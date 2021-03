El PP cierra un acuerdo con 3 diputados de Cs en Murcia que tumbarán la moción

El Partido Popular ha cerrado un acuerdo con tres diputados de Ciudadanos en Murcia que no apoyarán la moción de censura planteada en la Región por su propio partido y el PSOE contra Fernando López Miras. Así, la moción, si se llega a votar, no saldrá adelante. Noticia que ha sido avanzada en exclusiva en Es La Mañana de Federico de esRadio.

Se trata de los diputados naranjas Isabel Franco, vicepresidenta de la Región, Francisco Álvarez y Valle Miguélez. Fuentes populares explican que no se trata de "tres trásfugas" ya que que los diputados de Cs "fueron reunidos el martes a las 19:30 por Carlos Cuadrado -mano derecha de Arrimadas- y les dijeron: firma esto o firma esto. Les forzaron a hacerlo sin darle más opción". "No son trásfugas porque lo que se mantiene aquí es el pacto que en Cs firmaron hace dos años. Ellos no han cambiado", insisten estas fuentes de la negociación.

Viaje urgente de Egea a Murcia

Los populares aplauden este cambio tras un pacto que se ha cerrado después de un viaje de urgencia del número dos de Pablo Casado, Teodoro García Egea, hasta la Región de Murcia. El secretario general de la formación, de origen murciano, se ha encargado personalmente de la negociación.

Fuentes de Génova han comunicado que "el papel del Secretario General ha sido muy importante. Ha sido clave para que la Región de Murcia siga manteniendo un Gobierno de Libertad. Su papel queda reforzado. Él fue también quien pilotó las negociaciones para que los gobiernos de Andalucía salieran adelante", añaden.

Comparecen López Miras y Franco

Pasada la una y media del mediodía, Fernando López Miras e Isabel Franco (Cs) han comparecido ante los medios de comunicación para presentar este acuerdo y a su nuevo Gobierno. El presidente murciano ha pedido al PSOE y a los miembros de Cs que todavía apoyan la moción "que la retiren" de forma inmediata ya que no va a salir adelante.

También ha anunciado que los tres diputados de Cs que se mantienen fieles al pacto de Gobierno de 2019 con el PP estarán en el nuevo ejecutivo murciano, algo que no sucederá con los representantes de Vox.

López Miras también ha cargado contra los otros tres representantes naranjas que aún apoyan la moción, especialmente contra Ana Martínez Vidal: "Las ambiciones personales de unos pocos nunca pueden triunfar, la traición al millón y medio de murcianos tampoco, hoy gana la responsabilidad la Región de Murcia que no se merecía ser escenario de un mercado de intercambio de sillones. Una Región que lo está pasando mal y que no se merece ser asaltada por los que han demostrado que nada les importa más que ellos mismos".

Tras él, Isabel Franco ha confirmado su voto negativo a la moción de censura que ha calificado de "inoportuna" e infundada". "Estamos obligados a mantener nuestra palabra y respetar a los ciudadanos de la Región".

Franco se ha justificado añadiendo que ella firmó "el martes la moción por disciplina de partido, pero a mí no me eligieron para entregar el Gobierno de Murcia a Pedro Sánchez y menos para traicionar a los murcianos por ambiciones personales". "Un momento como el que estamos viviendo no permite jugar ni con la salud de los murcianos ni con las instituciones", ha sentenciado.

Los números de la moción

La moción de censura en Murcia necesitaba 23 apoyos para salir adelante. El pasado miércoles, cuando se conoció la noticia de su presentación por parte de PSOE y Ciudadanos, los seis representantes naranjas firmaban el escrito. Junto con los socialistas (17), sumaban esos 23 votos necesarios para la mayoría. Además, contaban con el sí de los dos representantes de Podemos, lo que sumaba 25.

Por ello, el PP necesitaba que, al menos, tres representantes naranjas cambiaran de opinión para que la moción fracasara. "No es transfuguismo, es continuidad de un pacto que ha roto una diputada", explican desde Génova en referencia a Ana Martínez Vidal.