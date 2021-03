Un grupo de militantes de Podemos ha suscrito un manifiesto crítico con la ley Trans que impulsa el Ministerio de Igualdad al entender que el borrador actual puede afectar a derechos de las mujeres e infancia, junto a reproches por falta de debate en el seno de la formación sobre esta normativa.

El documento ha sido difundido en redes sociales y está rubricado por personas que se identifican como militantes e inscritos de Podemos, la amplia mayoría mujeres. Entre las adhesiones, que superan el millar de firmas, figuran algunos nombres que ostentan cargos internos y públicos del partido.

Es el caso de las responsables de feminismos de Podemos Ponferrada (León) y Podemos Ávila, así un grupo de ediles en varios municipios como Ponferrada, Colmenarejo, Alberic (Valencia) o Toreno (León).

El manifiesto titulado "En Podemos también hay feministas", los firmantes expresan su "profunda preocupación" por la manera en que se está abordando la ley Trans por parte del partido. En este sentido denuncian que, si bien el borrador se ha abordado con las organizaciones de defensa de las personas trans, a su juicio "no se ha sometido a debate" con las bases de Podemos.

De hecho, critican que en Podemos se ha impuesto "una posición única e inamovible" sobre la ley Trans que "no es necesariamente coincidente con la de todo el partido ni con la de muchas de las mujeres al frente de las áreas de Feminismo(s) en los distintos territorios de nuestro país".

Piden debate

Por tanto, exigen un debate "público e interno" sobre las "implicaciones de las políticas de autodeterminación de género" y no entienden "la urgencia" de cara a aprobar esta ley sin ese espacio de reflexión. "Decir que 'los derechos no se debaten' es una forma de autoritarismo que no encaja con la idiosincrasia de ninguna organización democrática y que no podemos compartir ni permitir", ahondan en el manifiesto.

A continuación, arremeten contra la actitud del Ministerio de Igualdad de Irene Montero y diversos miembros de Podemos "ante los ataques hacia mujeres que levantan su voz y expresan una opinión contraria a este borrador de ley".

"Tenemos claro que la irrupción de las teorías queer en nuestros espacios constituyen una clara maniobra de entrismo que pretende desarticular nuestra lucha, despolitizando y debilitando nuestra fuerza colectiva, haciendo del pensamiento mágico y del más puro individualismo sus armas para manipular la realidad a su antojo. No podemos permitir que se ponga en tela de juicio que somos nosotras, las mujeres, quienes constituimos el sujeto político del Feminismo", ahondan.

Los firmantes de este manifiesto "tampoco pueden mirar hacia otro lado en cuanto a las implicaciones que el borrador de la ley Trans tiene para la infancia", pues "orientar a las y los menores hacia procesos hormonales y quirúrgicos impidiendo el libre desarrollo de su personalidad, perpetuando los estereotipos sexistas, es algo que no pueden tolerar".

Finalmente solicitan que la postura expresada por organizaciones y teóricas del feminismo sea tomada en consideración por el Ministerio de Igualdad e instan a su titular a dialogar con ellas "a fin de acercar posiciones en una ley que proteja a las personas transexuales sin socavar los derechos de las mujeres ni de la infancia".