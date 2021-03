Matronas del 'procés' a la greña: Rahola y Rovira apelan a sus madres para ponerse a caldo

ERC y Junts per Catalunya (JxCat) están aún lejos de llegar a un acuerdo para investir presidente de la Generalidad al republicano Pere Aragonès y formar un nuevo Govern independentista. El papel de Puigdemont, la función del Consell per la República y quién se queda con los fondos europeos para la reconstrucción son los principales conflictos abiertos entre ambas formaciones. Pero es que además las relaciones entre dirigentes y representantes de uno y otro partido son pésimas.

La prueba son las constantes indirectas y acusaciones. En JxCat se quejan de que ERC no respeta a Puigdemont ni su papel en el supuesto "exilio" mientras que en JxCat reprochan a los republicanos su presunto entreguismo al Gobierno de Pedro Sánchez e incluso un pacto oculto con el Estado.

La última bronca tiene como protagonistas a dos de las musas del proceso separatista, la republicana Marta Rovira, que fue una de las dirigentes que con más intensidad forzó a Puigdemont a descartar la convocatoria de unas elecciones autonómicas en favor de la declaración de la república catalana, y Pilar Rahola, quien desde La Vanguardia y TV3 ejerce de boletín oficial del prófugo Puigdemont.

Rahola insinuó en la televisión autonómica el sábado por la noche que ERC tenía un acuerdo con el Estado fruto del cual la ex consejera de Agricultura y ex fugitiva Meritxell Serret había regresado a España "y un día de estos vendrá Marta Rovira".

La interpelada, secretaria general de ERC fugada en Suiza, no tardó en responder a Rahola a través de un hilo en Twitter con las siguientes palabras: "Hace días que mi madre se queja de la señora Rahola por cómo habla de las exiliadas de ERC, a pesar de que es consciente de que lo dice por intereses políticos. Pero hoy soy yo la que no puedo callar. Me pregunto cómo y por qué se puede banalizar la represión de esta manera".

Además, Rovira se queja de que sigue imputada por un delito de rebelión mientras que el resto de los golpistas fueron condenados por sedición y acusa a Rahola de insinuar un pacto de ERC con el Estado y extender una cortina de humo "para no explicar qué está haciendo JxCat con la investidura y se paso negar la represión y dañar a ERC".

Rahola ha contestado a través de la misma red social y con la misma fórmula: "Si hablamos de madres, la mía hace tiempo que se queda por cómo desde ámbitos republicanos se menosprecia constantemente a Puigdemont, a pesar de que es consciente de que lo hacen por motivos políticos".

Bon vespre, Marta. Si parlem de mares,la meva fa temps q es queixa per com, des d'àmbits republicans es menysté constantment en @KRLS i resta de l'exili de Waterloo, tot i q és ben conscient q ho fan per interessos polítics. Un exili q mereix respecte i estima, com el mereixes tú — Pilar Rahola (@RaholaOficial) March 28, 2021

En cuanto a la imputación de rebelión, Rahola le explica a Rovira que si no le han modificado el cargo por rebelión es porque no hay dictada contra ella ninguna orden de detención a diferencia de lo que ocurre con Lluís Puig o el propio Puigdemont. "No insinúo nada —alega Rahola— pero es un hecho que Llarena no te ha perseguido desde julio de 2018".

Marta saps que https://t.co/2PPqaug1Ldó ha caigut després de la sentència. A tu no t'han modificat el càrrec pk no t'han dictat cap ordre de detenció (i espero q no ho faci), a diferència d'altres. No insinuo res, però és un fet q Llarena no t'ha perseguit des de juliol de 2018. — Pilar Rahola (@RaholaOficial) March 28, 2021

Para acabar, la colaboradora de TV3 acusa a Rovira de "distraer al personal con una cortina de humo para no explicar que ERC no quiere ni hoja de ruta ni envite con el Estado y de paso menospreciar a quienes sí quieren enfrentarse".

L'anàlisi política requereix rigor i informació i algunes reaccions només amaguen interès polític.Ara es tracta de distreure el personal amb una cortina de fum x no explicar q ERC no vol full de ruta ni envit amb l'estat, oi? I de passada, menystenir als q sí volen enfrontar-s'hi — Pilar Rahola (@RaholaOficial) March 28, 2021

En suma, una bronca entre dos personajes representativos de ERC y JxCat que muestra el abismo