Begoña Villacís se ha unido a Toni Cantó y ha exigido la convocatoria del Comité Ejecutivo de Ciudadanos. La vicealcaldesa de Madrid y miembro de la dirección nacional del partido ha señalado en Twitter que "de confirmarse" que la moción de censura en Murcia fracasa, por el acuerdo al que han llegado tres diputados de la formación naranja con el PP, "se hace más necesario que nunca" su convocatoria.

"Ciudadanos nunca ha tenido miedo a rendir cuentas, ni al debate ni a las explicaciones. Así ha sido siempre, y así debe seguir siendo", ha afirmado.

Por su parte, el líder de Cs en la Comunidad Valenciana ha vuelto a afear a Inés Arrimadas que siga sin convocar a la ejecutiva. "No tengo palabras", se ha lamentado en Twitter al leer la exclusiva de Es la Mañana de Federico. "Y, por desgracia, seguimos sin ejecutiva convocada donde expresarlas".

No es la primera vez que Toni Cantó expresa su indignación a través de esta red social. El miércoles, cuando el tablero político de Murcia y Madrid estalló por los aires, el diputado valenciano se desmarcó de la estrategia de Arrimadas. "Cualquiera que me conozca puede imaginar qué pienso de la decisión que ha tomado mi partido en Murcia y de las consecuencias que eso acarrea. Como gran parte de la ejecutiva, no era conocedor de esta decisión. He pedido una convocatoria urgente para trasladar allí mi opinión". Entonces, como ahora, fuentes cercanas a Cantó declinan realizar más declaraciones a Libertad Digital.

"Estoy deseando expresarme"

Donde sí habló un poco más del asunto fue en los pasillos de las Cortes valencianas. "Estoy deseando poder expresarme en ese foro", en referencia a la ejecutiva, dijo este jueves. Cantó señaló que primero dará su opinión en esa reunión, y ante la insistencia de los periodistas por conocer qué análisis realiza, se remitió al comentario que hizo en su cuenta de Twitter, donde se expresó "claramente" y llegó hasta donde quiso llegar.

El portavoz valenciano de Cs lanzó un mensaje de tranquilidad respecto a las instituciones donde gobierna conjuntamente con el PP, como la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante y otros gobiernos locales, y aseguró estar satisfecho con esos acuerdos, sobre los que no cree que nadie se plantee ningún cambio en ellos. Eso sí, reconoció estar preocupado por el panorama político que se ha abierto, pero aseguró sentirse "firme y fuerte" y no tener miedo ante este tipo de situaciones.