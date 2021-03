Rajoy sobre las afirmaciones de Bárcenas de la caja B del PP: "Es falso, un delirio y una vergüenza"

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que todas las acusaciones vertidas por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, sobre la supuesta existencia de la caja B en el partido y el cobro de sobresueldos es "falso, un delirio y una vergüenza".

Rajoy ha declarado como testigo este miércoles por videoconferencia en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre la reforma de la sede del PP de la calle Génova con dinero procedente supuestamente de la caja B de la formación.

Según Rajoy, "en sus 40 años de afiliado en el PP" jamás ha visto o ha oído hablar de una caja B. En este contexto, recordaba las declaraciones previas realizadas en el mismo juicio por otros dirigentes del PP como los ex secretarios generales del partido Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas o María Dolores de Cospedal.

"No hay caja B en el PP. Habrá unos 'papeles de Bárcenas', que serán los papeles del señor Bárcenas y que él tendrá que explicar. Él no me ha entregado ninguna contabilidad B, porque la primera vez que vi los papeles fue publicados en un diario nacional; es metafísicamente imposible que yo los haya destruido. Bárcenas dice un día una cosa y al siguiente, la contraria", afirmaba con contundencia.

"He presidido el Comité Ejecutivo del Partido Popular 14 años y he formado parte del mismo por 30 años y jamás he escuchado a nadie hablar de ningún donativo al PP en ninguna reunión del Comité. No me he dedicado a la política para que me paguen un traje o un abrigo. Es absolutamente falso", apuntaba.

Por último, ha negado que la anotación de Bárcenas "M.Rajoy" se corresponda con él. "Todo es mentira", concluía.

Aznar también niega las acusaciones de Bárcenas

Por su parte, el también expresidente del Gobierno, José María Aznar, también ha declarado durante hora y cuarto como testigo por videoconferencia. "Todas mis transferencias han sido declaradas en mis declaraciones de impuestos. No sé lo que han hecho los demás ni me importa, ni sé lo que hicieron mis sucesores, ni me interesa. No he autorizado ningún tipo de pago; no entraba en mis competencias", añadía.

Aznar ha negado haber cobrado sobresueldos del PP o compensaciones, que él tampoco autorizó. En su declaración, ha afirmado además que desconocía la existencia de una supuesta contabilidad paralela y de los llamados ‘papeles de Bárcenas’. Además, ironizaba con los partidos políticos y las asociaciones vinculadas a los mismos que están detrás de las acusaciones populares personadas en la causa.

"Ni la más remota idea" afirmaba Aznar sobre la alusión al extesorero del PP, Rosendo Naseiro, en los 'papeles de Bárcenas'. "No he conocido ninguna contabilidad B del PP. No he conocido más contabilidad que la oficial", sostenía.