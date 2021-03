Pablo Cambronero, primero de los diez diputados de Cs que abandona el partido

Primer diputado nacional de Ciudadanos que abandona el partido por la grave crisis que está sufriendo la formación de Inés Arrimadas tras haber impulsado con el PSOE una moción de censura en Murcia que, si no hay sorpresas, este jueves no saldrá adelante.

Se trata de Pablo Cambronero, diputado por Sevilla, que hasta ahora era el representante naranja en la Comisión de Interior, en la de Reglamento o en la de Seguridad Vial. Además, era uno de los diez representantes que el partido de Arrimadas tenía en la Cámara Baja.

El hasta ahora diputado de Cs lo ha anunciado en las redes sociales a través de una carta en Twitter en la que explica que "las decisiones tomadas este lunes" durante la Ejecutiva celebrada por Cs, "no cambian nada" y que todo siga igual es el claro ejemplo de la "deriva sanchista que ha tomado Ciudadanos".

"Es la decisión más difícil que he tomado. He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso para defender el programa electoral que firmé. No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer. Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo", asegura.

Es la decisión más difícil que he tomado. He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso para defender el programa electoral que firmé. No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer. Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo. pic.twitter.com/af0AxewfCV — Pablo Cambronero 🇪🇦 (@PabloCamPiq) March 17, 2021

El PP tiene las "puertas abiertas"

Se suma así a la cascada de dimisiones que sufre Cs por "la deriva sanchista" de Arrimadas, y que se espera que vaya a más en las próximas horas. Unos cargos que se marchan de la formación naranja y que tienen ya abiertas las puertas del Partido Popular.

No se descarta que en las próximas horas la marcha de Cambronero se pueda convertir en el punto de partida de la salida de más diputados y senadores de Ciudadanos, así como de cargos autonómicos.