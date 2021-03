Brabezo, sobre la moción de Aguado contra Ayuso: "Si te quieres quedar unos meses más tienes que firmar"

Sergio Brabezo, uno de los diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid que ha dimitido este martes, atiende a Libertad Digital unos minutos después de haber denunciado que se marcha, entre otras cosas, porque sufrió presiones de su grupo, encabezado por Ignacio Aguado, para firmar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso.

Brabezo explica a LD que el día 10 de marzo por la mañana se enteró por los medios de comunicación de las mociones que PSOE y Cs iban a presentar en Murcia. En ese momento, "intentó contactar sin éxito con Ignacio Aguado para comentarle que tenía que hablar con Ayuso" para darle tranquilidad y dejar claro que lo que había sucedido en Murcia no se podía extender a la CAM.

Pero no fue así. No consiguió hablar con Aguado y, además, se enteró minutos después de unas declaraciones del entorno de su líder asegurando que "Ayuso tenía que tomar nota" de lo sucedido en Murcia. "Yo lo que le quería proponer a Aguado era todo lo contrario", lamenta Brabezo, que explica a LD que Aguado lleva meses, "casi un año", sin reunirse con su grupo parlamentario para conocer sus opiniones.

Unos minutos después, sobre las 11.30 de la mañana de ese miércoles, los diputados de Cs fueron convocados de urgencia en la Asamblea de Madrid. En ese momento, ya existían los rumores de la convocatoria electoral.

"Firma aquí"

Cuando Brabezo llegó a la Asamblea, entró en las oficinas de Cs, "y me dijeron: ‘Firma aquí’", explica a este diario. Sobre la mesa, el equipo de Aguado le puso unos papeles y le advirtió: "Si te quieres quedar en la Asamblea unos meses más tienes que firmar".

"Yo doy clases, no estoy política por estar. No he venido a por un sueldo" asegura el ya exdirigente naranja. "Se nos pidió que firmásemos ya mismo. Se trataba de una moción de censura del gobierno contra gobierno de la Comunidad de Madrid, con Aguado como candidato".

"Si esto se presenta, lo van a apoyar el PSOE, Más Madrid y Podemos. Le estamos entregando el Gobierno a la izquierda", reflexionó Brabezo en ese momento. Ahora, asegura, desconocer las razones exactas por las que finalmente no se presentó esa moción en el Registro.

Lo que "no le cuadra" es la rapidez con la que se redactó ese texto y que no se consultara antes al grupo de Cs. "Me parece que estaba planificado", sentencia. "Este lunes, en la Ejecutiva Nacional de Cs, Toni Cantó tuvo que salir de ella y metieron a Aguado, ¿quién puede promocionar a una persona que se ha cargado a un gobierno?, se pregunta Brabezo apuntando directamente al equipo de Inés Arrimadas.

Críticas al trato de Aguado a Ayuso

También destaca que, en los últimos meses, el trato de Aguado a Ayuso no ha tenido "ningún sentido". "Cs es un partido liberal. Si tienes un acuerdo firmado, vas hasta el final. No puedes estar dinamitando el pacto por repercusión mediática", añade en referencia a Ignacio Aguado.

Y el futuro de Brabezo, ¿pasa por el PP? El ya exdiputado naranja asegura que "por ahora" lo que va a hacer es "actualizar el currículum" y destaca que desde el pasado miércoles "ha estado callado y reflexionando a la espera de que Cs se reformase".

Eso sí, a partir de ahora, lo que tiene claro es que en las próximas elecciones del 4 de mayo "si tengo que votar a alguien, será a Isabel Díaz Ayuso", más aún cuando enfrente se encuentra Pablo Iglesias.