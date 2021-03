El Mundo

El Mundo, o al menos una parte de él, se mete de lleno en una operación imposible. Salvar a Ciudadanos. Para ello nos vende informaciones como que si "Inés Arrimadas llamó a Pablo Casado para decirle que no apoyaría censuras en Madrid" después de la navajada en Murcia, palabrita de Arrimadas. También intenta hacer de Aguado una víctima. "El PP lleva meses intentando acabar con nosotros. ¿Hasta dónde tenemos que aguantar?". Mejor venderse al PSOE.

Luis Ángel Sanz nos cuenta "El último día de Aguado en Sol: lágrimas, rabia y dudas sobre su candidatura". Que ya estaba él probándose el traje de presidente que le había regalado el PSOE, y mira tú por dónde se lo va a tener que currar en las urnas. Que se lo hubieran pensado antes de la traición en Murcia. Ardua tarea tienes por delante, Bustos.

El director Francisco Rosell no está muy por la labor de hacer de Cs una víctima. Dice en el editorial que "no se circunscribía a Murcia sino que formaba parte de una estrategia diseñada a escala nacional, con la participación directa de Moncloa. Su puesta en marcha ha precipitado una convocatoria electoral en Madrid, ha desestabilizado los gobiernos de Castilla y León y de numerosos ayuntamientos, ha viciado las relaciones en el seno del centroderecha en toda España, ha acelerado la implosión de Cs y ha allanado el plan de Sánchez de eliminar la alternativa". Bravo, Inés, tu falta de moral es nauseabunda.

Y luego el golpe institucional en que participa la luchadora contra los golpes en Cataluña. "El recurso se antoja una maniobra desesperada de la izquierda y de un Cs despechado pese a ser responsable de activar el proceso con el golpe de timón en Murcia para frenar la cita con las urnas". ¿Se pueden mirar al espejo por las mañanas?

Federico Jiménez Losantos, admirador de Arrimadas, se ha pegado una buena hostia al caerse del guindo —como muchos—. "Ciudadanos, ya no. Mejor llámense arrimados porque la autora de una de las más feas traiciones en la historia de nuestra democracia es sólo una gestoría arrimada al PSOE y a Podemos". "La estafa es monumental". Inés "se asocia con Podemos y lo hace para echar al PP". Y por favor, Inés, deja de hablar de corrupción en Murcia, al menos ten la miajita de decencia, si te queda alguna, y no insultes la inteligencia de tus votantes, que bastante tienen con el navajazo que les has dado.

"Los hechos son suciamente elocuentes: Cs se ha arrimado al Gobierno social-comunista y forma parte del equipaje del Rey Sánchez, con el PNV, los de la ETA, Teruel Alpiste y el golpismo catalán". Al menos que Inés suba un poquito su precio, el votante de Ciudadanos bien vale un ministerio. Que le mande un tutorial el PNV, ellos sí que saben sacar buena tajada cuando salen al mercado. ¿A cuánto estará hoy el kilo de Arrimadas? El miércoles estaba a precio de saldo. Tiramos los precios, oiga.

"Hemos elogiado tanto a Inesina de Aragón cuando enarbolaba la bandera de España en la tribuna del parlamento catalán contra Torra y su gentuza que, fatalmente, nos sentimos amantes platónicos traicionados por lo aristotélico". Nos ha engañado como a chinos.

"Para degradar aún más su historia, Aguado hace en Madrid lo que en Barcelona reprochaba Espejo a la Mesa del Parlamento: admitir a trámite proposiciones fraudulentas. Inés, como Sánchez e Iglesias, quiere impedir, como sea, que los madrileños voten. Tan burda prevaricación prueba el empeño de Sánchez&Arrimados en derrocar todos los gobiernos de oposición al proyecto totalitario social-comunista, ese al que ahora se ha unido. Qué chasco. Qué asco". Suscribo. Qué asco.

El País

"Ayuso empuja al PP a perder el centro o a perder Madrid". Ya se sabe que el centro es lo que El País decida cada día. Hoy el centro es patear a Abascal, mañana es echar a Ayuso, pasado que a Sánchez no se le puede ni chistar o creas crispación, el otro que abre la boquita con el juez podemita De Prada. Y así, mueve cada día la casilla del centro y por eso el pobre Casado, mareado, no lo encuentra nunca. El centro de El País, Pablo, es Sánchez, Iglesias, Bildu, Rufián…

Lo primero que tendría que hacer este periódico es exigir a la izquierda que abandonen el intento de golpe en Madrid y dejen votar a la gente.

Editorial contra Ayuso, claro, esto va a ser el pan de cada día. Contra la presidenta madrileña se ha dicho de todo en este periódico, auténticas infamias, insultos machistas, así que ahora en campaña ya nada puede sorprendernos. Dice que si lo de Murcia "estaba preparándose en Madrid, el ataque habría empezado ahí, no en Murcia". O Iván, Sánchez y Ábalos calcularon mal, alguna vez pueden cometer un error, digo yo. Lo que no se entiende es la enloquecida reacción de presentar mociones ilegales e intentar impedir por todos los medios, por sucios que sean, que se celebren unas elecciones.

"Ayuso ha demostrado sobradamente que no le duelen prendas en embarrar el juego político y postergar el interés de la colectividad si de ello puede sacar beneficios partidistas". ¿Hablan de Ayuso o de Sánchez? Porque esta descripción le viene al presidente embustero como anillo al dedo. Sin vacunas, la gente muriendo o enfermando y él derrocando gobiernos que no ha conseguido en las urnas.

"Ahí donde otros —como por ejemplo Italia— entienden que lo prioritario ahora es evitar campañas que suponen meses de parálisis y atender las urgentes necesidades, otros priorizan razones partidistas". Pues en Cataluña no pusisteis ninguna pega, en plena ola del virus.

Manuel Viejo cuenta cómo la izquierda gestó su moción de censura en la misma mañana del miércoles nada más conocer lo de Murcia. Esa que dice el editorial que no iban a presentar. A ver si se ponen de acuerdo.

"11.15. Comienzan a llegar paladas de mensajes al chat de Telegram. Un diputado lanza un órdago: "Igual es el momento de presentar una moción. Creo que nos ha llegado el momento de tirar para adelante". Los políticos comienzan a debatir. Quieren emular el efecto del PSOE en Murcia.

La moción comienza a tomar forma. "Ya la teníamos redactada porque estuvimos a punto de presentarla en septiembre", cuenta por teléfono Gómez Perpinyá. El chat del partido, mientras tanto, no para:

― Uff, ¿Habéis visto la noticia del adelanto electoral que da Libertad Digital?

― Sí, pero puede ser simplemente para meter miedo. Ya ha pasado otras veces.

— Conozco a la periodista y no falla.

Y a partir de ahí ya se sabe. Errejón se presenta en la Asamblea. "Son las 13.03. Cuatro minutos después, Gabilondo llega con la suya. Las dos mociones de censura que pueden derrocar a la presidenta Ayuso estaban presentadas".

En la historia falta la posición de Ciudadanos, que quedó clara cuando admitió a trámite en un fraude de ley las mociones ilegales para impedir las urnas.

Otro titular para la historia: "Conmoción absoluta en Ciudadanos: 'En mi vida he visto esto. Convoca elecciones por sus santas narices'". No, por el santo derecho que le otorga la ley, por la santa prerrogativa que le otorgan los Estatutos y la Constitución. La izquierda y sus medios de comunicación han llegado a tal punto de odio de radicalización y de locura que pretenden negar a Ayuso las competencias y atribuciones que le reconoce la ley. Esto no se había visto ni con Esperanza Aguirre.

ABC

"Las dudas de los diputados de Ciudadanos en Murcia hacen peligrar la moción". No sé, no sé, yo ya no me fío un pelo de ningún ciudadano. ¿No estarán negociando el precio al alza? Porque harían bien, hasta ahora se han vendido por una cagarruta de presidencia de Murcia por dos años. Hay que regatear un poco, hombre. Moncloa ya ha respondido con una considerable contraoferta. "La Moncloa abre la puerta a Cs: 'Si son de centro, puede haber acuerdos'". Mira Inés, ya estás más cerca de tu ministerio. Eso está mejor, tus votantes no merecen que los vendas por menos.

