Jorge Buxadé, de Vox: "Salimos a gobernar Madrid"

Jorge Buxadé forma parte de Vox desde sus inicios, aunque su notoriedad y peso fueron creciendo después de Vistalegre II, tras el giro estratégico dado para atraer el voto que tradicionalmente ha cosechado la izquierda. Ocupa el cargo de vicepresidente político, forma parte del Comité de Acción Política y dirige la Dirección de Política Parlamentaria y Municipal, demás de ser el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo. La entrevista se lleva a cabo poco antes de que el partido confirme oficialmente la candidatura de Rocío Monasterio a la presidencia de Madrid.

¿Qué resultado sería bueno para Vox el 4-M?

Lo único que nos interesa es lo que es bueno para Madrid, y lo que es bueno para Madrid es que el PSOE no pueda formar gobierno con la extrema izquierda y tampoco tenga la posibilidad, vista la deriva de Cs, de formar gobierno con Cs, porque ya no es fiable. La veleta naranja se ha convertido en el puñal naranja que puede acabar contigo en cualquier momento.

Si no mejoran sus resultados de 2019 ¿Lo considerarían un fracaso?

Nos dan igual los diputado que pueda tener Vox, lo importante es que la izquierda no llegue al gobierno de Madrid. Tenemos que ganar Madrid para la libertad de los españoles.

Jorge Buxadé, en la sede de VOX. | David Alonso Rincón.

¿Están preparados para gobernar?

Vox está preparado, por supuesto, hay cuadros, hay personas y medios para poder participar de un gobierno. Otra cosa es que haya la necesidad política o que los madrileños quieran que estemos en ese gobierno. Nosotros salimos con la voluntad de ganar y de formar un gobierno. La prensa pregunta si apoyaremos un gobierno del PP pero hay que preguntarle a Génova si apoyará un gobierno de Vox en Madrid o en cualquier otro lugar del territorio nacional. ¿Van a querer desarrollar las políticas que Vox plantea para toda España?

¿Qué opinión tiene de Isabel Díaz Ayuso?

Personalmente no la conozco, conozco al personaje, creado en base a las críticas de la extrema izquierda que ha puesto el foco en ella, pero no tengo ninguna consideración personal o política a realizar. También digo que no se presenta Isabel Díaz Ayuso, se presenta el PP. En unas elecciones en España se presentan los partidos, para lo bueno y para lo malo, con su Historia, tradición y sus políticas, y con sus rémoras del pasado. La cuestión es votar Génova o Bambú, es decir, PP o Vox. La posibilidad de un PP que en algún momento pueda cambiar sus políticas, o Vox, que se mantiene firme en sus políticas y convicciones hasta el final.

Casado se ha separado de los españoles

¿Pablo Casado es una rémora para el PP?

El discurso y los movimientos de Pablo Casado, con toda seguridad, no los han comprendido los españoles ni los votantes del PP. Seguimos sin comprender sus frases, sus eslóganes, ya no sólo su discurso en la moción de censura, sino cómo se ha desarrollado la política del PP desde aquél momento. Es una línea clara, estratégica, de separarse de los españoles y las necesidades reales de los españoles.

¿Prevén un posible acercamiento del PP ahora que Vox puede ser necesario para gobernar en Madrid?

Puede ser. Si se produce, nuestra respuesta siempre va a ser clara: distancia infinita con Sánchez, con Iglesias, con el Frente Popular, con quienes pactan con los separatistas, con Bildu o con ERC, y lo más cercanos que podamos a los españoles de carne y hueso, a los autónomos, pymes, los trabajadores en paro, que están en ERTE, que han perdido sus esperanzas. Eso es en lo que estamos. Somos un partido muy previsible.

Ese discurso, ¿les permitirá cosechar votos en el cinturón rojo de Madrid?

España ha cambiado en los últimos años y los partidos tradicionales siguen anclados en sus posiciones tradicionales de derecha e izquierda, y Vox viene a romper ese discurso y a poner de manifiesto que hay otras circunstancias que los partidos clásicos han olvidado. La inseguridad en las calles, la inmigración ilegal, la lucha entre las patrias y el globalismo, que se ejemplifica muy bien en el centro de Airbus en Getafe. ¿Y qué ha hecho la izquierda, Sánchez o Iglesias, para defender los intereses de los trabajadores? Nada.

Iglesias es un meme de sí mismo

¿Qué opina de Pablo Iglesias?

Jorge Buxadé, fotografíado para LD. | David Alonso Rincón

Iglesias empieza a ser un meme de sí mismo, se ha creído su propio personaje, vive de ese personaje y es un poco ridículo. Sus expresiones o discurso podían parecer rompedores, pero nos suenan ya a viejo. Ha sido vicepresidente del Gobierno de la ruina, de la miseria, de los 40.000 ancianos fallecidos en residencias. Es el ministro de la Agenda 2030, que promueve la desamortización de nuestra capacidad industrial, esa famosa transición ecológica, que no es más que acabar con el campo, nuestras tradiciones y la industria rural, la agricultura y la ganadería. Estoy convencido de que los madrileños le van a dejar de lado. Forma parte del pasado y no convence a nadie.

