un lenguaje muy concreto para demonizarnos. El negacionismo es negar una verdad universalmente aceptada y que la violencia se ejerza contra la mujer por el hecho de ser mujer, es un invento feminista, no es una verdad universalmente aceptada. Llamarnos negacionistas por no aceptar las premisas de la izquierda es engañar a los ciudadanos. Que te llamen negacionista, que se asocia con el Holocausto, ya te condena, no estamos desmintiendo una verdad universalmente aceptada. En 1995, en Pekín, comenzó a hablarse de las actuales teorías feministas, la teoría del género y el invento de que a la mujer se la agrede por el hecho de ser mujer. Es algo que no vamos a aceptar, ni tampoco que se nos llame negacionistas por negar una teoría de la izquierda.

¿Y cuando les acusan de machistas?

Forma parte del proceso de demonización, para criminalizarnos. Si es machista el que no protege a la mujer, la izquierda, ante agresiones que han sufrido otros partidos, ante la carencia de derechos que sufren las mujeres en otros países, se calla. Habría que ver aquí quién es machista. Vox defiende los derechos de la mujer, igual que los del hombre. Vox es el partido que más defiende a la mujer porque es el único que no la trata como una víctima o a una imbécil.

¿Qué opina de la Ley del Sólo sí es sí que quiere aprobar el Gobierno?

Es una ley peligrosísima, se abundará en el problema de que sólo con el testimonio de una mujer basta para condenar a un hombre. Viola el derecho fundamental a la presunción de inocencia y en el Código penal ya están previstas las penas para cuando hay una agresión sexual, el consentimiento ya está regulado en el código penal. Puede ocurrir que una mujer tenga una relación y si luego se arrepiente, sirva sólo su palabra para condenar al hombre. Es peligrosísimo.

Hay una persecución hacia el hombre

¿Hay una persecución hacia el hombre?

Claro que sí, estas leyes, claramente, venden el mensaje de que el hombre es un ser agresivo por naturaleza. Con lo que se adoctrina a los niños en los colegios es que el niño es un futuro agresor. La propaganda es que el hombre es un ser violento y que, tarde o temprano, agredirá a una mujer.

¿Qué le parece la Ley Trans?

Es una barbaridad, sobre todo ignora la realidad. Es una Ley para que cada uno sea tratado como se siente, dejando de lado la realidad biológica. Va a crear una inseguridad jurídica inmensa porque ya no importa lo que seas, sino cómo te sientas. Atenta contra la libertad, obliga a terceros a tratar a una persona como se considere, aunque no tenga nada que ver con la realidad. Pretende adoctrinar a nuestros hijos y, un tema gravísimo, aparte de que se legisla al margen de la realidad, es que los menores, si quieren que se les trate como pertenecientes a un sexo distinto, podrán mutilarse y hormonarse a una edad en la que no tienen capacidad para decidir.

¿Existe discriminación hacia los transexuales?

En España ahora mismo no hay ninguna discriminación. El colectivo LGTBI trans tiene privilegios, objetivamente, forma parte de los colectivos que inventa la izquierda, que los victimiza y habla en su nombre. Una persona transexual sufre bastante durante un periodo de su vida y me da mucha pena que la izquierda se aproveche del dolor que sufre una persona trans para, al final, amordazarles y eternizarse ellos en el poder.