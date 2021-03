El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prohibido al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, visitar el Hospital Isabel Zendal el próximo lunes 29 de marzo, que se encontrará en España.

Desde la Comunidad de Madrid, explican que el Gobierno lo ha impedido aunque fue "específicamente el propio Margaritis Schinas el que lo había pedido".

"El director en funciones de la Oficina de la Comisión Europea en España acaba de informarnos de que la visita al Hospital Enfermera Isabel Zendal del Vicepresidente de la comisión, Margaritis Schinas, programada para el lunes día 29, debe ser anulada porque el Gobierno Central ha decidido llevar al señor Schinas a un centro de vacunación distinto al Zendal, fuera de la Comunidad de Madrid", informan fuentes de la CAM.

Resaltan que "la visita fue solicitada por el gabinete del Vicepresidente de la Comisión Europea a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid", pero el Ejecutivo ha decidido continuar con sus ataques al hospital impulsado por Ayuso.

Objetivo político del veto

Fernando Prados, coordinador general del Hospital Isabel Zendal, ha asegurado en Es la noche de Dieter que "una visita como ésta hace que tengamos que organizarla para enseñarle todo bien y en este caso venía acompañado de la presidenta y del consejero". El coordinador ha confirmado que se han enterado del veto por las noticias que se han difundido pero que "todavía no tenemos la confirmación definitiva".

Prados ha lamentado que alguien como el vicepresidente de la Comisión Europea "no pueda ver lo que estamos haciendo aquí, sobre todo el trabajo de los profesionales que es digno de ver".

El coordinador general del Zendal ha dicho que están deseando que cualquier autoridad pueda visitar el hospital: "Es normal, tenemos muchas visitas de gente interesada en saber cómo funciona". Pero ha sentido "muchísimo, sobre todo por el trabajo que están haciendo los profesionales con los pacientes" y ha apuntado que "parece que alguien tiene miedo a que se vea lo que estamos haciendo".

Fernando Prados ha desvelado que "nadie del Gobierno de España ni del partido del Gobierno ha venido nadie a verlo. Sí han estado responsables de la oposición". Y ha sentenciado que "perdérselo en el momento en el que se está funcionando es una verdadera lástima".

El coordinador general del hospital no sabe qué se pretende con el veto del Gobierno: "Ocultar las cosas está muy mal por lo general, pero en este caso no sé qué buscan cuando el hospital es una referencia para todo el mundo. Debe de tener un objetivo político que un responsable político no pueda visitar lo que estamos haciendo aquí". Y ha añadido que, para ellos, "cuanta más gente lo vea nosotros más encantados".