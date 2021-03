En la precampaña de las elecciones en la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo los principales dirigentes a nivel nacional de los partidos están cada vez más implicados. Es el caso del vicepresidente primero de Acción Política de Vox y eurodiputado, Jorge Buxadé.

El político catalán ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la posición del partido ante unas elecciones regionales en las que el centro derecha se juega mucho más que la presidencia de la Comunidad de Madrid. El dirigente de Vox ha asegurado que "tenemos que ganar Madrid para ganar España".

Buxadé ha garantizado que, en el caso de que la suma de PP y Vox diera para gobernar la Comunidad de Madrid, "por Vox no va a ser, en ningún caso la izquierda va a estar en el gobierno" y que en el partido que lidera Santiago Abascal harán "lo que sea mejor para España". "Creo que no tenemos que confundir ni engañar a los madrileños", ha destacado Buxadé que ha pedido el voto, como no puede ser de otra manera, para la candidata del partido, Rocío Monasterio.

"Son unas elecciones con un alcance nacional indiscutible. Tenemos que ganar Madrid en el sentido de impedir que haya un gobierno de la izquierda en Madrid" ha remarcado el dirigente de Vox que apunta al PSOE, "el enemigo ahora mismo de los españoles" porque "se ha entregado al separatismo vasco y al catalán"

Sobre su partido ha indicado que "no puede dejar de ser un movimiento y quedarse en un partido político" y por eso la idea de Vox es "estar pegados a la calle" porque "lo que te hace partido es estar en las instituciones". Acerca de la estrategia de los dirigentes del PP de marcar distancias con Vox ha recordado el "demoledor" discurso de Pablo Casado contra Abascal en la moción de censura y ha asegurado que "si en Génova van a hacer ese discurso sus votantes no lo van a comprender".

España, dentro de la UE

El también eurodiputado ha contestado a la supuesta eurofobia del partido. Ha dicho que "Bruselas ha iniciado un camino de federalización de Europa en el que no están de acuerdo todas las naciones de Europa". Ha indicado que "o vamos hacia unos estados unidos de Europa o volvemos a lo anterior a los tratados de Maastrich y Lisboa".

En Vox quieren "defender los valores históricos y formar a nuestros jóvenes en nuestra conciencia de nación" por lo que asuntos como "la estrategia europea educativa" pueden ser motivos de choque con las ideas del partido. "No puede plantearse el futuro de Europa centralizando todo el poder en Bruselas", ha agregado.

Buxadé cree que "la UE es el camino pero no se puede permitir que asuma más competencias al margen de los tratados. Es algo que los que estamos en Bruselas lo vemos constantemente". El dirigente de Vox ha puesto de ejemplo la cuestión de la euroorden contra Carles Puigdemont y ha dicho que "no puede ser que los delitos contra el ordenamiento jurídico español sean revisados por un tribunal belga o alemán".