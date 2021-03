Fin del asalto de Iglesias: España está tan robusta que "hasta va a sobrevivir a Sánchez"

El Mundo

"Los ministros del PSOE desconfían y creen que Pablo Iglesias intentará mantener toda su influencia en el Gobierno desde fuera". Incordiar, dividir, intimidar, amenazar, violentar es su modo de vida.

Lucía Méndez despide al personaje. "Cinco años de Pablo Iglesias en el Congreso: del 'sí se puede' de 2016 al 'no se pudo' de 2021". "Pablo Iglesias se despidió del Hemiciclo bajo el peso de una mochila cargada de fracaso y decepción". Fue un momento maravilloso. "Quería el poder, pero en el despacho de la Vicepresidencia Segunda no lo encontró". Lo que quería es una dictadura.

Lucía, que siempre ha tenido debilidad por este individuo, dice que "necesitaba una excusa, una razón, un motivo, unas urnas abiertas para pasar a ser exvicepresidente del Gobierno de España. La excusa para dejar lo que ya era un potro de tortura se la dio Isabel Díaz Ayuso convocando las elecciones en Madrid". Acláranos una cosa, Lucía, si tantas ganas tenía de irse, ¿por qué intentó convencer primero a Irene, a Mayoral y a Garzón para que fueran candidatos? "Iglesias ha descolocado a medio país dejando de ser vicepresidente para encabezar una lista que tiene una expectativa de voto muy modesta". Más que descolocarnos nos ha dado un alegrón.

Rafa Latorre comenta las chorradas que difunden estos días los medios y los políticos de la izquierda. "Según la fabulación de moda, Ayuso habría firmado un Fontainebleau por el que hordas de franceses ebrios han invadido Madrid. Es mentira, evidentemente, pero ha sido muy fácil que parezca verdad".

Latorre aporta datos para ilustrar a los podemitas, como si eso fuera posible. "En busca de ocio vinieron 72.500 y estos fueron sus destinos en orden de preferencia: Cataluña (13.565), Comunidad Valenciana (11.116), Canarias (8.416), País Vasco (6.847), Castilla y León (6.390) y Andalucía (5.647). En séptimo lugar está Madrid con apenas 4.000 visitantes, un 5,5%. El agravante es que los que se han inventado que la capital es un insalubre lupanar gabacho llevan oponiéndose meses al control viral en los aeropuertos". Ya sabes, Rafa, su especialidad es cabalgar contradicciones y todo vale contra Madrid.

También responde Latorre a la histérica Irene, que ayer dijo que Madrid no es una ciudad segura para las mujeres. Y eso lo dice una tía que vive en un chalé blindado con medio cuerpo de la policía haciéndole de portero y que no se baja del coche oficial.

"Podría coger un suceso de 2019, cuando una mujer embarazada fue amedrentada por una muchedumbre en pleno Madrid en una ceremonia de repudio. El problema es que se trataba de Begoña Villacís y que una de sus escrachadoras va en las listas de Podemos a las elecciones del 4-M. Entonces Madrid no fue una comunidad segura, al menos, para una mujer". Toma leche.

El editorial refleja "la perplejidad de buena parte de la ciudadanía ante la retahíla de ocurrencias y de disparates que siguen lastrando la lucha contra el coronavirus". "La permisividad en los viajes turísticos de extranjeros contrasta de forma hiriente con las restricciones impuestas en la movilidad para los españoles", un "disparate sin explicación". Que paguen el IBI de las segundas residencias los guiris.

El País

"Casado marca líneas rojas a Ayuso: Vox no puede entrar en el Gobierno de Madrid". Pero si tenemos al partido de ultraizquierda antidemocrático e inconstitucional en el Gobierno de España. Vox podrá decir muchas cosas, pero nunca ha ido contra la Constitución ni contra la Corona, como hace Podemos.

Pero El País se ha propuesto intimidar todo lo que pueda a Casado. "Pablo Casado ha hipotecado gran parte de su futuro político a lo que suceda en las elecciones de la Comunidad de Madrid", repite cada día a ver si acojona al líder del PP, que ha demostrado ser muy influenciable.

"Casado no solo no ha rectificado ni corregido la abrupta ruptura ejecutada con Vox en otoño, en la frustrada moción de censura que Abascal presentó al presidente Pedro Sánchez, sino que sostiene que fue una decisión acertada que no piensa desmentir". Mientras, Sánchez sigue amarrado a la formación ultra de Iglesias.

