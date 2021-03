El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado finalmente al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, a visitar el Centro de Vacunación del Hospital Universitario de Toledo, después de maniobrar para que éste no visitara el Hospital Isabel Zendal en Madrid.

Según denunció la pasada semana el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Sánchez lo impidió aunque fue "específicamente el propio Margaritis Schinas el que lo había pedido".

"El director en funciones de la Oficina de la Comisión Europea en España acaba de informarnos de que la visita al Hospital Enfermera Isabel Zendal del vicepresidente de la comisión, Margaritis Schinas, programada para el lunes día 29, debe ser anulada porque el Gobierno central ha decidido llevar al señor Schinas a un centro de vacunación distinto al Zendal, fuera de la Comunidad de Madrid".

El centro elegido ha sido este hospital situado en Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page. Es el mismo hospital que permaneció cerrado en los momentos más duros de la pandemia. De hecho, no fue inaugurado hasta el pasado 16 de noviembre y aún no funciona a pleno rendimiento, según ha denunciado en esRadio el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Francisco Núñez. "Cuando hay un paciente covid en Toledo no puede ir a ese hospital".

A Margaritis Schinas le ha acompañado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, junto al consejero de Sanidad manchego, Jesús Fernández y la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón.