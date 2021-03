El programa de Jesús Cintora sitúa "el desfase de turistas en Madrid" en la playa de Barcelona

Las cosas claras, el programa de TVE que dirige Jesús Cintora parece no tener las cosas tan claras. Esta vez han colado un rótulo del "desfase de turistas en Madrid" sobre una imagen de la playa de la Barceloneta. Una muestra más del todo vale contra la Comunidad de Madrid para el Ente Público.

Numerosos usuarios de la red social Twitter han criticado este nuevo despropósito de un programa que cuesta 43.048 euros al día debería tener más cuidado en su edición. Desde el perfil oficial de Tabarnia cuentan que para TVE "Madrid llega hasta las playas de Tabarnia".

Según TVE Madrid llega hasta las playas de #Tabarnia (verídico, vean la foto) ¿Cuál es la playa de Madrid? ¿Hasta dónde llegan los alrededores de #Madrid? dejen sus aquí sus comentarios👇 pic.twitter.com/gjFpoM2ycw — Tabarnia Oficial - Plataforma por Tabarnia (@Bcnisnotcat_) March 30, 2021

Y no contentos con esto traducen a una turista que no sabemos dónde está diciendo que "España está más abierta que otros países europeos", rotulan por "Madrid" y para que no quede mal añaden "ciudades europeas".

Hay que ser un verdadero sinvergüenza para subtitular "Madrid" cuando la turista dice "España", y "ciudades europeas" cuando la turista dice "países europeos", @JesusCintora. ¿A ver si la entrevista no está grabada en Madrid? pic.twitter.com/hMZh4FMF6i — velardedaoiz2 (@velardedaoiz2) March 30, 2021

El número 5 en la lista de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones a la Comunidad de Madrid, Toni Cantó, también lo denunciado: "TVE de campaña electoral".

Rótulo: DESFASE DE TURISTAS EN MADRID. Imágenes en la pantalla: la playa de la Barceloneta a reventar. TVE de campaña electoral. pic.twitter.com/dV3NvP4uH9 — Toni Cantó (@Tonicanto1) March 30, 2021

Y ha ido más lejos, dice el ex miembro de Ciudadanos que "en TVE empiezan ya a superar el sectarismo y la manipulación de TV3".

En TVE empiezan ya a superar el sectarismo y la manipulación de TV3. Todo vale contra Díaz Ayuso. Atención a la animación que se sacan de la manga tras soltar: "Las imágenes están ahí" 🤦‍♂️ pic.twitter.com/bbqvHrtLOh — Toni Cantó (@Tonicanto1) March 29, 2021

Los errores en los rótulos y la Televisión Española parece un mal endémico que se propaga, eso sí, siempre en la misma dirección. No hay que olvidar el repulsivo rótulo que perpetraron desde el programa La Hora de la 1 contra la princesa de Asturias tras conocerse que iba a estudiar en Reino Unido.