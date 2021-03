El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha intentado justificar sus supuestos trabajos de "consultoría" con Neurona por las que cobró 26.200 euros aportando conferencias, entrevistas y vídeos de YouTube de México, Argentina y Colombia. Monedero ha declarado como investigado este lunes durante poco menos de una hora ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, en el marco del caso Neurona.

Fuentes presentes en la declaración consultadas por Libertad Digital aseguran que Monedero ha desplegado "un discurso político" en su comparecencia en la que apenas ha sido preguntado por el instructor y la fiscal de la causa. Monedero ha negado haber cobrado comisiones ilegales, ha asegurado que la factura que presentó para justificar los 26.200 euros que cobró de la consultora chavista Neurona es verdadera y se ha comparado con el expresidente de Brasil, Lula da Silva, asegurando ser una víctima de la "guerra jurídica" (lawfare).

En un escrito, al que ha tenido acceso LD, presentado al juez coincidiendo con su declaración, Monedero destaca que durante todo el año 2018, y especialmente en el último trimestre, "realizó numerosos viajes en colaboración con la consultora Neurona que servían para ir trenzando un proyecto latinoamericano de formación y consultoría política especializada. La relevancia de la colaboración de Juan Carlos Monedero con Neurona está vinculada a su prestigio y a su presencia pública en América Latina. De ahí que realizara numeroso viajes acompañados siempre de actividades académicas o de divulgación, de formación política, de entrevistas, así como reuniones con actores políticos del país visitado, todo ello acompañado de la tarea de consultoría política relacionada con el desarrollo político en la región".

"En algunas de esas reuniones", añade, "al ser actividades internacionales, se reunía con actores políticos de terceros países. Las reuniones en México, como hemos señalado relevantes en el último tramo de 2018, incluían también largas sesiones de análisis de todo el contexto electoral latinoamericano realizadas junto al equipo de Neurona que en el momento estuviera en el país. Todas esas discusiones presenciales se acompañaban, como es lo común en el acompañamiento de consultoría, igualmente con consultas y conversaciones constantes por teléfono desde España".

La defensa de Monedero aprovecha el escrito para atacar a Vox que ejerce la acusación popular en la causa: "Entendemos que sería muy útil para otras opciones ideológicas, personadas en este procedimiento y con conocidas vinculaciones con fuerzas políticas conservadoras latinoamericanas, obtener información más concreta de las estrategias de asesoramiento y consultoría sin siquiera contratarlas, pero como su señoría entenderá, creemos que el procedimiento penal no puede ser utilizado con esos fines, y es más el instructor, como juez de garantías debe vigilar de que no se use con ese fin".

"Queremos poner de manifiesto, con la mayor exhaustividad posible algunos de los desempeños de nuestro representado en ese momento y en ese espacio. Estas tareas, como hemos señalado, demuestran todos los elementos reclamados: la presencia de Juan Carlos Monedero en América Latina, su tarea intensa vinculada al prestigio de su nombre ligado a su vez a Neurona, sus tareas de formación y como de opinión pública en toda la región, así como su acompañamiento a Neurona en su voluntad de articularse como una consultora latinoamericana y prestar servicios de asesoría, campañas y formación", apunta.

Monedero no aporta contrato de las "consultorías"

Para intentar justificar el cobro de 26.200 euros en "consultoría presencial" de Neurona, Monedero adjunta en el escrito "enlaces con algunas de las actividades presenciales realizadas en todos los países que demuestran la presencia en los mismos y algunas de las actividades realizadas. Es decir, conferencias, entrevistas y vídeos de YouTube. "En todos ellos, igualmente, se realizaron reuniones con diferentes actores políticos", afirma.

Fuentes jurídicas consultadas por este diario destacan que Monedero en ningún momento aporta "contrato alguno" de las supuestas "consultorías" realizadas para Neurona que puedan acreditar su existencia.