Dice el editorial que "Pedro Sánchez ha ordenado lanzar desde el primer momento todo el peso de su aparato jurídico, su propaganda electoral y sus baterías de agitación mediática contra la candidata popular madrileña para desgastarla". Incluido Telemadrid, que es una vergüenza estos días.

"En menos de veinticuatro horas, el PSOE ha judicializado sus últimas decisiones, y está deslegitimando hasta su propio derecho a convocar a las urnas". Esperemos que por una vez la justicia sea tajante y rápida y corte en seco este golpe a la Autonomía de Madrid, a la región, a las instituciones madrileñas o como lo quiera llamar cada uno.

"La cacería política de Díaz Ayuso está en marcha toda vez que no solo representa una amenaza real para la disolución fáctica de Ciudadanos en la Comunidad, sino también el principal escollo de Sánchez para recobrar el poder allí donde el PSOE lo perdió hace más de dos décadas. Por eso no parará en barras con tal de estigmatizar a Díaz Ayuso con todo tipo de manipulaciones". Sánchez no ha parado en barras con nada, ni con meter a Iglesias en el Gobierno cuando prometió lo contrario, ni con pactar con Bildu tras negar varias veces que no lo iba a hacer. En fin, no voy a detenerme mucho en lo que ha hecho este individuo porque no acabaría nunca.

"Sánchez está demostrando que su única urgencia es evitar los comicios en Madrid porque es de sobra conocida su preferencia por las mociones de censura como modo de acceder al poder". ¿Es un aviso de lo que hará con las elecciones generales? ¿Anular las urnas e impedir que voten la gente si no le viene bien? ¿Madrid es el ensayo del golpe de un Estado en toda España?

"La única pretensión de Sánchez es cerrar las urnas y anular a una candidata como Díaz Ayuso. El PSOE quiere hurtar el derecho a voto a una autonomía poco proclive a gobiernos socialistas". No lo podemos permitir.

La Razón

"Cs pedirá la cabeza de Ayuso si tienen que pactar tras el 4-M". Lo primero que tiene que hacer Cs es detener el golpe en la Asamblea de Madrid. De lo demás ya se verá tras las elecciones.

Dice el editorial sobre Sánchez que "poco se puede esperar de quien ha recurrido a un verdadero fraude de ley para bloquear el legítimo derecho de la presidenta de la Comunidad de disolver la cámara y hacerlo acorde con las atribuciones de que dispone (Estatuto de Autonomía, art. 21.2), algo que hizo escrupulosamente". "El Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidirá mañana si prima la decisión de Díaz Ayuso o, por contra, una moción orquestada para taponar una legítima decisión". Esta es la idea de la democracia de nuestra nueva izquierda.

"Mal comienzo en ese retorno al centro de Cs, que bien parece un viaje hacia lo desconocido". Más parece un viaje a Venezuela con escala en Cataluña.

Francisco Marhuenda responde a Villacís, que se ha puesto muy nerviosa. "La puñalada en la espalda ha sido de Ciudadanos que presentó una moción de censura en Murcia traicionando a su socio. Lo que sucede es el resultado del peligroso pacto entre Arrimadas y Sánchez, que una vez más ha estado brillante en su estrategia". Cuántas vueltas da la vida. Cuando se les pidió que apoyaran a Sánchez para cerrar el paso a Podemos y los golpistas dijeron que no y que no, que eran una banda. Y ahora se unen a la banda para derrocar gobiernos del PP a cambio de carguitos.

"La traición perpetrada en Murcia no tiene fundamento para una actuación tan brutal como aliarse con el PSOE y Podemos". "Es muy significativo que a Ciudadanos no le importe ir con los comunistas y antisistema amigos de los independentistas y los bilduetarras. ¡Qué cosas hay que ver!". Cierto Marhu, estamos viendo cosas que no creeríamos. Socialistas dando golpes institucionales para impedir que el pueblo vote, luchadores contra el independentismo en Cataluña aliándose con los golpistas. Lo siento por Roy Batti, pero lo de atacar naves en llamas más allá de Orión y los rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta Tannhäuser son minucias sin importancia comparado con lo que estamos viendo en este país.