El letrado mayor del 'Parlament' deja el cargo tras la llegada de Laura Borràs

Josep Ridao accedió al cargo de letrado mayor del Parlamento catalán por oposición en julio de 2018. Sustituía a Antoni Bayona, que dimitió tras aguantar los años más duros del proceso separatista y la disparatada presidencia de Carme Forcadell. Bayona, junto al resto de letrados de la cámara autonómica, intentó frenar la deriva ilegal y golpista y advirtió a los grupos separatistas de sus actos de desobediencia al Tribunal Constitucional. Fue en vano. Harto de los constantes roces con los diputados convergentes y republicanos tiró la toalla.

La sustitución de Bayona por Ridao levantó no pocas suspicacias dada su condición de ex diputado y ex alto cargo de ERC, pero el hasta hace unos días letrado mayor se ha distinguido por la neutralidad y escrupulosidad en sus funciones. De hecho, Ridao ejercía como letrado en el Parlament desde 2016 y durante el golpe de Estado mantuvo un criterio estrictamente profesional, lo que fue encajado de muy mala manera por sus antiguos compañeros de partido.

Ahora, la perspectiva de una legislatura con Laura Borràs, de Junts per Catalunya (JxCat) como presidenta de la cámara y los grupos separatistas en rumbo de colisión con el Estado ha provocado el abandono de Ridao, ya comunicado formalmente a la mesa de la cámara.

Borràs, por su parte, ya ha anunciado que pretende prescindir del secretario general, Xavier Muro, de quien había pedido la cabeza el inhabilitado Torra porque no aceptó publicar en el boletín oficial del parlamento una resolución contraria a la monarquía aprobada por los grupos independentistas y los comunes, la versión catalana de Podemos.

La nueva presidenta del Parlament no quiere a su alrededor personal funcionario que pueda condicionar su agenda de ruptura y ya ha avisado con polémicas intervenciones de cómo será su mandato. Ayer, por ejemplo, equiparó los asesinatos de mujeres y las muertes por coronavirus con la supuesta represión de los independentistas.