El candidato de PSOE y Cs para la alcaldía de Murcia: "Prefiero decir ultraderecha, llamarlos Vox supone humanizarlos"

Polémicas declaraciones del candidato a la alcaldía de Murcia en la moción de censura que el PSOE y Ciudadanos van a plantear contra el alcalde del Partido Popular en la ciudad. En una entrevista que publica este domingo el diario "La Opinión de Murcia", José Antonio Serrano asegura que quiere luchar contra la propaganda Vox: "Tenemos dos años para luchar contra la propaganda de la ultraderecha. No me gusta llamarlos Vox porque eso supone humanizarlos", asegura de los miembros y votantes de la formación de Santiago Abascal.

Sobre la moción de censura en la región, Serrano asegura de los diputados de Ciudadanos que no apoyan la iniciativa contra López Miras que son "una auténtica vergüenza. Da asco, un político, que se debe a la gente, que debe anteponer la vocación de servicio público, no puede dar este espectáculo tan sucio y deshonroso. No sé cómo podrán explicar a sus familias y amigos este gesto de deslealtad, vendiendo su dignidad y principios".

Papel de Podemos en el Ayuntamiento

Sobre el papel que jugará Podemos a partir de ahora en el Ayuntamiento murciano, Serrano se muestra tajante: "Han hecho un acto político de gran altura. (...) Entendieron que hay que sacar al PP tras 26 años. No nos han pedido nada a cambio y evidentemente nosotros contaremos con ellos a la hora de plantear decisiones y queremos saber qué piensan"