The Economist califica a Ayuso como "la oponente más visible de Pedro Sánchez"

"Antonio Machado, un poeta español, una vez se refirió a Madrid como "el rompeolas de todas las Españas". Ese es el efecto que está teniendo en la política nacional una elección anticipada para el gobierno regional de la capital el 4 de mayo. La contienda ha llevado a Pablo Iglesias, líder de Podemos, un partido de extrema izquierda, a dimitir como viceprimer ministro para presentarse él mismo a las elecciones por el riesgo de "un gobierno de extrema derecha" en la capital. Para Isabel Díaz Ayuso, la conservadora presidenta regional, se trata de una batalla entre "libertad y comunismo".

Así comienza el artículo que este sábado publica el prestigioso semanario británico ‘The Economist’ y que titula "Las elecciones anticipadas de Madrid sacuden la política española". Y es que para la publicación, Isabel Díaz Ayuso se ha convertido "en la oponente más visible" de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Su ascenso meteórico se lo atribuyen entre otras cosas a que ven clara su victoria gracias al "declive terminal" de Ciudadanos.

Problemas para Casado

Sin embargo, la estela de triunfadora de Ayuso puede suponer, para el semanario británico un problema a largo para su partido. Aseguran que "la entrada de la ultraderecha en un gran gobierno regional por primera vez sería un gran problema para él".

Sin embargo, los méritos de la presidenta, son indudables, para el autor del artículo. Ha conseguido mantener abierta la hostelería en el marco de la pandemia. De ahí que la Comunidad de Madrid sea "un buque insignia" del Partido Popular, que gobierna la región desde 1995. "Sus políticas de impuestos bajos han contribuido a que Madrid tenga uno de los crecimientos económicos más rápidos del país".

Problemas para la izquierda

En este contexto en el que se presenta a Díaz Ayuso como la clara líder emergente del centro derecha español, la izquierda por el contrario se ve perdida a juicio de la publicación. La decisión de Pablo Iglesias es una "medida defensiva". Recoge también que el voto de los antiguos incondicionales de Podemos se dividirán ahora entre su propia formación, Más País y el PSOE.

Finaliza el artículo haciendo un paralelismo con unas palabras que ya pronunciara aunque de otra manera el propio Pedro Sánchez: "muchos españoles, incluido Sánchez, respirarán más fácilmente". El presidente dijo literalmente que no dormiría tranquilo con Iglesias en su gobierno. De momento el primer ministro español no ha hecho declaraciones sobre si ya ha dejado la Dormidina o no. ‘The Economist’ parece apostar porque sí lo ha hecho.

Le figaro

No es la primera vez que la prensa internacional se hace eco de los galones que poco a poco va ganando Isabel Díaz Ayuso entre la intelligentsia y el electorado del centro derecha español.

El diario ‘Le Figaro’ la tildó de "musa de la derecha". En un artículo la definía como "la mujer que liberó Castilla" gracias a que había encontrado el equilibrio entre la gestión sanitaria y económica del COVID. Destacaban en la publicación medidas como la construcción del Hospital Isabel Zendal, y la petición de test en aeropuertos como el de Barajas.

Milagro madrileño para la prensa germana

Otro diario, en este caso el ‘Sueddeutsche Zeitung’ ponía también de relieve el "milagro madrileño durante la pandemia". Como ya reflejó Libertad Digital los semanarios germanos se sorprendían de las políticas públicas llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid: "Una política se está convirtiendo en una estrella", Isabel Díaz Ayuso, mientras destacaban cómo los bares "abren hasta medianoche", los parques y calles están llenos y las terrazas invitan a disfrutar el "tibio sol de otoño".