"Casado hará, como es lógico, campaña intensamente en Madrid, pero en su equipo apuntan que no quiere acaparar la mayoría de los actos ni hacer sombra al ticket que se quiere promocionar en este caso. El tándem lo encabezará Ayuso, pero con la aportación simbólica en el último lugar de su lista, pero relevante desde el punto de vista político, del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, con un perfil más moderado, menos crispado y más en consonancia con los intereses de Génova". Genial, que le deje a Ayuso y Almeida. Casado es único metiendo la pata para demostrar su centralidad y moderación a El País.

El editorial sigue dando lecciones de decencia al PP, al que acusa, también todos los días de "transfuguismo descarado" en Murcia, donde el PSOE intentó comprar a Cs con la presidencia de la Región.

"No estamos ante un partido pulcro y renovado, sino una formación que mantiene una inquietante tolerancia ante prácticas turbias". Practicas turbias son las mociones de censura para asaltar las urnas, algunas hasta ilegales como la que presentó el socialista Gabilondo en Madrid.

Josep Ramoneda firma hoy el ataque de turno a Madrid. "España da sus primeros pasos hacia el autoritarismo postdemocrático con el tándem Ayuso-Vox asaltando la hegemonía de la derecha". Corazón, España entró de lleno en el autoritarismo postdemocrático con Sánchez e Iglesias. Ahora estamos en conseguir que Madrid se libre de las garras de la dictadura sanchipodemita.

ABC

"Ayuso ficha a Cantó para la lista del PP del 4-M". La verdad es que no se entiende muy bien ese movimiento. Ayuso no necesita a Cantó y no era el momento.

Girauta se despide de machoman, que se fue fiel a su estilo de pistolero de saloon. "Evocando los peores momentos del matonismo parlamentario español, un líder de izquierdas, hablando todavía como vicepresidente del Gobierno, ha amenazado a la oposición. Es la enésima vez que Iglesias trata de intimidar a los representantes de la media nación contra la que gobierna el sanchismo. Y la segunda vez que les anuncia que nunca regresarán al Consejo de Ministros". ¿Y qué esperabas, Girauta? Iglesias no es un líder de izquierdas, es el caudillo de una pandilla de ultras, radicales, violentos y antidemocráticos, lo peor que ha pisado la política española desde hace 40 años. Incluso más.

"Pero no solo el PP volverá a gobernar, sino que lo hará pronto. Y esta España donde no cabe el matonismo parlamentario seguirá respirando contra la voluntad de la banda de Sánchez, una extemporánea aberración que rescata los fantasmas del fratricidio". Ejem, no es por fastidiar que bastante tienes encima, pero esa aberración la podíais haber evitado tú y Rivera.

Luis Ventoso anuncia que el "mutis de Iglesias rumbo a su misión imposible en Madrid simboliza el principio del fin de Podemos. El globo ha pinchado. Ya nunca habrá asalto a los cielos. Si todo va bien, Podemos servirá para que los propietarios de Galapagar y una docena de allegados puedan continuar viviendo del escaño. Poco más". Pablo, su mujer y el mayordomo Echenique con eso se conforman.

"Muchos brindamos" con la marcha del tirano "porque supone una noticia excelente para España. Suponía una amenaza para nuestra democracia. Iglesias, se venda como se venda, ha sido derrotado. Al final la democracia española es mucho más robusta de lo que creen sus enemigos. ¡Hasta va a sobrevivir a Sánchez!". Qué alivio. Hay que reconocer que nos han hecho pasar momentos de auténtico terror. Venga Iglesias, vente p’a Madrid, compadre, que te vas a enterar de lo que vale un peine.

La Razón

"Sánchez confía las elecciones de Madrid a Iván Redondo y relega al PSOE". Y es que dice que "el presidente encomienda a su hombre de confianza echar una mano a Gabilondo tras el fiasco de la moción de Murcia, que se gestó al margen del cerebro de Moncloa". Qué morro tiene el tío, como si él no tuviera nada que ver con lo que hace Ferraz.

Marhuenda constata, tras mucho darle a la sesera, que "la izquierda política y mediática ha puesto sus esperanzas en quitarle la presidencia a Ayuso". Sus esperanzas y toda la artillería pesada. Todos contra Ayuso, por tierra, mar y aire.

También se queja el director de La Razón del "insufrible machismo que ejerce la izquierda contra Ayuso. Ese arrogante menosprecio es bochornoso. Nada de lo que se hace o dice es aceptable, porque responde a su condición femenina". Lo peor es que ese machismo también lo ejercen las periodistas, las políticas y las tertulianas.

A Belén Bajo le ha indignado el comentario de la pareja del caudillo de Podemos sobre la seguridad de las mujeres en Madrid. "Que la ministra piense que la mujer es débil y tonta le hace parecer tan machista que raya en el ridículo. Váyase a su casa y cierre la boca por el bien de todos". Eso, Irene, haz caso a tu machirulo y vete a ver Sálvame.