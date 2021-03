Xenofobia en 'El País': "La juerga la disfrutan los señoritos de Europa"

El Mundo

"El PSOE despide a Pablo Iglesias poniendo de manifiesto el déficit de su gestión en Asuntos Sociales". La única gestión del moñas es agredir, insultar, enfrentar y sembrar odio. Y ahora viene a Madrid a desatar su particular guerra civil.

Rosell está escandalizado con la campaña de la izquierda contra Ayuso. "Lo que estamos viendo en torno a la campaña madrileña, y en particular en torno a la animadversión descontrolada que la figura de Ayuso despierta en sus enconados adversarios, empieza a superar todos los registros del descaro para caer en los dominios de la mezquindad. Por no decir del ridículo", dice el editorial.

"La combinación de ataques y bulos que la izquierda política y mediática está desatando contra la presidenta de la Comunidad de Madrid sin ahorrarse ni la mofa machista ni la condescendencia clasista, por cierto, genera un creciente bochorno". Son vomitivos.

La izquierda "no tiene derecho a mentir con tanta desfachatez ni a propalar el odio o la madrileñofobia más burda". Por lo que estamos viendo, la izquierda tiene derecho a todo. Puede desatar la campaña más sucia de la historia, insultar a los turistas, presentar mociones de censura ilegales sin que se les caiga el pelo para suspender elecciones, puede agredir, puede mentir, puede manipular. Puede hasta poner playa en Madrid.

El País

Que la izquierda mediática es inmune al ridículo queda demostrado en este titular: "Madrid afronta la Semana Santa en riesgo muy alto por contagios". "Vacaciones de Semana Santa, buen tiempo, el hartazgo tras más de un año de pandemia, el discurso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre acudir a bares y restaurantes, turistas". Pero solo en Madrid, ojo, en el resto de España no es Semana Santa, no hace buen tiempo, no hay hartazgo, ni bares ni turistas. Y, por cierto, los turistas llegan porque el Gobierno mantiene las fronteras abiertas mientras nos encierra en comunidades.

Pepa Bueno se apunta a la campaña del borracherismo y la madrileñofobia con un toque de paletismo.

En "Madrid son las autoridades las que han decidido que los límites sean difusos". ¿Difusos? Pepa, hija, que eres periodista. Aforo restringido en el interior de los bares, sin barra, no más de cuatro personas juntas, seis en las terrazas, mascarilla obligatoria, toque de queda a las 11 de la noche, entre otras medidas. ¿Qué es lo que no te queda claro, Pepa?

Pero a Pepa le causa "tristeza este Madrid convertido en referencia de la irracionalidad frente a un virus que enferma y mata.". Porque lo racional es que uno no se pueda ir a su pueblo pero que puedan venir turistas de todas partes. Es lo más racional que hemos visto. La última del Gobierno de llevar mascarilla si estás solo en el monte también es de lo más razonable.

"Dame una buena juerga y que se quiten todas las penas y todos los virus. Y, lo que es peor, ahora ya ni siquiera disfrutamos de la juerga nosotros. La inmensa mayoría de los españoles se contiene las ganas o la necesidad y cumple civilizadamente con las restricciones para intentar detener la pandemia. La imagen que da la vuelta al mundo estos días nos devuelve a aquel batir las palmas para que se diviertan los señoritos del resto de Europa,". Además de madrileñofobia, paletismo, xenofobia y antieuropeísmo. Está que se sale El País.

ABC

"La UDEF cuestiona la coartada de Podemos con los trabajos de Neurona". El editorial despide a Iglesias. "Sea cual sea el futuro que le deparen las elecciones de Madrid, su desaparición del Congreso y de La Moncloa es un alivio para los españoles". Y si se pira a Venezuela hacemos una fiesta. Con permiso de Pepa Bueno, claro. "Se ha dedicado a enredar, a lavar en público los trapos sucios del Ejecutivo, a pervertir el sentido de las instituciones y dañarlas, y a desdeñar con prepotencia a los españoles·. Y a forrarse, no hay que olvidarlo.

"La oportunidad que brindan ahora las urnas a los madrileños es de oro para cerrarle el paso definitivamente e impedir su retorno a la política, porque nadie ha hecho tanto daño a la pacífica convivencia ideológica de millones de ciudadanos en tan poco tiempo". Tenemos la obligación moral de echar a esta escoria de la política.

La Razón

"Moncloa inaugura la era post-Iglesias: "hay vida después de él". Costará reconstruir los destrozos que ha caudado este miserable en la vida pública.

Editorializa La Razón sobre el manicomio catalán. "Cataluña esté estancada en una ciénaga en la que el independentismo no encuentra límite a sus desvaríos y en la que el constitucionalismo ha perdido la voz. Por la cuenta que le trae a un debilitado Pedro Sánchez, prefiere mantenerse al margen".

Y Marhuenda se acuerda de Illa. "Con gran asombro contemplé la ridícula operación Illa, que se saldo con un estrepitoso fracaso, salvo que alguien considere un éxito ganar a ERC por unos pocos miles de votos. Sánchez confundió sus deseos con la realidad, y los independentistas siguen con su particular guerra civil, donde no tiene cabida el PSC". Como si se matan entre ellos.