Lo ocurrido en Madrid tiene su origen en Murcia donde tres expulsados de Vox podrían entrar en el Gobierno ¿se arrepienten de haberles echado?

El origen de todo está en el miedo que tuvo el presidente de Murcia a convocar elecciones anticipadas ante las encuestas que le decían que Vox es la primera fuerza política en Murcia. Ese miedo a pedir el voto a los murcianos, que hubiera resuelto de una forma mucho más digna y democrática la crisis política en Murcia. Todo lo demás ha sido un esperpento. Sobre los expulsados, yo me alegro de que no hayan apoyado un gobierno del PSOE en Murcia, pero nosotros no estamos por la supervivencia personal y la colocación política.

Piden adelantar elecciones en Andalucía ¿quién será su candidato?

No, no operamos así. Tiene que haber elecciones porque la realidad del Parlamento de Andalucía no tiene nada que ver con la realidad de los andaluces. La prueba es que el otro día Santiago Abascal ofrece una rueda de prensa en Sevilla y aparecen cientos de sevillanos queriendo escucharle. Hay la necesidad de que los Parlamentos regionales se ajusten a la realidad, ante el riesgo evidente de que, a través de mociones de censura y prácticas no muy legítimas, se tome el poder.

¿Macarena Olona sería una buena candidata?

Macarena Olona sería una grandiosa candidata para cualquier lugar de España porque tiene la capacidad personal, técnica, el empuje y la pasión. Eso sí, salvo para un puesto que es el de presidente del Gobierno, que está previsto que sea Santiago Abascal.

Piden adelantos electorales en Castilla y León, Murcia y Canarias, lo pidieron también a nivel nacional, ¿habrá elecciones generales pronto?

Creo que son necesarias. Estamos en manos de un ególatra, Sánchez, que irá tomando decisiones en función de sus propios intereses exclusivamente personales. Debemos ir a votar y que el Parlamento represente los intereses de todos los españoles, cosa que ahora no hace.

Iremos al ataque en Cataluña

Jorge Buxadé, durante la entrevista. | D.A.

En Cataluña acaba de constituirse el Parlamento y ya les han impuesto un cordón sanitario. ¿Cómo van a sortearlo para influir en la política catalana?

Si conseguimos llegar al Parlamento de Cataluña con piedras, insultos, agresiones, atentados a nuestros diputados, asaltos a nuestras sedes, con toda seguridad, con 11 diputados y el apoyo de 220.000 catalanes, vamos a hacernos ver. Nos da igual el cordón sanitario, somos la primera fuerza nacional en Cataluña y desde el primer momento iremos al ataque, se acabó esto de estar a la defensiva y de quejarse por el cordón sanitario. Iniciativa a iniciativa, debate a debate, nos abriremos un hueco.

Dos de sus diputados están imputados por delitos de odio, si resultan condenados ¿van a expulsarles?

El delito de odio se ha convertido en un arma política, como sucedió con nuestra cuenta de Twitter por la campaña Stop Islamización. Cuando el odio es utilizado como arma política, cuando amar una cosa la convierten en odio, al final se confunde a la opinión. Ese proceso seguirá, tienen una causa abierta cuando ni siquiera formaban parte de Vox, por lo tanto vamos a esperar el resultado del pleito. Estamos contentos y orgullosos de la participación de Juan y Mónica en la campaña electoral, de cómo están trabajando y se han unido al proyecto de Vox, y eso es lo importante.

¿Qué le espera a España con un gobierno catalán de ERC y la CUP?

Más de lo mismo, no cambia nada, llevamos en Cataluña así desde que Zapatero dijo aquella tontería de "aprobaré el Estatuto que venga de Cataluña". Fue un punto de inflexión que dio lugar a todo tipo de movimientos sociales. Van a seguir en el golpe de Estado, en alimentar con dinero público todos sus proyectos delirantes, como ahora la agencia espacial catalana, un tema gravísimo que puede afectar a la seguridad nacional, y el Gobierno de Sánchez e Iglesias les deja hacer. El lugar más peligroso ahora para la unidad de España y su futuro como nación, sigue siendo Cataluña.

¿Veremos a Carles Puigdemont siendo juzgado en España?

Ojalá, es el deseo de millones de españoles, el ver a Puigdemont entrar en un juzgado en España para rendir cuentas del golpe de Estado que intentó, además de los otros delitos de los que parece que nos olvidamos como son malversación de caudales públicos, desobediencia a la autoridad judicial…un auténtico delincuente. Queremos que responda y sea juzgado como cualquier otro español.

¿Qué esperan de la justicia belga?

Bélgica durante años fue el santuario de ETA y ahora también es un mini santuario de los separatistas. La tribunales belgas han ido poniendo todo tipo de excusas para no cumplir las órdenes de detención y entrega que emitía el juez Llarena y es posible que, incluso ahora, con el levantamiento de la inmunidad por parte del Parlamento europeo, busquen otra excusa para no entregarlo a las autoridades españolas. Europa se configuró como un espacio de libertad, seguridad y justicia, de respeto a la soberanía de los Estados miembros, y Bélgica está poniendo en una grave crisis a todo el sistema de libertad y justicia en Europa.