Puigdemont insinúa que en ERC lamentan que no esté preso y Rufián le llama "tuitero"

Junts per Catalunya (JxCat) y ERC casi han descartado llegar a un acuerdo para que Pere Aragonès sea investido este viernes en la primera sesión de investidura. Las competencias económicas y el papel de Puigdemont y el Consell per la República son algunos de los asuntos sobre los que todavía no hay acuerdo. En ERC mantienen abierta la puerta a un acuerdo "exprés" pero en JxCat se muestran sumamente reticentes y alegan que más vale un buen acuerdo que un acuerdo rápido.

La desconfianza mutua es el factor que está marcando unas negociaciones arduas. Tras el aval de las bases de la CUP a ERC se da por descontado que JxCat acabará por apoyar la investidura de Aragonès, pero los neoconvergentes tienen intención de apurar los plazos al máximo. Es una cuestión de "días o semanas", dijo el secretario general de la formación, el preso Jordi Sànchez, dejando la puerta abierta a una negociación mucho más larga de lo que desearía ERC.

Pero es que además las hostilidades entre ambos partidos son manifiestas y este jueves las ha puesto de relieve el prófugo Puigdemont a través de un hilo de Twitter. El expresidente ha insinuado que en ERC les gustaría que estuviera en la cárcel, que banalizan su trabajo en el "exilio" y que extienden el relato de que se pega la gran vida en Bélgica.

Primer fil del dia.

Avui que fa tres anys de la meva detenció a Alemanya, tornant de Finlàndia, miro la feina feta des de l'exili gràcies a l'acompanyament de tanta gent no partidista, i n'estic content. Malgrat les limitacions, les incomprensions i els atacs, hem fet bona feina. — Carles Puigdemont (@KRLS) March 25, 2021

El prófugo ha aprovechado el tercer aniversario de su detención en Alemania para sacar pecho por su labor en el extranjero. "A pesar de las limitaciones, las incomprensiones y los ataques, hemos hecho un buen trabajo", ha declarado en la citada red social para acto seguido añadir que "me doy cuenta de que eso ha hecho rabiar al Estado y que, al tiempo, ha incomodado a algunos sectores del independentismo que cada vez lo disimulan menos".

Temor a la extradición

Puigdemont ha expresado también su temor a una extradición y a una condena en España que incluiría sus actividades en el extranjero. Y al respecto ha vuelto a dejar caer una dura crítica dirigida a ERC: "Eso alegrará a aquellos que, también desde ciertos sectores del independentismo, lamentan que no estemos encarcelados y banalizan lo que es hacer política desde el exilio; los que ayudan a hacer creíble el relato de que somos unos fugados que viven despreocupados y cómodamente, que somos insolidarios con el sufrimiento de nuestros compañeros injustamente condenados...".

Para acabar y suavizar el hilo, Puigdemont afirma: "No importa, ahora es el momento de la unidad y de la confianza".

Preguntado por las consideraciones de Puigdemont, el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha recurrido a la ironía: "Respeto para todos los tuiteros del mundo". También ha asegurado desconocer a quién se refería el expresidente en sus quejas. "Envíenle un mensaje directo, que tiene tiempo para responder", ha replicado al respecto.

Por si no quedaba claro a quién aludía Puigdemont, Rufián ha venido a corroborar que en ERC consideran que Puigdemont se pega la gran vida y está mano sobre mano. Sin embargo, el dirigente republicano ha negado que ellos "banalicen" el "exilio" y ha citado a Marta Rovira, fugada en Suiza, como prueba.