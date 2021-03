López Miras y Franco: "No es el momento de ambiciones personales ni de entregar el Gobierno a Sánchez"

Pasada la una y media del mediodía en el Palacio de San Esteban de Murcia, comparecían dos de los protagonistas del día: el presidente de la Región, Fernando López Miras, e Isabel Franco, una de las tres representantes de Cs en esa comunidad que votarán en contra de la moción de censura de su partido y el PSOE.

Los dos, han presentado su acuerdo y a su nuevo Gobierno. El presidente murciano ha pedido al PSOE y a los miembros de Cs que todavía apoyan la moción "que la retiren" de forma inmediata ya que no va a salir adelante. "Es el momento de la unión y de que todos contribuyamos a que la mayor crisis sanitaria en un siglo quede atrás cuanto antes. No es el momento de distracciones. No se puede perder ni un minuto. Por eso, exijo al PSOE y a la señora Martínez Vidal que retiren la moción y que no permitan que la Región de Murcia pase por ese circo motivado únicamente por la ambición personal".

"Ya está bien", ha incidido tras alabar la "responsabilidad" de Franco y de los otros dos diputados naranjas que han decidido votar en contra de la moción. López Miras también ha anunciado que esos tres diputados de Cs que se mantienen fieles al pacto de Gobierno de 2019 con el PP estarán en el nuevo ejecutivo murciano, algo que no sucederá con representantes de Vox.

En el extremo opuesto, López Miras ha cargado contra los otros tres representantes naranjas que aún apoyan la moción, especialmente contra Ana Martínez Vidal: "Las ambiciones personales de unos pocos nunca pueden triunfar, la traición al millón y medio de murcianos tampoco, hoy gana la responsabilidad la Región de Murcia que no se merecía ser escenario de un mercado de intercambio de sillones. Una Región que lo está pasando mal y que no se merece ser asaltada por los que han demostrado que nada les importa más que ellos mismos".

"No me eligieron para entregar el Gobierno a Sánchez"

Tras él, Isabel Franco ha confirmado su voto negativo a la moción de censura que ha calificado de "inoportuna" e infundada". "Estamos obligados a mantener nuestra palabra y respetar a los ciudadanos de la Región".

Franco se ha justificado añadiendo que ella firmó "el martes la moción por disciplina de partido, pero a mí no me eligieron para entregar el Gobierno de Murcia a Pedro Sánchez y menos para traicionar a los murcianos por ambiciones personales".

"Un momento de dificultad como el que estamos viviendo no permite jugar políticamente ni con la salud de los murcianos ni con las instituciones", ha sentenciado. "Y las dificultades sanitarias, económicas y laborales que atraviesan muchos murcianos nos exigen a los responsables políticos ejemplaridad y decoro. Por eso, no nos vamos a ir a ningún sitio".

"No es el momento de política, es el momento de la responsabilidad. No es momento para ningún juego de ambiciones políticas", ha culminado Franco.