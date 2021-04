JxCat cambia de criterio: ya no es partidaria de tramitar propuestas contra el Rey en el 'Parlament'

Junts per Catalunya (JxCat), el partido del prófugo Puigdemont, preside el Parlament y controla la mesa de la cámara, lo que le aporta una perspectiva inédita respecto a la pasada legislatura, cuando era ERC quien asumía tales funciones. Así, Jaume Alonso-Cuevillas, diputado de JxCat, miembro de la mesa y abogado de Carles Puigdemont, se ha mostrado partidario este viernes de no presentar mociones en la cámara contra la Corona o a favor de la autodeterminación. Según él, se trata de "resoluciones que no van a ningún sitio" y "la inmolación se tiene que hacer si tiene eficacia". En caso contrario, "es absurda".

Alonso-Cuevillas es partidario ahora de la "confrontación inteligente", a pesar de que durante la campaña él y su partido prometieron que desobedecerían a los tribunales y se enfrentarían frontalmente contra el Estado hasta conseguir la independencia. Además, durante la pasada legislatura una de las líneas de actuación fundamentales de JxCat fue reprochar a ERC que acatara las resoluciones judiciales relativas a las actividades parlamentarias y se negara a tramitar propuestas que comportasen riesgo de inhabilitación.

De hecho, esa clase de críticas al expresidente de la cámara, Roger Torrent, y a ERC fueron el santo y seña de JxCat y uno de los motivos de discordia más graves entre los dos partidos. El primer jalón fue pretender investir a Puigdemont a distancia, algo a lo que se negó de plano ERC. Ahora y a tenor de las palabras de Cuevillas, JxCat haría lo mismo que sus "socios", es decir orillar al prófugo y no tramitar nada que pudiera suponer el más mínimo inconveniente judicial.

En una entrevista en el digital nacionalista Vilaweb, Alonso-Cuevillas ha declarado que "si admitimos a trámite una propuesta de resolución que tenga por objeto reprobar al Rey o reafirmar el derecho de autodeterminación, inmediatamente la fiscalía se querellará y acabaremos inhabilitados. Mi opinión es que eso no es una confrontación inteligente, sino intentar resistir de una manera testosterónica".

Cuestionado por lo que a su juicio sería más inteligente, ha apuntado que "lo más inteligente es denunciar que eso es una aberración jurídica y democrática pero no insistir en el tema (...) Las propuestas de resolución son meramente declarativas, no tienen ninguna eficacia jurídica".

El diputado ha abogado también por "hacer pedagogía para el día en que llegue una propuesta de resolución de estas y no la admitamos a trámite porque estaremos una semana sin poder entrar en Twitter y nos dirán de todo". "Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es la independencia, ¿cómo la queremos hacer?. Desgastando al Estado. ¿Y qué es más eficaz para desgastar al Estado? ¿Denunciarlo o dejar que nos inhabiliten sin pena ni gloria por una burrada?", ha añadido.

En un mensaje de Twitter el dirigente separatista se ha ratificado: "Sé que el titular generará polémica, pero en la entrevista defiendo que, vista la experiencia, una confrontación numantina no será siempre la más inteligente".