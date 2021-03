El anuncio hecho por Pablo Iglesias de que deja la vicepresidencia del Gobierno para disputarle la presidencia a Isabel Díaz Ayuso en Madrid, ha pillado por sorpresa a todos, incluido a Vox, que se ha enterado por los medios en plena rueda de prensa del vicepresidente político, Jorge Buxadé.

Al ser preguntado al respecto, Buxadé ha tirado de ironía: "¿Hoy no es 28 de diciembre?", se ha preguntado, para a continuación criticar duramente a Pablo Iglesias, al que ha acusado de ser un "cobardica que agacha la cabeza" cuando se enfrenta a alguna de las diputadas de Vox en el Congreso de los Diputados.

El vicepresidente político del partido ha recordado que Iglesias se saltó la cuarentena cuando su mujer y ministra de Igualdad, Irene Montero, se contagió de coronavirus, para acudir al Consejo de Ministro que decretó el primer estado de alarma. También ha criticado su gestión al frente de las residencias de mayores durante la pandemia.

"Iglesias nos da más opciones"

"Ya saben los madrileños lo que no tienen que hacer en ningún caso, con el mal no se dialoga", ha dicho Buxadé, pidiendo expresamente a los ciudadanos que no voten a Pablo Iglesias. "Pues nada, más nos divertiremos en la campaña, más se divertirán los madrileños", ha vaticinado.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que la candidatura de Iglesias pueda restar opciones a PP y Vox para hacerse con el Gobierno en Madrid, Buxadé lo ha descartado: "Si Iglesias se presenta, las probabilidades de que Vox gane son mayores", ha asegurado.

El vicepresidente político del partido también ha rechazado la hipótesis de que Iglesias favorezca el llamado "voto útil" en torno al PP, perjudicando a los de Abascal. "Los españoles ven en Vox claridad", ha defendido, marcando distancias con los de Pablo Casado.

La líder de Vox en Madrid, y previsible candidata del partido, Rocío Monasterio, ha reaccionado a través de Twitter asegurando, en la línea de lo dicho por Buxadé, que "ahora sí que se va a divertir". "Lo que más le puede doler a estos comunistas es el voto a Vox", ha dicho.