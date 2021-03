La "tormenta perfecta" del fiscal Stampa y la venganza de 'La Lola'

"Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama, tenía escondidas tremendas armas. Para las batallas del cara a cara, que con ventaja muy bien libraba". Así cantaba Café Quijano la historia de ‘La Lola’ y ahora vamos a repasar una de las muchas historias de nuestra ‘Lola’ particular, Dolores Delgado, la fiscal general del Estado.

En la vida y también en el mundo judicial y periodístico a veces se forman lo que se llaman "tormentas perfectas". Una de ellas, tuvo lugar durante el último año y tuvo como principales protagonistas a Dolores Delgado y al que fuera fiscal Anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Stampa.

Varios medios de comunicación, incluido Libertad Digital, publicaron durante meses los famosos mensajes del chat del equipo legal de Podemos en el que la abogada de la formación morada, Marta Flor, hacía referencia a la supuesta información confidencial que el fiscal Stampa le estaba filtrando sobre el caso Dina. Dicho caso afecta de lleno a Podemos y a su líder Pablo Iglesias en el marco de la macrocausa del comisario Villarejo.

Estas informaciones tuvieron dos consecuencias inmediatas para el fiscal Stampa: la apertura de una investigación interna en el Ministerio Público y otra investigación penal por parte de la Fiscalía de Madrid por un presunto delito de revelación de secretos a Podemos.

Sin embargo, antes de avanzar hay que destacar dos hechos fundamentales para entender el sentido de esta historia. Mientras el fiscal Stampa y su compañero Miguel Serrano investigaban el caso Villarejo y Dolores Delgado era ministra de Justicia, trascendieron dos informaciones que dejaron en la cuerda floja a la entonces máxima responsable de la Justicia en España.

En primer lugar, el medio digital moncloa.com publicaba los audios de la famosa comida en el restaurante Rianxo en Madrid del 23 de octubre del año 2009. En ella, estuvieron presentes el comisario Villarejo, Dolores Delgado, Baltasar Garzón y otros 4 importantes mandos policiales. Durante la comida, los policías se dirigían al exmagistrado, cariñosamente, como Balta y Villarejo llamaba a la actual fiscal general la Lola. Después, Garzón decía: "Aquí hay una fiscal que sólo está bebiendo cerveza, aunque luego bebe el vino de mi copa". Después, Delgado se refería a Fernando Grande-Marlaska como "maricón". En otro momento de la conversación, Villarejo relataba sus técnicas para conseguir información utilizando un prostíbulo que calificaba como "información vaginal". Y entonces, Delgado apostillaba con su ya famoso "éxito garantizado".

La segunda información que salía publicada en los medios y hacia tambalear políticamente a la entonces ministra Delgado era la frustrada extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez-Maura tras el supuesto cobro de 10 millones de euros por parte del comisario Villarejo. Estos hechos se investigan en una pieza de la macrocausa y también salpicó a la actual pareja de Delgado, Baltasar Garzón. Ambos negaron los hechos.

Tras la aparición de estas dos informaciones, Delgado apuntó al fiscal Stampa como posible filtrador y cuando se publicaron los chat de Marta Flor sobre su particular ‘ironman’, a la actual fiscal general del Estado se le abrió el cielo. Aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, Delgado impulsaba las citadas investigaciones a Stampa y las mantenía abiertas con un objetivo, consumar su venganza, y apearle de Anticorrupción.

La exoneración de Stampa y la carta a la AF

La investigación penal a Stampa en la Fiscalía de Madrid fue archivada oficialmente el pasado mes de febrero y la investigación interna esta misma semana. Sin embargo, por el camino Stampa fue apartado del caso Villarejo y de la propia Fiscalía Anticorrupción tras no conseguir apoyos en el Consejo Fiscal del 27 de octubre para conseguir una plaza.

Tras el archivo de la investigación interna, Stampa remitía esta misma semana una carta a la Asociación de Fiscales AF en la que denunciaba los tejemanejes de Delgado para estirar las investigaciones abiertas contra él para que perdiera su puesto en Anticorrupción.

