En Moncloa "se nota el canguelo a la legua y es por Ayuso”

El Mundo

"Recelos en el PP por la estrategia de desangrar a Ciudadanos: los despojos de otros no aportan nada". El PP debería irse de vacaciones hasta el 4 de mayo, no es el momento de andar enredando. Como dice Federico Jiménez Losantos, "para evitar que la izquierda gane en Madrid es urgente conseguir una orden de alejamiento de Génova 13". Teodoro tiene más peligro que una piraña en un bidé con sus maquinaciones. "El hiperactivo Teodoro, versión epiléptica del contemplativo Casado, ha logrado lo imposible: enfadar a todo el partido contra la dirección".

La operación Cantó maldita la falta que hacía. "Teodoro se apresuró a anunciar el fichaje de Toni Cantó. Génova, ni informó a Díaz Ayuso. Al final, va de número cinco, pero hacía la misma falta que Lorena y Parera en Barcelona. Ayuso y Almeida habían empezado ya la campaña e iban lanzados". Cantó no tenía que haber aceptado. Para muchos, ha quedado como un saltimbanqui del sueldo público. Como Teo no saque sus manos de Madrid acabará entregando la comunidad a la banda ultra de Sánchez, Iglesias, el partido de ETA y de los golpistas catalanes.

Francisco Pascual descuartiza las encuestas, uno de los entretenimientos de los periodistas en campaña electoral. "El desplazamiento del voto útil de la derecha hacia la candidata del PP arroja un escenario que tiene perplejo al PP. Vox puede quedar fuera, lo que obligaría a Ayuso a sacar mayoría absoluta. Y no está claro". Por mucho que se coman el tarro nada estará claro hasta el 4 de mayo.

"Pedro Sánchez descolgó oficialmente ayer a Ciudadanos de la foto de Colón. En la presentación de las listas electorales, sólo mencionó a Vox y PP en una supuesta amenaza ultra". Oír a Pedro Sánchez hablando de ultras es de carcajada. España tiene el único gobierno de Europa formado por la ultraizquierda, amigos de terroristas y golpistas.

"Los sondeos de la pasada semana situaban al PP cerca de la mayoría absoluta, a Vox aún dentro de la Asamblea, a la izquierda con problemas para despegar y a Ciudadanos, fuera. Veremos qué sucede en las próximas encuestas. Lo único que parece garantizado es la emoción hasta el final". Y el cansancio campéñico.

Santiago González dice que "el éxito cantado de Ayuso será a costa de Vox". "Pero todo esto será papel mojado si estos estrategas de la seducción consiguen romper cualquier posibilidad de entendimiento con Vox. Parecen estar en ello". Abascal se cortaría una mano antes de entregar Madrid a la ultraizquierda. Por ese lado no hay peligro.

El País

"Las condiciones de Junts amenazan con sumir a Cataluña en un bloqueo". Cataluña lleva sumida en el bloqueo una década. ¿A quién le importa ya Cataluña?

Se ha levantado chistoso hoy El País. Resulta que ha preguntado a unos supuestos "expertos" sobre el consejero de Sanidad de Madrid, que es médico, y les han dicho que hace "propaganda". "Ha ofrecido más política que información". Y esto lo dicen después de los espectáculos que nos han ofrecido Illa y Simón a lo largo de la pandemia. Con la guinda final de colocar al exministro de Sanidad como candidato. ¿Política y propaganda?

El periódico sanchista lleva semanas intentando vender que el fracaso de la moción en Murcia se debió al transfuguismo de unos diputados de Ciudadanos que apoyaban al PP, los compró el PSOE y al final se arrepintieron.

Dice Pablo Simón sobre "el transfugismo de Ciudadanos", que "los partidos han fijado como tránsfugas a quienes se rebelan y apropian del escaño contra la voluntad de sus direcciones". Pues en ese caso el PSOE tiene 15 trásfugas en el Congreso. Aquellos que se saltaron la orden de la directiva de abstenerse en la investidura de Rajoy en 2016, entre ellos Margarita Robles. ¿Tenemos como ministra de Defensa a una tránsfuga?

ABC

"La labor de Iglesias: una ley, dos decretos y ni diez actos al mes". Un zángano que se ha hecho millonario a costa del lomo de los trabajadores. Iglesias, dice el editorial, "se ha dedicado a liderar un contrapoder interno al sector socialista y tecnócrata del Gobierno, a forzar pulsos continuos con Sánchez y, en definitiva, a seguir urdiendo su estrategia de supervivencia". Y a hacerse millonario, oye, que no es moco de pavo. "Acabó siendo uno más de la casta bien retribuida y con niñera-alto cargo en Galapagar". Ha cabalgado tantas contradicciones que ha reventado el caballo.

Girauta huele miedo en Moncloa. "Es por Ayuso. Se nota el canguelo a la legua. No deja de ser raro este desasosiego en rápida transición hacia el pavor. Demasiados errores y precipitaciones, demasiada campaña chapucera".

Cree que el histrionismo de Sánchez, Iglesias y toda la pandi ultraizquierdista es porque "perciben el peligro de quedarse a dos velas, por lo que a poder se refiere, mucho antes de lo que Sánchez pensaba. ¿Se ve el autócrata abandonando La Moncloa en cosa de... unos meses? Se ve, se ve". No sé si fiarme de tu ojo, Girauta, con el apoyo al no es no de Rivera no estuviste muy avispado.

"El indescriptible fiasco de la jugada de las mociones, que merece serie de humor, además de frustrar dichos objetivos ha borrado a Cs del mapa, como se comprobará el 4 de mayo y como el propio Sánchez sabe perfectamente. Todo ello refuerza al PP, que resulta tener en Ayuso una política con superpoderes: las campañas de desprestigio (IDA), las mentiras mil veces repetidas (40% de los contagios), las tristes agresiones de los cómicos de Movistar no solo no le afectan sino que agrandan su figura". Que pretenda colar Sánchez que "pactar con Vox viola las líneas rojas, pero gobernar con chavistas y apoyarse en Otegi es de lo más normal" es tomar a la gente por imbécil.

La Razón

"Ayuso e Iglesias enfilan una batalla a dos ante el 4-M". Sólo uno puede salir vivo. Se trata de otra de las encuestas que nos endosa el periódico todas las semanas en la que dice que "Cs tendría la llave de la repetición electoral". Marhuenda, Ciudadanos está muerto.

Dice el editorial que "Pedro Sánchez y su aparato monclovita se han empeñado en esta operación de hacer desaparecer del mapa político al PP, empezando con las impresentables mociones de censura fracasadas en Murcia y Castilla y León, y continuando con una campaña de mentiras e intoxicación emprendida por el propio presidente del Gobierno sobre la gestión de la pandemia realizada en Madrid o sobre que el adelanto electoral de Díaz Ayuso bloqueaba 600 millones de euros en ayudas".

"Que la campaña iba a plantearse con malas artes, no cabía la menor duda, pero que el propio Sánchez se empeñase en difundir bulos de este calibre sólo muestra que en el Gobierno hay temor a que un triunfo rotundo de los populares se empiece a ver como una alternativa real al desgobierno de la coalición PSOE y Podemos y el apoyo estratégico de las fuerzas anticonstitucionales".

"Sánchez e Iglesias se han puesto al frente de esta operación de desbancar al PP de la Puerta del Sol". Pero si Ayuso era la tonta del bote, ¿de verdad tienen que mandar todos los partidos a sus machos man para destruirla? Caramba con la IDA.