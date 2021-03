Bofetón "al abstencionista y el torremarfileño" que perpetuarán a Sánchez e Iglesias: "Pisen la puta arena"

El Mundo

El estercolero político sigue atufándonos. "Pedro Sánchez intenta salvar a Ciudadanos tras fracasar su operación contra el PP". "El PSOE, pese al doble fracaso de sus mociones de censura, insiste en un acercamiento a Arrimadas y le pide marcar aún más distancias con el PP. Ofrece pactos que permitirían a Cs alcanzar el poder en varios ayuntamientos". En plata, que el PSOE, aprovechando que Cs está en liquidación —como tantos comercios españoles– va a hacer una oferta a Ciudadanos para comprar alcaldías. Cs está a precio de saldo y ahí está el PSOE con los maletines para comprarlos al kilo.

Dice el editorial que "a lo que hemos asistido en estas semanas es al fracaso de una estrategia de partido, urdida desde Ferraz —iniciada en Murcia y frenada en Madrid por Ayuso— para intentar conseguir poder regional de cualquier manera, tratando de alcanzar lo que las urnas le negaron". Desde lo de Rajoy, Sánchez se ha convertido en un adicto del asalto al poder que no logra en las elecciones. "Cierto: la moción es un mecanismo legal, pero constructivo. Esta utilización tan torticera la pervierte, la hace ilegítima", se pongan como se pongan la izquierda política y mediática. "Todo le vale a este Gobierno sin decoro". Pero todo, no se paran en barras, la gente encerrada, perdidos sus derechos, sin vacunas, muriendo como chinches y Sánchez y su banda a su bolilla.

Jorge Bustos avisa a los ciudadanos melindrosos que se niegan a mancharse acudiendo a las urnas. "Para sobrevivir Sánchez necesita el desistimiento nacional, un país de brazos caídos, un bosque de concursos de acreedores y jeringuillas vacías de vacunas donde proliferan dos especies peligrosas: el abstencionista y el torremarfileño. El abstencionista es uno que no se digna a participar de este circo lamentable, razón de que al circo le crezcan cada vez más enanos. El torremarfileño es uno que confunde el voto con un selfi, de modo que a pie de urna tiene que salir impecable, con filtro de demócrata exquisito: "Ni unos ni otros: ¡cuánta crispación!". Bien, caballeros: les comunicamos que su torre de marfil va a ser expropiada. Así que bajen de ahí y pisen la puta arena". Amén Bustos, suscribo cada palabra. Sobre todo porque nos jugamos mucho, incluso la libertad si nos atenemos a la literalidad de Pablo Iglesias, que amenaza con cárcel.

El País

"El PSOE planta a Podemos en Madrid para buscar el centro". Que no, que no es coña. Ayer dijo Gabilondo que no podría dormir con Iglesias en el Gobierno. Como Sánchez dos días antes de irse a la cama con Podemos y dormir a pierna suelta. Para ser exactos dijo "con este Pablo Iglesias", como si hubiera varios Pablo Iglesias. El matiz tiene su aquél. Es para tener algo a lo que aferrarse cuando pacte con él. Y dice que es soso y serio. Pues ayer nos hizo llorar de risa, el chistoso del candidato socialista.

Dice Cué que "en el entorno de Pedro Sánchez creen que el exministro de Educación es una figura ideal para buscar parte de votantes huérfanos de Ciudadanos que no quieren apoyar al PP, y menos en la versión de Isabel Díaz Ayuso". Y prefieren apoyar a Iglesias, Errejón, Sánchez, Rufián, Bildu… Eso es Arrimadas, no los votantes de Ciudadanos. Todo lo que no sea votar a Ayuso será votar a Iglesias.

Y aclara que Gabilondo nos estaba tomando el pelo, o llamándonos imbéciles, según se mire, cuando dijo que no va a pactar con "este Iglesias". "Tienen que votar los madrileños y después, en función de los resultados, se hará una lectura de qué han dicho los ciudadanos y qué gobierno están pidiendo". "Si después del 4-M hubiera una suma posible que incluyera a Iglesias, no habría problemas en explorarla como sucedió para lograr la investidura de Sánchez en 2020", le contradice El País. Ya, ya lo hemos comprobado en nuestras carnes. Y por cierto, fue Gabilondo el que presentó una moción de censura ilegal para impedir a los madrileños votar. Muy serio, sí.

ABC

"Pacto ERC-CUP: los Mossos recuerdan a Sánchez que también es responsable de la seguridad en Cataluña". Sostres tira la portada por los suelos. A ver, señores de ABC, "a nadie le importa lo que pacten Esquerra y la CUP, ni si Junts se une". Cataluña es el día de la marmota y ya no le interesa a nadie. "A los propios catalanes nos interesan mucho más las elecciones madrileñas que el tipo de Govern que vaya a mandarnos", dice Sostres.

Juan Fernández Miranda avisa a Ayuso. "Chulona ella, acabará cayendo en alguna provocación. El vicepresidente/candidato ya se está dedicando a ponerle capotes más castizos que la Puerta de Alcalá. Pero de aquí a las urnas es más que probable que acabe metiendo el cuezo, y la izquierda montará una verbena que ni la de la Paloma". La izquierda política y mediática no necesita que Isabel meta el cuezo para montarle verbenas. Un consejo para la salud mental de los madrileños. Hasta el 4 de marzo, limítense a seguir el serial de Rocíito y su ex. Por mucha basura que sea siempre será más sano que los al rojo vivos y demás.

Isabel San Sebastián dice que al loro con Cs, "un producto en venta al mejor postor en el bazar de la baja política. Una veleta que entregaría Madrid a la izquierda Frankenstein por un plato de lentejas, si las urnas le dan ocasión, dado que Gabilondo se entenderá con Iglesias a fin de gobernar en la Puerta del Sol, diga lo que diga ahora. El cuento de Podemos y la pesadilla ya no cuela". No hay que confiarse, siempre queda algún tonto que se lo querrá creer.

Editorial sobre la moción de Castilla y León que ha terminado como el rosario de la aurora. "El grotesco final a este periodo de inestabilidad institucional impulsado por el PSOE desde La Moncloa se salda así con una derrota sin paliativos de Pedro Sánchez".

"Someter a gobiernos autonómicos a un test de estrés utilizando si es preciso para ello la compraventa de votos como método para acceder al poder sin pasar por las urnas puede ser la especialidad de Sánchez, pero no deja de ser temerario en estos momentos porque lo crucial es la lucha contra el virus, y no el desmontaje de gobiernos regionales a la medida y capricho del PSOE, Podemos y Ciudadanos".

La Razón

"Albert Rivera y García Egea completarán el asalto final a Ciudadanos tras las elecciones de Madrid". Otra de las típicas informaciones de la enredadora Carmen Morodo y los tejemanejes de Teo. "Esperan que un descalabro en Madrid consume la desbandada en los naranjas" y "continúan trabajando en la operación de absorción de las siglas naranjas". Bien, que Teo se entretenga con Cs hasta el 4 de mayo y deje en paz a Ayuso.

Francisco Marhuenda está feliz con el final del mocionazo de Sánchez. "Una colección de frívolos aprendices de brujo decidió poner en marcha una operación política para quitar al PP los gobiernos de Murcia, Madrid y Castilla y León. Era una sucia alianza entre Ciudadanos y el PSOE, diseñada en las covachuelas del poder madrileño, utilizando las mociones de censura sin que existiera ningún fundamento más allá del clásico quítate tú, que me pongo yo". "La debacle de Ciudadanos en Madrid provocará la extinción del partido". Pero, cuidado, "la izquierda nunca sabe perder". Nunca perder de vista el 13-M tras los atentados de Madrid.

José María Marcos dice que Ayuso "se ha consolidado, en poco tiempo, no ya como una revelación, sino como un auténtico símbolo. Lo ha conseguido gracias a una gestión fuera de serie, que ha hecho de Madrid una referencia internacional, gracias al acoso —incluido un brutal nivel de machismo— por parte del progresismo y también gracias a su voluntad de erigirse en alternativa al socialismo monclo-podemita". Y eso la izquierda no lo puede digerir. La izquierda hará lo que haga falta para que no gane Ayuso, hay que estar muy alerta. Y que sea lo que sea. Ya demostraron con la moción que son muy capaces de saltarse la ley.