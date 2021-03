El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha aportado al juez un correo electrónico para intentar acreditar su supuesto trabajo de "consultoría" para Neurona que ha levantado muchas sospechas. Monedero cobró 26.200 euros de la consultora chavista en concepto de "300 horas de consultoría presencial en Buenos Aires, Colombia y México".

En su declaración como imputado del lunes ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, Monedero desplegó "un discurso político" y negó haber cobrado comisiones ilegales. También aseguró que la factura que presentó para justificar los 26.200 euros que cobró de Neurona es verdadera y se comparó con el expresidente de Brasil, Lula da Silva, asegurando ser una víctima de la "guerra jurídica" (lawfare).

El email presentado al juez, al que ha tenido acceso Libertad Digital, fue supuestamente enviado por Monedero el 29 de diciembre de 2018 a las 23:24 horas a la directora ejecutiva de Neurona en México, Andrea López, con el asunto "factura 2018". En él, el cofundador de Podemos afirma textualmente: "Como hemos hablado por teléfono, vamos a cerrar la factura por el trabajo realizado durante este 2018 para que podáis hacer la transferencia antes del 31 de este año. Como quedamos, lo mejor es facturar por horas, con un costo medio de 100 dólares la hora".

"Aunque excede de las 300 horas creo que es una manera de poder medir el trabajo realizado. Pero la factura incluiría si te parece bien las siguientes horas (sólo contabilizamos los viajes a América Latina). La verdad es que han sido muchísimas horas más. Tendría que incorporar también las clases que grabé para los cursos, el diseño de los cursos de la formación de la Asamblea de México, el libro de formación que he escrito. El año que viene deberíamos calcular con más precisión. El monto de este año entonces es de 30.000 dólares. Te mandaré la factura con todos los datos", concluye el correo electrónico.

Fuentes jurídicas consultadas por LD sospechan que el email presentado de Monedero para justificar el cobro por los supuestos trabajos de "consultoría" a Neurona en realidad le delata. "El correo deja claro que Monedero y Neurona habían pactado una cantidad de dinero previamente que presuntamente podría ser una comisión y parece que trata de buscar una coartada con el email para camuflarlo como consultoría", aseguran.

"Para intentar justificar el cobro de 26.200 euros, Monedero asegura haber realizado 300 horas de consultoría que no demuestra con ningún contrato. En los trabajos de consultoría, siempre existe un contrato inicial y se pacta el precio. En este caso, Monedero afirma haber realizado consultoría en México en julio de 2018 y siendo diciembre de ese año, aún no lo ha cobrado. No tiene credibilidad", afirman.

Las mismas fuentes destacan que "Podemos contrató a Neurona por 363.000 euros a principios de 2019 y si Monedero hubiera cobrado presuntamente una supuesta comisión del 10%, tendría que haber percibido 36.300 euros, sin embargo, ingresó 26.200 euros. Casualmente, en su email afirma que ‘han sido muchísimas más horas de consultoría’, y que ‘el año que viene deberían calcular con más precisión’ porque le correspondería haber cobrado una cantidad mayor".

Tal y como publicó este diario, Monedero ha intentado justificar sus supuestos trabajos de "consultoría" con Neurona aportando también al juez un listado de conferencias, entrevistas y vídeos de YouTube supuestamente realizados en Argentina, México y Colombia.

El email de Monedero

Querida Andrea:

como hemos hablado por teléfono, vamos a cerrar la factura por el trabajo realizado durante este 2018 para que podáis hacer la transferencia antes del 31 de este año. Como quedamos, lo mejor es facturar por horas, con un costo medio de 100 dólares la hora. Aunque excede de las 300 horas creo que es una manera de poder medir el trabajo realizado. Pero la factura incluiría si te parece bien las siguientes horas (sólo contabilizamos los viajes a América Latina):

Viaje a México en julio y agosto: 50 horas.

Viaje a Argentina en agosto: 25 horas

Viaje a Medellín en septiembre: 50 horas.

Viaje a Buenos Aires y Brasil en noviembre: 75 horas.

Viaje a México en diciembre: 25 horas

La verdad es que han sido muchísimas horas más. Tendría que incorporar también las clases que grabé para los cursos, el diseño de los cursos de la formación de la Asamblea de México, el libro de formación que he escrito. El año que viene deberíamos calcular con más precisión. El monto de este año entonces es de 30.000 dólares. Te mandaré la factura con todos los datos. Un abrazo y cualquier duda me cuentas. JC