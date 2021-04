Un niño de nueve años con Trastorno generalizado del Espectro Autista (TEA) espera desde septiembre que la Generalidad le conceda y abone la beca de Necesidades Educativas Especiales (NEE) para seguir la terapia que precisa y que en Galicia percibió durante los cuatro cursos en los que vivió en esa comunidad.

La madre del pequeño, Mónica Casar, ha explicado a Efe que diagnosticaron TEA a su hijo a los tres años en Galicia, donde residía la familia, y que desde entonces empezó a percibir el importe para la beca de NEE concedida por el Ministerio de Educación que "se abonó cada curso sin problemas".

Por asuntos laborales, la familia hace dos años se mudó a Blanes (Gerona), y en Cataluña es la Consejería de Educación la que gestiona las becas de NEE, "y aquí empezó la odisea", ha lamentado Mónica Casar, para quien "comparadas con Galicia, en Cataluña las becas no tienen una adaptación inclusiva y de equidad reales".

Así, mientras en Galicia percibía la beca cada curso en diciembre tras un sencillo trámite, en Cataluña es preciso renovarla cada año "en un complicado proceso administrativo".

La madre ha afirmado que el pasado 29 de septiembre tramitó la petición de beca de NEE a la Generalidad, que "aún no la ha concedido ni abonado", por lo que su hijo "lleva sin asistir a las terapias de pedagogía y logopedia que precisa desde el pasado enero".

Casar ha explicado a Efe que ella y su marido tienen "dos hijos, estamos sin trabajo y percibiendo una ayuda familiar". Pese a ello, abonaron la terapia entre septiembre y enero, pero ya no pueden seguir pagando por su situación económica y, lamenta, "no hay otra alternativa, ya que no existen recursos públicos para los niños autistas".

Según los informes médicos aportados por la madre, el niño "tiene una discapacidad del 33% e independencia del 58% de grado 1 con retraso del lenguaje, estereotipias, menor intercomunicación y contacto social, menor intereses e inquietud motora y alteración de la motricidad". El informe médico extendido por un pediatra y neurocirujano gallego especifica, además, que el menor "precisa apoyo escolar y sesiones continuadas de logopedia".

Ante la desesperación, la madre ha explicado que puso en marcha a principios de este mes de marzo una iniciativa en la plataforma Change.org en la que pide que la Generalidad abone el importe de la beca y que ha conseguido el apoyo de más de 10.700 personas. "¿De qué sirve que el Ministerio conceda la beca si no nos han dado aún el dinero que necesito para poder cubrir estos tratamientos privados?", se pregunta Casar.

"Cuanto más tarden en darnos el dinero para las terapias -añade-, menos podemos usarlo, ya que solo nos permiten emplearlo de septiembre a junio porque comprende un periodo escolar". Cuando llegue junio, en el caso de que la beca se haya abonado, el dinero que no se haya empleado "vuelve a la Generalitat".

"Están jugando con la vida de niños y niñas", deplora la madre, que afirma que, como otras familias con hijos con necesidades educativas especiales, viven una situación "muy frustrante" ya que pasan "por bastantes barreras como para tener que sumarles las de la administración".

De momento, Casar recibió el pasado 1 de marzo, "como toda respuesta de la Consellería de Educación", una comunicación para enviarle un localizador y "la propuesta de beca, que no su aprobación, llegó días después".

En octubre de 2019, el centro especializado de Monforte de Lemos (Lugo) al que había asistido el niño elaboró un informe logopédico recomendando "seguir trabajando en las sesiones de logopedia para continuar trabajando la autonomía comunicativa, ya que le cuesta mucho organizar lo que quiere expresar".

Fuentes de la Consejería no han podido precisar a Efe los motivos por los que se ha retrasado la concesión de esta beca ni el proceso de trámite en que se encuentra.