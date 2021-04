Marlaska responde a los jueces: ‘Pa chulo el menda’

El Mundo

"Marlaska purgó a Perez de los Cobos por cumplir con la ley". Dice el editorial que "tras una sentencia así, el ministro debe abandonar inmediatamente su cargo al haber perdido la legitimidad para seguir ocupando tan alta responsabilidad. "Marlaska no puede seguir en el Gobierno ni un minuto más". Aunque no se hace ilusiones. "Dado su rasero moral, lo probable es que ni Sánchez ni sus socios de Podemos le exijan dejar el cargo". Si aplicamos la moralidad y la decencia tendría que dimitir el Gobierno en pleno, prácticamente. Aquí no se libra nadie.

Javier Redondo sigue sin entender lo de Marlaska. "Del enigma Marlaska se ha escrito mucho. Nunca se entenderá del todo la arrobada entrega de Marlaska, la indiferente donación de su prestigio. Desde que se dejó llevar se han barajado dos hipótesis: una gira en torno al yo; otra en relación con el ellos. La primera incide en sus aspiraciones, pretensiones y vanidad nunca colmada del todo; la segunda, en años de pugna entre togas y togados. Cada sacudida es una cuenta por saldar". Es duro que un juez respetado se haya convertido en un delincuente que no se respeta ni a sí mismo, pero es hora de aceptarlo.

Y vamos a la corrupción de Iglesias. "La Policía concluye que Podemos fabricó el contrato con Neurona después de las elecciones de 2019". Dice El Mundo que "el cerco de la Justicia se estrecha en torno a la actividad financiera de Podemos". "Podemos no solo es un partido tóxico para la convivencia democrática: es también un partido rodeado de sombras de corrupción". Es la mayor desgracia que le ha pasado a España desde la guerra civil, un cáncer que tenemos que extirpar de una vez por todas. Iglesias acabara en la cárcel.

El País

"Sanidad busca como eludir su propia ley de mascarillas". Ayer lo pasó realmente mal la pobre Carolina Darias para responder a los periodistas, que no hacían mas que preguntar por el tema. Que no entendían por qué es obligatorio llevar una mascarilla cuando, pongamos como ejemplo, un paisano se va a pasear por el río Torcón de San Martín de Montalbán, Toledo. O si te vas con tu pareja a una playa desierta cuando luego vas a dormir con esa misma persona y te la vas a quitar. Los periodistas somos muy zoquetes y venga a repreguntar y venga a preguntar, ministra, no nos queda claro. Y la ministra sin saber dónde meterse. Por cierto que la foto de portada es de una aglomeración de gente en la playa y no es Madrid. ¿Pasa algo en El País?

"El juez anula por ilegal la destitución del coronel Pérez de los Cobos". El editorial habla de Marlaska, pero por la patada en la puerta. "Llama la atención la defensa que de estas actuaciones policiales ha hecho el Ministerio del Interior en lugar de reconocer el evidente error y los excesos de los agentes". "No hay fundamento jurídico alguno que ampare la actuación de los policías" y "el ministerio tiene la responsabilidad de emitir un mensaje nítido de condena ante actuaciones que exceden la cobertura jurídica adecuada o que vulneran la Constitución". "Existen vías legales para reprimir los abusos que puedan poner en peligro la salud pública, y deben utilizarse enérgicamente". No me gustaría estar en la piel de la Policía en estos tiempos. De la bofetada judicial por el tema del guardia civil, ni palabra.

ABC

"La justicia condena a Marlaska por purgar a Pérez de los Cobos". Dice el editorial que "el ministro del Interior tiene toda la responsabilidad política de lo sucedido con Pérez de los Cobos. El ministerio no puede convertirse en un motivo de descrédito para la democracia y el Estado de Derecho en España". Sí que puede, diría Iglesias.

Luis Ventoso cree que "en una democracia bien oxigenada y con un presidente honorable ya habría sido cesado". Ya, pero aquí tenemos a Sánchez, lo más alejado de un presidente honorable que ha existido nunca. "Fernando Grande-Marlaska, bilbaíno de 58 años, juez de profesión con notable desempeño contra ETA y altivo ministro del Interior desde 2018, debería estar recogiendo sus bártulos".

La sentencia es "una bofetada judicial en toda regla a Marlaska, que hace que no pueda seguir ahí ni un minuto. ¿Reacción del Gobierno? ‘Pa chulo el menda’: Marlaska se enroca y presentarán un recurso".

La Razón

"Primera querella contra Iglesias tras perder el aforamiento". Terminará en la cárcel. José Antonio Vera tiene una duda, no sabe dónde puede hacer más daño este indeseable, "si dentro del Gobierno o agitando la calle a través de los medios de comunicación". No le des vueltas, es puro veneno, hará daño esté donde esté.

Marhuenda comenta el "duro varapalo para el ministro Grande-Marlaska". "Se quería lanzar un mensaje para complacer a los execrables socios del gobierno socialista-comunista y, por la otra, vengarse de quien no había querido ser un dócil informador".

"Decidió que un coronel no podía desafiarle, pero olvidó que un cese ilegal no sería validado por ninguna instancia judicial. El poder de un ministro no es absoluto". Bueno, con Sánchez hemos visto cosas que no creeríamos.