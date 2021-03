La UDEF desmonta el contrato de 363.000 euros de Podemos con la consultora chavista Neurona

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional UDEF ha desmontado en un informe el contrato de 363.000 euros suscrito por Podemos con la consultora chavista Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

En un informe de 92 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del Juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, la UDEF analiza la documentación aportada por Podemos respecto de los trabajos realizados por Neurona Comunidad S.L. Concretamente, los agentes han estudiado los vídeos, las facturas y el propio contrato.

Según constatan los investigadores en su informe, se encuentran archivos que "no corresponden con la finalidad del contrato, bien porque se encuentran fuera del marco temporal en base a la fecha que consta en los metadatos del archivo, o bien porque una vez visualizado su contenido este no corresponde con tal fin".

La UDEF destaca que en la documentación aportada "no consta ningún proyecto, memoria, dossier o ‘bitacora’ en el que se detalle el trabajo realizado por la empresa, tal como se refleja en el contrato, ni el logotipo o anagrama de la empresa Neurona Comunidad S.L. o de la mercantil subcontratada Creative Advice Interactive Group, extremo este que contrasta con lo que se puede observar en fuentes abiertas respecto de la sociedad Neurona Comunidad, donde sí se puede distinguir su marca comercia en trabajos realizados para otras campañas electorales".

"En la gran mayoría de los archivos analizados se desconoce el autor" y en los que sí, "la mayor parte de los autores identificados tienen una relación próxima a la formación política Unidas Podemos. Por lo tanto, se trata de archivos cuyos autores sería ajenos a la empresa contratada para la realización de los trabajos. En los restantes autores identificados, no ha podido ser constatada ninguna relación laboral o contractual con la empresa adjudicataria Neurona Comunidad S.L.".

Sobre el marco temporal de los archivos, "en algunos la fecha de creación que figura en los metadatos está fuera del plazo establecido, y por ese motivo los archivos no tendrían esa finalidad que no debería ser otra que las elecciones generales del 28 de abril de 2019".

Además, "una gran cantidad de archivos no se ajustan por el contenido a la finalidad del contrato" y "algunas de las imágenes aportadas constan, no sólo fuera del plazo señalado en los metadatos del archivo". La UDEF también señala que algunos de los archivos "corresponden con capturas o descargas de programas de televisión" y otros "son archivos repetidos en varias ocasiones".

"Facturas genéricas" e irregularidades en el contrato

Los agentes remarcan en el mismo informe que los conceptos de las facturas "son tan genéricos que por parte de este grupo de investigación no es posible determinar una relación directa entre los conceptos contratados y los facturados".

En relación con cuatro facturas emitidas el 26 de abril de 2019, la orden de pago es del 25 de abril, "se realiza el día anterior, extremo que se entiende imposible, puesto que estaría ordenando y adjuntando unas facturas que se emiten al día siguiente".

Respecto a una de las facturas, con el concepto "Gestión y manejo de redes sociales Facebook primer semestre 2019", el concepto "no corresponde con la finalidad del contrato, ya que el marco temporal establecido para la prestación de servicios está perfectamente definido. Esto es, la horquilla temporal comprendida entre la firma del contrato el 27 de febrero de 2019 hasta el día 28 de abril de 2019. Por consiguiente, los servicios contratados no pueden circunscribirse a los 6 primeros meses del año 2019; hecho que contrasta notablemente ya que la mercantil Neurona Comunidad SL no puede ser adjudicataria de unos servicios desde enero de 2019, puesto que fue constituida posteriormente, el 19 de marzo de 2019".

"Por último, reseñar que, en el contrato presentado entre las partes, figura además de disparidad de fechas, las firmas electrónicas son con fechas posteriores a la finalización de la prestación y una vez el contrato se encontraría vencido".