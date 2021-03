El PP insiste con Toni Cantó mientras continúa la fuga de cargos de Ciudadanos

Continúa la fuga de cargos de Ciudadanos tras la grave crisis desatada en la formación de Inés Arrimadas. Para algunos representantes naranjas, la Ejecutiva celebrada este lunes por su formación no fue suficiente ya que lo consideran un "cierre en falso" con "falta de autocrítica".

Toni Cantó fue el primero que anunció su dimisión tras ese encuentro y desde el Partido Popular todo son ahora buenas palabras para el valenciano. "Los que pensamos lo mismo debemos unirnos", decía este martes en una entrevista el número dos del PP, Teodoro García Egea, invitándole a dar el paso.

Desde la Comunidad de Madrid, por ejemplo, también ven con muy buenos ojos al ya exdirigente del partido naranja y, aunque no niegan que les gustaría que formara parte de sus filas, no dan nada por cerrado, por ahora.

Y preguntado en Telecinco García Egea por si Albert Rivera podría estar también en esta operación, Egea ha pedido que se lo pregunten a él, ya que ahora tiene otro trabajo como abogado.

Los que también dejan Cs

Mientras tanto, ya se van conociendo nuevos cargos que dejan Cs. Sergio Brabezo, diputado naranja en la Asamblea de Madrid y portavoz adjunto, ha sido el primero de este martes en anunciar su marcha en una carta en la que asegura que Ignacio Aguado "no puede ser candidato de la Comunidad de Madrid".

Según Brabezo, la marcha de Albert Rivera provocó que las "nuevas estrategias" naranjas fueran fracasando poco a poco hasta convertirse en los "costaleros del sanchismo, y por ende de ERC y Bildu".

Y tras la moción de Murcia, asegura que a los diputados de Cs de la Asamblea se les presionó para firmar una moción en la CAM contra Ayuso con Aguado como candidato.

Ha llegado el momento que nunca imaginé que llegaría. Hoy, después de 10 años militando en Ciudadanos, he decidido solicitar mi baja como afiliado. En este escrito explico mis motivos. Gracias por todo este tiempo y hasta siempre, compañeros. pic.twitter.com/DkVRujovJ2 — Sergio Brabezo (@SBrabezo) March 16, 2021

Tras él, ha sido Marta Marbán, también diputada en la Asamblea de Madrid, la que ha anunciado su marcha. "No me identifico con lo que está pasando dentro de Cs y lo que no se comprende, no se defiende. Así que he llegado hasta aquí, ha sido maravilloso, pero no continúo".

No me identifico con lo que está pasando dentro de @CiudadanosCs y lo que no se comprende no se defiende.

Así que he llegado hasta aquí, ha sido maravilloso, pero no continuo. "Las despedidas siempre duelen, aun cuando haga tiempo que se ansíen" pic.twitter.com/Jyljk9O0Ec — Marta Marbán (@marbandefrutos) March 16, 2021

La salida de cargos se espera que vaya a más en los próximos días, afectando también a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado así como a cargos intermedios. Fuentes consultadas aseguran que la intervención de este lunes de Arrimadas fue "la gota que colma el vaso", aunque algunos tenían decidido desde antes dar el paso.

En el Partido Popular aseguran que, en estos momentos, "tienen las puertas abiertas para todos aquellos que están a la derecha del PSOE" y no se descarta tampoco que en los próximos días se anuncien sus nuevas incorporaciones.