Según Stampa, "los Vocales electos del Consejo Fiscal fueron informados en su sesión del día 27 de octubre de 2020, aunque después de emitir sus votos, de que todos los expedientes gubernativos incoados en la Inspección Fiscal por aquéllas ‘polémicas’, estaban archivados por falta de fundamento de las diferentes denuncias presentadas. Los Vocales no fueron informados en momento alguno, a pesar de valorarse en dicha sesión "las polémicas, los perfiles no serios, discretos o rigurosos’, de que las Diligencias de Investigación penal también estaban archivadas por el órgano competente, e incluso que lo habían sido en dos ocasiones, los días 5 y 23 de octubre de 2020, por lo que también tendrían la misma naturaleza gubernativa que los otros expedientes".

"Y, aun cuando no fuera preceptivo informar a los Vocales de lo anterior, también consta que no fueran informados de que dicho archivo había sido rechazado por la Fiscalía General del Estado, en la primera ocasión para sugerir el 8 de octubre la práctica de más diligencias, pero en la segunda ocasión sin motivo alguno, a pesar de que había sido leído el segundo Decreto de Archivo por la Secretaría Técnica a las 12:33 horas del día 23 de octubre, en el marco de un ‘Expediente de seguimiento’, cuyo contenido ignoro y en cuyo seno se consideró el asunto de especial ‘trascendencia’", añadía.

Stampa también denunciaba que igual que cuando se decidió investigarle se envió una nota de prensa desde la Fiscalía, cuando se archivó no se comunicó de la misma forma los hechos a la opinión pública: "Es notorio que no se ha comunicado a toda la opinión pública el archivo de ninguno de los múltiples procedimientos que se han incoado, ni lo que aquí se menciona ni el resultado de lo practicado sobre el fondo del asunto investigado, a pesar de la alarma social creada respecto de la actuación de dos miembros de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en el despacho de un procedimiento judicial singular, que no cesaron nunca en su labor, y en contra de mis múltiples solicitudes por escrito para que así se hiciera en demanda del cumplimiento del mismo principio de transparencia".

Es decir, Delgado "dilató" ambas investigaciones contra Stampa y "silenció" su archivo con el propósito de que no consiguiera una plaza para Anticorrupción en el Consejo Fiscal del 27 de octubre y consumar así su particular venganza por los audios de Villarejo y la extradición de Pérez Maura.

El papel protagonista de Delgado

Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital aseguran que durante la investigación del caso Stampa se han producido "numerosas irregularidades y hechos sospechosos por parte la Fiscalía General del Estado que dirige Dolores Delgado".

"Se manipuló la investigación penal a Stampa porque se paralizó y se ocultó que había finalizado exonerando a los dos fiscales del caso Villarejo en el día en el que se decidían las plazas de Anticorrupción. Además, la investigación se alargó artificialmente y esto impidió que el propio Stampa pudiese optar limpio a la Fiscalía Europea", afirman.

"Delgado asumió personalmente la decisión sobre cuándo se debía archivar la investigación al fiscal y cuando el fiscal que investigaba a Stampa en la Fiscalía de Madrid se niega a prorrogar la instrucción, el caso pasa a otro fiscal cuya renovación próxima depende de la fiscal general", aseguran.

Para ello, afirman, Delgado contó con dos fiscales de su máxima confianza. El entonces teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, ya jubilado, que tras anunciar su apoyo público a Stampa desapareció de las deliberaciones en el Consejo Fiscal para que Stampa consiguiera 0 votos. El segundo, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz, que se ha convertido en su ‘consigliere’ dentro de la Fiscalía, su ‘señor Lobo’.

Delgado consiguió quitar del medio a Stampa gracias a los mensajes de chat de la abogada de Podemos, Marta Flor. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado se ha convertido en un campo de minas y nadie tiene claro que Dolores Delgado no acabe pisando una tarde o temprano. Con Café Quijano y ‘La Lola’ empezamos, y con Café Quijano y ‘La Lola’ terminamos: "Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura".