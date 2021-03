Madrid puede caer "si no defendéis a quien os defiende hasta las últimas consecuencias"

El Mundo

Dice el editorial sobre Puigdemont que "a nadie se le escapa que nuestro país tiene en contra la deslealtad acreditada de las autoridades judiciales belgas que, para desgracia y vergüenza de toda la UE, han actuado en demasiadas ocasiones como garantes de impunidad para presuntos delincuentes que socavan nuestro ordenamiento constitucional".

"Más allá de la maraña judicial", de la que andamos ya todos perdidos y sin mucho interés en ponernos al día, "es extraordinariamente grave la división que se ha vuelto a producir entre los socios del Gobierno de la nación en un asunto tan fundamental para España".

"La ciudadanía espera una explicación de Sánchez y los suyos sobre cómo pueden seguir en brazos de todos los partidos —además de la formación morada, los independentistas— que se afanan en socavar nuestro Estado de derecho. Moncloa se acabará quemando con su irresponsable y peligroso juego a tantas bandas". O no. Hasta ahora les ha salido bordado.

Emilia Landaluce avisa a Iglesias. "Pablo y Pedro desayunan, pero luego Pablo se va a Galapagar a rumiar que aquel tipo que, no hace mucho tiempo, él consideraba tonto e inculto, le está chuleando y se pasa las exigencias de Unidas Podemos de pitón a pitón". "¿Quién será el voto útil cuando se atice el que viene el lobo de la ultraderecha? Pedro. ¿Quién será proclamado como el centro centrado cuando se rompa la coalición por España, todo por España? Pedro. ¿Y no importará el pacto con EH Bildu para sacar los presupuestos adelante? A eso obligó Pablo. El PSOE prefería pactar con Ciudadanos pero Pablo lo hizo imposible". Jo Emilia, le tienes caladísimo a Sánchez.

"El centro lo encarnará Pedro Sánchez en las próximas elecciones que serán cuando Pablo se dé cuenta de que le están toreando. Lo siento Pablo, Sánchez es muy listo. Tragarás hasta que te ahogues". No le queda otra, ya no puede salir de Galapagar.

Federico Jiménez Losantos comenta el 8-M a garrotazos que ha organizado Irene. "El feminismo se ha hecho odioso a tantas mujeres que el rebañiego "hermana, yo sí te creo" se ha convertido este 8-M en "tía, yo también te odio". Es el gran logro de la marquesa, mira que era difícil, pues oye, lo ha conseguido ella solita.

El País

"El avance de la vacunación abre el debate sobre los privilegios que tendrán los inmunizados". Y es que resulta que en el resto del mundo los vacunados podrán viajar, quitarse las mascarillas… En España no, aquí "los vacunados tienen que quedarse como están. Por solidaridad". Qué leche, por imposición, la solidaridad no se impone.

"Sanidad amplía la propuesta de cierre perimetral de las comunidades al puente de San José". Las medidas de Sanidad son de coña. "Serán "de obligado cumplimiento" en todas las autonomías excepto en Canarias y Baleares. En las islas se podrá entrar con una prueba diagnóstica negativa, tal como sucede hasta ahora". ¿Y eso por qué?, se preguntarán. Pues porque el Gobierno lo dice y punto pelota, usted a callar.

Pero no se inquieten, "las otras dos comunidades que permanecen abiertas, Madrid y Extremadura, tendrían que cerrar, con lo que a efectos prácticos solo podrían ir a los archipiélagos aquellos que estén en otro archipiélago". O sea, que lo que quieren es que vayan los europeos, no españoles. Porque no tiene mucho sentido que uno de Tenerife se vaya a Mallorca y viceversa.

Según el documento de Sanidad, usted no podrá ir a su segunda residencia ni a su pueblo, pero los franceses, ingleses, alemanes sí que pueden venir a España. Eso sí, tendrá que seguir pagando el IVI. ¿Por qué se puede entrar en Mallorca con PCR negativa pero en Alicante no? ¿Hasta cuándo vamos a dejar que pisoteen nuestros derechos? ¿Y las vacunas? Pues resulta que el Gobierno ha mentido y no hay.

Por cierto, que cuenta El País que los franceses no están viniendo a Madrid, tirando por tierra esa acusación de la izquierda a Ayuso de que son sus medidas laxas las que atraen al turismo de borrachera.

"En las últimas semanas Madrid ha estado en el ojo del huracán al convertirse en el destino al que huyen los franceses para irse de juerga, en ocasiones con reuniones ilegales. Una especie de lugar sin ley para los que buscan una escapatoria ante las duras restricciones en su país contra el coronavirus: en la capital española encuentran libertad, hostelería abierta y la posibilidad de ir de fiesta, a pesar de la covid. Sin embargo, los datos de enero publicados por el INE niegan la mayor: los franceses viajaron a España por ocio, sí, pero no a Madrid especialmente. Los destinos preferidos fueron Cataluña y Comunidad Valenciana (un tercio del total entre las dos), mientras que la Comunidad de Madrid solo acogió al 5,5% de los arribados para hacer turismo". Al fin y al cabo para emborracharse en un piso turístico no hace falta un bar abierto. Eso sí, no he oído a nadie arremeter contra Ximo Puig.

Y esto sucede porque "las restricciones a la movilidad tras el verano no las impone el Gobierno central, que delegó esta capacidad a las autonomías. Y estas pueden evitar movimientos entre territorios, pero no prohibir el acceso a viajeros europeos". Por eso a usted le prohíben ir a su pueblo, le obligan a dejar su casa abandonada durante un año, le multan si le pillan, pero cualquier extranjero puede entrar y salir de España a su antojo. Ele sus narices. Y la gente tragando y aguantando carros y carretas. Somos borregos.

ABC

Titular de lujo: "España en Semana Santa será un búnker para los españoles y un oasis para el turista extranjero". Así gestiona el Gobierno la pandemia. Un consejo, alquile su segunda residencia a un europeo que él sí que puede ir. Y así le ayuda a pagar los impuestos con los que le exprimen todos los gobiernos, central, autonómico y local, pese a que no puede disfrutar de su propiedad. Cómo será la cosa que hasta Fernando Simón se ha quedado sin palabras. "Es difícil de explicar". Lo mismo es que no tiene ninguna explicación.

"Sanidad apuesta por el blindaje entre regiones para la Semana Santa, mientras turistas de todo el mundo reservan hotel en nuestro país". Nos alegramos por lo que toca a los hoteles.

"El equilibrismo de Sánchez: todos sus socios se alinean con Puigdemont y la Moncloa evita el reproche".

Y olvídense de la cacareada ruptura con Podemos. Dice Manuel Marín que "antes o después, la aparente ruptura entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tendrá que dejar de ser noticia por puro aburrimiento. No es creíble. Como entretenimiento para pasar las horas con especulaciones existenciales, tiene su apaño. Pero el proyecto de ambos es idéntico, son subalternos uno del otro, y se aplican a la supervivencia sencillamente porque su odio mutuo es menor que el que siente la derecha por sí misma". Hace tiempo que perdimos esa ilusión.

Salvador Sostres le dedica una halagadora columna a Isabel Díaz Ayuso para contrarrestar los continuos ataques de la izquierda mediática. "Se puede no estar de acuerdo con Isabel Díaz Ayuso. Se pueden discutir sus políticas. Pero hasta sus más fieros detractores han de concederle que la libertad es el hilo que cose su presidencia, a veces arriesgada, a veces temeraria, pero siempre valiente. Es una pintura al agua de Madrid cuando tantos bandidos la rodean". Puf, están a las puertas, esto es un asedio.

"Que una presidenta sin mayoría absoluta, con el presidente de su propio partido que para disimular su incapacidad, querría hablar de ella en pasado, y un socio de gobierno que la espera con la navaja por las esquinas, que vuestra presidenta se juegue lo que tiene y lo que tendrá por defender vuestra frágil y difícil libertad, es un acontecimiento que no estoy seguro de que los madrileños celebréis en todo lo que vale". Unas elecciones despejarían esa incógnita.

Como él admite, lo dice un catalán al que han robado la libertad. "Se nos hizo tarde, y oscuro, a los catalanes, también a los que no defendimos, hasta salvarlo, lo evidente. Lo digo con rabia. Lo digo con tristeza. Lo digo porque también Madrid se os puede oscurecer si no defendéis a quien os defiende lo que importa hasta las últimas consecuencias". El problema Sostres, es que los madrileños no podemos defender a Ayuso si desde su partido no la defienden. Después de lo que ha pasado en Murcia es más que evidente que la operación se repetirá en Madrid. Pero impedirlo está en manos de Casado. Que le quede claro al líder del PP, si deja caer a Ayuso perderá Madrid para siempre y la culpa será solo suya.

La Razón

"Pulso de JxCat a ERC para controlar el Parlament y la vicepresidencia". Marhuenda se pone chistoso. "No hay duda de que Puigdemont se ha convertido en un auténtico incordio. Su sombra planea tanto sobre la Moncloa como la Generalitat. Está condicionando la formación del gobierno catalán. El voto favorable de los socialistas para que perdiera la inmunidad hace imposible cualquier solución que los incluya. Laura Borrás, la vicaria del fugado, se pondría las botas atacando a ERC. Estaríamos ante una ruptura que incendiaría la calle y es algo que no se puede permitir el independentismo". ¿Que el independentismo no se puede permitir incendiar la calle? Pero si no hacen otra cosa desde hace una década. Si hay algo que hay que reconocer a los indepes es que en incendiar calles son unos maestros.

Y es que tiene un día Marhu. ¿Pues no dice que "al principio creía que realmente el sueño de Iglesias era regresar a la Universidad y dedicarse a las tertulias, conferencias y escribir"? Ahora, un poco tarde, se ha caído del guindo y ha descubierto "que no es el idealista que pensaba. Por tanto, Sánchez solo tiene que tener mucha paciencia y dejar que se ahorque solo". Si es que eres mas pardillo, Iglesias un idealista. Sí, de la pasta y el poder.

Juan Ramón Lucas es más espabilado. Los marqueses de Galapagar "están ya en el poder y, como ya viene avisando tiempo atrás Iglesias, no piensan soltarlo en mucho tiempo".

Y el notición del día. "Madrid y Cataluña forzarán la apertura de sus territorios". Madrid y Cataluña luchando juntas, paren las máquinas. Vamos, compatriotas.

Es más, parece que la rebelión se extiende. "Galicia y Navarra piden alargar el toque de queda, y Castilla y León celebrar actos religiosos". Vamos Castilla y León, que nadie se quede sin su misa.